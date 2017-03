30 de marzo, Da de la Tierra Palestina

El 30 de marzo de 1976 la resistencia palestina al neocolonialismo sionista convoc una huelga general contra la ocupacin, contra el robo de tierras continuado, contra el apartheid y contra la limpieza tnica. Ese da se paraliz todo y las calles se llenaron de manifestantes.

La represin no se hizo esperar, el ejrcito israel se emple de manera salvaje causando 7 muertos palestinos y centenares de heridos.

El Da de la Tierra Palestina es el da de un pueblo autntico, es el da de sus olivos, de sus almendros y rosas, es un da de celebracin del amor humano a un pasado y un presente siempre en lucha en todos los mbitos, es el da de todo un calendario de hroes, hombres, mujeres, de cualquier edad para afirmar su amor por Palestina. Es el Da de la Tierra escrito con sangre y dolor casi permanentes porque los enemigos no paran, no cesan en quitar la vida al pueblo palestino.

Los ingleses entregaron sus planes a los sionistas, los genocidas, los racistas, los militaristas y expansionistas que hasta hoy no practican ms que el robo de cada palmo de tierra, de cada olivo o de cada vida.

No obstante los das de amor a Palestina, a su libertad e independencia, a sus derechos, a un estado propio y a su capital Jerusaln, a vivir en paz, avanzan a pesar de los imperios, de quienes apoyan y miman al ente de terror sionista llamado Israel.

El adelanto del pueblo palestino es gracias a su conciencia y la de sus amigos, que luchan en muchos frentes, en lo cultural, social, sindical, poltico, o, el BDS y otros. Y gracias a hroes como Rima Jalaf, presidenta de la Comisin Econmica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, CESPAO, agencia de la ONU, que con total valenta ha gritado en la ONU a la cara de los hombres traidores, de los manipuladores y los complices del ente sionista, que ste, esa organizacin sionista, comete en Palestina el crimen del apartheid. El 30 de noviembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la firma y ratificacin de la Convencin Internacional sobre la Represin y el Castigo del Crimen de Apartheid ("ICSPCA", por sus siglas en ingls) lo defini como "actos inhumanos cometidos con el propsito de establecer y mantener la dominacin de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemticamente".

Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 tambin lo defini como actos inhumanos de carcter similar a otros crmenes de lesa humanidad "cometidos en el contexto de un rgimen institucionalizado de opresin y dominacin sistemticas de un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y realizados con la intencin de mantener ese rgimen".

Ante ese crimen Mahmud Darwis dijo en su poema Carnet de identidad:

Escribe que soy rabe; / que robaste las vias de mi abuelo / y una tierra que araba, / yo, con todos mis hijos. / Que solo nos dejaste / estas rocas. / No va a quitrmelas tu gobierno tambin, / como se dice? / Escribe, pues / Escribe / en el comienzo de la primera pgina / que no aborrezco a nadie, / ni a nadie robo nada. / Ms, que si tengo hambre, / devorar la carne de quien a m me robe. / Cuidado, pues / Cuidado con mi hambre, / y con mi ira!.

Los pueblos de Europa tienen el deber poltico y moral de corregir las polticas errneas que sus gobiernos llevan a cabo contra el pueblo palestino y los pueblos rabes, y sobretodo los partidos que condenan lo inhumano y lo inmoral, sobre todo los partidos de izquierda deben presionar a sus parlamentos y sus gobiernos para que reconozcan al Estado de Palestina con todos sus derechos, y castiguen al mal llamado Estado sionista por sus crmenes, tanto por su ocupacin de la tierra palestina como por los que comete a diario contra las gentes de Palestina.

El llamado Estado de Israel, a la vez que engaa a los de religin juda, practica en la tierra de Palestina, la tierra de las civilizaciones y las religiones, un sistema de terror tanto contra los llamados judos de muchas razas, como contra los pocos ciudadanos autctonos palestinos que han quedado en sus casas y su tierra.

Por eso la resistencia se encuentra en primera lnea, en la primera trinchera, a pesar del enorme sacrificio durante todas estas dcadas, aos, das de abnegacin y de apego a los derechos y la razn contra lo manipulado y falso: La resistencia palestina siempre en combate, hasta conquistar su libertad y su independencia. Nosotros s estaremos con ella.

En tierra de Palestina los sionistas se afincan en los asentamientos, calificados como crmenes de guerra, y all levantan un muro para dividir a la poblacin nativa, lo que igualmente es declarado ilegal por el Tribunal Internacional. Ahora cierran otro en torno a Gaza, hecho con gran profundidad, bajo tierra, e igualmente sobre tierra, todo esto responde al apartamiento del pueblo palestino, a la intencin de someterle a un castigo infernal y el objetivo es que se marche o se muera.

La tierra robada, los asentamientos y sus consecuencias, la separacin de la poblacin palestina por muros, chek points, controles, las leyes racistas, el robo del agua palestina, los ms de 800.000 olivos que los sionistas han arrancado para desertificar el territorio y que los palestinos no puedan vivir, el derribo contnuo de casas, el encarcelamiento de nios, nias y mayores sin acusaciones, sin posibilidades de defensa, ms del 25 % de la poblacin palestina ha pasado por crceles sionistas, los tribunales militares, los asesinatos contnuos por parte de los colonos y de las tropas ocupantes, la pobreza, el hambre, el paro causados, han llevado al pueblo palestino a una situacin extrema.

Si el pueblo palestino, sin ejrcito de tierra, de mar, ni de aire se resiste a ser expulsado, si pide ayuda a los restantes pueblos, a los gobiernos, a los organismos internacionales, lguien se lo puede negar?

El prximo paso es lograr un slo frente palestino, un frente que una todas las fuerzas contra el sionismo, ese frente es el que puede hacer retroceder al sionismo. Pero tambin hay fuerzas ms all de Palestina que deben actuar unidas: los pases rabes, las fuerzas soberanas populares y los gobiernos, as como los movimientos de solidaridad; una gran organizacin que movilice todas las fuerzas y haga cumplir la legalidad internacional es altamente necesaria.

El Derecho Internacional dice que la resistencia a la opresin colonial es un derecho de los oprimidos, y que lo puede emplear en organizarse y hacer frente al opresor con todos los medios posibles a su alcance. Luego poner en prctica la resistencia al ocupante y sus fuerzas, sean militares o colonos, es un derecho innegable.

La lucha del pueblo palestino en todas las formas y la lucha diplomtica respaldndola, deben contrar con los movimientos de solidaridad mundial, con el BDS y con el Boicot Acadmico y Cultural a Israel.

30 de marzo, Da de la Tierra Palestina: que los sionistas y sus colaboracionistas no puedan encontrar ms que la denuncia pblica y la condena de sus actos criminales, hasta verse obligados a retirarse, hasta abandonar la ocupacin, hasta que el pueblo palestino consiga su independencia, su soberana, su propio Estado. Viva Palestina Libre!





Ramn Pedregal Casanova, ltimo libro: Palestina. Crnicas de vida y Resistencia. Presidente de la Asociacin Europea de Cooperacin Internacional y Estudios sociales AMANE.

