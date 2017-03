El candidato de la derecha ecuatoriana se niega a dar explicaciones sobre sus negocios financieros

Las "mamushkas" financieras de Lasso

Pgina/12





Lasso enfrentar en las urnas el domingo al candidato oficialista Lenn Moreno.





Desde Quito, Ecuador (Imagen: AFP)

Vivimos la dictadura de un partido poltico integrado mayormente por aquellos corruptos que se llevan dinero del Ecuador a depositarlo en parasos fiscales porque tienen que esconder el dinero mal habido y que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano, grita con micrfono en mano Guillermo Lasso en referencia al proyecto que lidera Rafael Correa pero es como si hablara de s mismo.

El candidato de la alianza CREO-SUMA est cerrando su campaa en la ltima semana antes del 2 de abril, fecha del ballottage que lo enfrentar al candidato Lenn Moreno, quien aspira a continuar a Correa. Subido a un escenario montado dentro del Hotel Crowne Plaza, con una asistencia reducida que sin embargo colma el saln, y mucha prensa, esta periodista intenta acercarse, le da la mano, se presenta y l, con esa sonrisa mueca ya caracterstica, sentencia: Usted tiene suerte, usted tiene mucha suerte

Desde el escenario parecen aumentar los pocos metros que nos separan: ni antes ni despus responder a los llamados para que explique sus palabras y d cuenta de la investigacin sobre la mega red offshore con ms de 49 de empresas documentadas en parasos fiscales.

Hasta ahora en la investigacin publicada en ediciones anteriores, aparece que Guillermo Lasso, sus hijos, familiares y allegados tendran empresas en los parasos fiscales de las Islas Caimn, Panam y Delaware. Nueva documentacin originada en una importante filtracin de datos financieros aporta informacin sobre uno nuevo: la Florida. All se pudo identificar una serie de compaias offshore con curiosos nombres: Nora, Bill y Malena Investment. Son 29 empresas offshore seriadas con esas denominaciones que completan la red de 49 empresas offshore.

Las Noras, Bill y Malena en cuestin son en realidad lotes de propiedades inmobiliarias cuantificadas en decenas de millones de dlares adquiridas entre el ao 2009 y 2010 a un tercio o mitad de su valor producto de la crisis en los Estados Unidos por la explosin de la burbuja inmobiliaria.

En 2009, cuando ocurre la crisis en los Estados Unidos, muchas de estas propiedades las retoman los bancos para rematarlas. En esos remates, donde las vendan a mitad de precio o a la tercera parte del precio, viene un Nora Investment y compra el lote, explica una fuente financiera. Y muestra documentacin de una venta de propiedad: un condominio domiciliado en 2440 NW 33rd St. APT 1811, Oakland Park. El historial de la transaccin en Estados Unidos es pblico, entonces esta propiedad en junio de 2005 costaba 161.000 dlares. Lasso la compr en 98.500 dlares, seis meses antes vala casi el doble.

Lo curioso de estos datos es que si se los contrasta con las propuestas electorales de Lasso se encuentra que una de las que ms promociona es la eliminacin de 14 impuestos. Entre ellos, sobresale el impuesto a la salida de divisas y la desaparicin del impuesto a los activos en el exterior.

Guillaume Long es el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y por estas horas sus declaraciones estn en la tapa del diario El Telgrafo: Me doy cuenta de que hay una ilegalidad muy grave, es el ttulo de la nota donde el canciller ecuatoriano se hace eco de la investigacin publicada en Pgina/12.

Consultado por esta periodista sobre si el patrimonio offshore de Lasso era o no conocido, el ministro respondi: En Ecuador sabamos que haba ah un tema de parasos fiscales muy importante pero obviamente no tenamos esta investigacin tan a fondo. Los ecuatorianos tienen derecho a tener esa informacin, tienen derecho a acudir a las urnas de forma absolutamente informada. Lamento que muchos medios de comunicacin, algunos medios privados, mercantiles, que han estado claramente en oposicin a la Revolucin Ciudadana hayan boicoteado totalmente el tema; hay una autocensura de estos medios de comunicacin que hasta la fecha no han querido tratar el tema. La no publicacin de la investigacin documentada es una violacin clara al derecho a la informacin que tenemos todos; yo creo que eso podramos tratarlo en todos los foros sobre la libertad de expresin e informacin como un caso emblemtico a nivel internacional. Esto es un escndalo nacional y tiene que ser elevado a nivel de escndalo mundial.

Con respecto al referndum votado sobre parasos fiscales, cmo est instalado en la conciencia de los ecuatorianos el tema de los parasos fiscales y qu implicancia tiene que el candidato Lasso posea compaas en parasos fiscales?

Creo que hay una creciente conciencia en el pueblo ecuatoriano, lo vimos en el resultado de la consulta popular que fue un claro compromiso por parte del pueblo de luchar contra los parasos fiscales. Eso demuestra una creciente conciencia de que los parasos fiscales son un problema estructural, socavan el derecho al desarrollo, el financiamiento para ese desarrollo que es un fenmeno ecuatoriano pero que es un fenmeno global. El 3 de abril, un da despus de las elecciones, se cumplir un ao desde que surgi el escndalo de los Panam Papers. Sin duda alguna Ecuador ha sido el pas que ms ha actuado con respecto a esta alerta que se presentaba con los papeles de Panam. Ecuador supo aprovechar ese momento primero a travs de un mensaje a la Nacin: el presidente Rafael Correa ante la asamblea nacional, el 24 de mayo pasado propuso este pacto tico que finalmente se plasm en la consulta popular, una consulta que es un ejemplo para el mundo. Pero adems lo pusimos en eje en la poltica exterior con una poltica que se ha centrado este ao en la lucha contra los parasos fiscales.



El Ecuador ha propuesto en las Naciones Unidas este viejo anhelo, esta vieja lucha del sur global G77 de que tengamos un cuerpo intergubernamental para luchar a favor de la justicia fiscal. Uno de los componentes de la justicia fiscal son los parasos fiscales. El pueblo ecuatoriano est asimilando este tema. Se est volviendo un punto fundamental en nuestra campaa electoral y creo que eso es positivo. Es evidente que los ecuatorianos se estn dando cuenta que hay una inmensa contradiccin entre que un candidato diga "yo voy a traer inversin extranjera al pas, voy a generar un milln de empleos, voy a dinamizar la economa", pero a su vez tiene toda su plata en el exterior. Porque es una contradiccin anunciar que uno es un patriota pero no creer en la patria, anunciar que va a traer inversin al pas pero tener la plata afuera.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/28514-las-mamushkas-financieras-de-lasso