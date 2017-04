Vietas que despiertan conciencias

'Refugiada. La odisea de una familia'.- LA GALERA

Cuenta la ilustradora(Terrassa, 1984) que el germen desurge de un documental en el que se narra el periplo del barco Habana, salvoconducto que durante la Guerra Civil ampar a 2000 nios de las garras del franquismo uniendo la localidad de Santurce y el puerto de Southampton. Aquello me impact y de ah surgi la idea de dibujar a una nia que abandonaba su hogar, su tierra.

Apenas cuatro imgenes que fueron creciendo y creciendo hasta convertirse en una historia. Una historia cuya protagonista carece de nombre, fiel reflejo de la deshumanizacin catdica que da s y da tambin nos muestran los informativos. Las vietas llegaron a las manos de Tessa Juli, pedagoga catalana curtida en novelas para un pblico infantil. Enseguida fui consciente del potencial de esas imgenes y pens que debamos contar el drama de la migracin a travs de la mirada de una nia.

El resultado es descorazonador y bello a partes iguales. Un lbum teido de azules capaz de despertar conciencias a golpe de vieta. Quera conseguir que los bocetos transmitiesen tristeza explica Gordillo, de un modo muy intuitivo entend que estos eran los tonos apropiados. Y as, a base de cobaltos, se va tejiendo una historia que, si bien apunta a los ms pequeos, no deja indiferente a un pblico maduro. Ambas coincidimos en que la lnea divisoria entre nios y adultos no es tan clara como puede parecer. Los nios tienen que poder acceder a todos los temas, adaptndolos por supuesto, pero han de tener conciencia de lo que ocurre.

Una realidad, a menudo camuflada si no esquivada, en pro de una infancia sin mcula preludio de esa fbrica de indiferencia que es lo cotidiano. En ese sentido, Refugiada. La odisea de una familia evidencia que las precauciones son siempre exageradas: A los nios se les puede hablar de todo apunta Tessa, he visto a muchos de ellos abrir este lbum y emocionarse a su manera con una historia que si bien es triste, tambin tiene momentos de redencin.

Las ilustraciones de Anna y las palabras de Tessa fueron a parar a la editorial La Galera, que no dud en apoyar el proyecto y destinar parte de los futuribles beneficios a Proactiva Open Arms, esa red de socorristas que ante la inaccin de los gobiernos decidieron trasladarse a Lesbos para tratar de atajar el drama humanitario. Cuando desde la editorial nos dijeron lo que pensaban hacer, no lo dudamos, queramos tambin ofrecer parte de nuestras ganancias a esta ONG.



Fuente: http://www.publico.es/culturas/vinetas-despiertan-conciencias.html