Estados Unidos, gestor de caos y violencia en Mxico?

Armas que proceden de Estados Unidos, generan violencia

Ante la magnitud del trauma humanitario que sufre la nacin, conmociona la nota de Jos Antonio Romn16/3/17 p.1, 3). Es trauma mayor por la guerra aldesatada luego de la usurpacin electoral de Caldern, avalada por el Pentgono (DoD) desde la Iniciativa Mrida (IM): un arreglo, sin sancin legislativa ac, que no se rige por el derecho internacional ni por nuestras leyes. La nota impacta ms por la indiferencia de Estados Unidos ante la enormidad de la tragedia y la contundencia del vnculo causal directo entre el aumento de la violencia y la desregulacin del flujo de armas de alto y grueso calibre de Estados Unidos a Mxico desde que Bush (aconsejado por eldel DoD?) no renov en 2004 la Prohibicin Federal de Armas de Asalto.

A la irrefutable observacin de que con la desregulacin de ese flujo se generaliz la violencia en el pas (ver Alfonso Aguilar Zinser et al, El punto sobre la i, Sept-Oct 2014) agrgase la militarizacin de la campaa anti narco de Caldern bajo el DoD, contra los protocolos de la Convencin de Palermo, para los que en el combate al crimen organizado internacional la ltima opcin es la va militar y slo en caso excepcional. Para la FBI y la Sedena cerca de 71 por ciento de las armas aseguradas en Mxico vienen de EU. La Auditora de EU (GAO) estima que es 90 por ciento. Los datos del informe Adnde llegan las armas de Estados Unidos y la crisis de violencia en Mxico del American Friend Service Committee (AFSC), ofrecidos por Romn, se derivan del cruce de datos de empresas y de ambos gobiernos, e indican que entre enero de 2012 y abril de 2015, la venta legal de armas alcanz los 3.5 mil millones de dlares (mmdd), casi 10 veces lo adquirido entre 2000-2012 ! (Ibid). En la presentacin del informe se record que a esos 3.5 mmdd se agregan 2.1 mmdd de la IM por adiestramiento policial-militar y compra de armas de asalto, vehculos blindados todoterreno, helicpteros y otras aeronaves militares. Para promover el dilogo entre rgimen, indgenas, campesinos y maestros, EU vende armas a crteles y gobierno. Caos y violencia abren puertas a petroleras y mineras.

Se nos informa que Trump va por ms liberalizacin en la venta y exportacin de armas para hacer negocio y desalentar la migracin hacia Estados Unidos, violentando , con aval de Los Pinos, el trnsito de migrantes que huyen de la violencia golpista hondurea o la devastacin econmica neoliberal, llenando fosas por doquier. Romn indica que Laura Carlsen, notable investigadora del Programa de las Amricas, seal que la venta de armas es un factor esencial de la poltica de Estados Unidos hacia Mxico . Confirm que hay mltiples evidencias de que esta venta de armamento y transferencias militares han contribuido a la violencia, inestabilidad y violacin de derechos humanos .

La observacin de Carlsen pesa mucho al revisar el contexto ms amplio de las polticas de EU hacia Mxico. No es difcil identificar, con Zinser et al, rubros como los aumentos en el flujo de armas de asalto que alientan los ndices delictivos con bajas mortales y el consecuente desgarre del tejido social. Esto de agigantar 10 veces! el flujo de armas de asalto ac es nazismo envuelto en codicia: fragiliza la capacidad estatal de garantizar vida, bienestar y derechos. Es asunto muy delicado, inadmisible por la sinergia con el programa de ajuste estructural (PAE), que desmantela al sector petroelctrico, acicatea desempleo, polarizacin y desigualdad extrema. Los precipitantes de guerra interna estn en la base de la IM, el PAE y sus jugosos depsitos en banca suiza para altos cargos (country managers del FMI-BM-BID). Son estmulos que agilizan la mercantilizacin/privatizacin de toda actividad, recurso o ente pblico, incluyendo los bienes comunes (tierra, aire, mar, ros, forestas). Una vez hechos mercanca las propiedades se asignan a firmas por medio de las asociaciones pblico-privadas especializadas en extraer riqueza pblica, en favor del 1% de dentro y fuera.

Ante este panorama, mejor revisar con Alfredo Jalife y Thierry Meyssan los manejos poltico-conceptuales de Len Strauss en la estrategia militar de Estados Unidos de relevancia para percibir su trasfondo de caos, violencia y balcanizacin en pos de recursos naturales, sean de Mxico, Irak, Libia o Siria. Para la doctrina straussiana, dice Meyssan en La ceguera de la UE ante la estrategia militar de EE.UU., que inducido el caos/violencia nada se reordena sin la mano de Estados Unidos. Meyssan sintetiza la doctrina as: la manera ms simple para explotar los recursos naturales de un pas por largos periodos no es ocupndolo, sino destruyendo su Estado. Sin Estado no hay ejrcito. Sin enemigo no hay riesgo de derrota. En consecuencia, la meta estratgica militar de EU y de la OTAN, se centra en destruir estados. Lo que le ocurra a la poblacin no le importa a Estados Unidos .

Miroslava Breach in memoriam

