Almagro, el odio y la vendeja de un vendido

Luis Almagro fue canciller del gobierno de Mujica entre 2010 hasta el l de marzo de 2015. Por su trayectoria fue apoyado por Mujica en la propuesta para Secretario General de la OEA. Almagro fue elegido en el cargo el 18 de marzo de 2015, prometiendo, en sus primeras palabras, trabajar para acercar la organizacin a la nueva realidad del hemisferio y as contribuir a garantizar la democracia, ms seguridad y ms prosperidad para todos. Quin podra adivinar que el personaje que pareca un timonel consecuente de la poltica exterior de un gobierno progresista y de un mandatario revolucionario como Mujica, se convertira pronto, en apenas unos meses, en un virulento y contumaz opositor del gobierno bolivariano de Venezuela. Cambi tan rpido y en forma tan evidente que uno no puede preguntarse otra cosa que cundo lo compraron, o cundo se puso en subasta?

El comportamiento de Almagro como Secretario General parece conducir inexorablemente a la OEA a su autodestruccin por desgajamiento de su membresa, con lo cual no se perdera nada valioso, o revivir pasadas etapas, que es lo que ha ocurrido en su seno en la reciente reunin del Consejo Permanente, en que el poder imperial de Estados Unidos convoca a un grupo de pases siervos y serviles para echarlos contra uno a quien trata de quitar del camino porque no responde a sus intereses. Esta vez la vctima anunciada fue la Repblica Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto, ms que unir, polariz dos grupos enfrentados en torno al asunto puesto en discusin. Prepararon tambin la coartada que consiguieron el nmero indispensable de votos para activar la llamada Carta Democrtica y estaban tan apresurados y seguros que obtendran el objetivo de condenar a Venezuela de la peor forma siguiendo los procedimientos amaados, que todo el mundo pudo observar que cantaron victoria por adelantado. El resultado final no fue el que proclamaba Almagro ni el que promovan algunos pases alineados a la conjura, ya por voluntad propia o forzados por determinadas circunstancias de presiones. Hay ms de un ay!, de dolor y pena, por ver la actuacin y palabras de algunos de los representantes de estos pases. Pero, en fin, que cada cual cargue con el fardo pesado del deshonor.

Almagro, carcomido por odio enfermizo contra la Revolucin Bolivariana y el Presidente Maduro, ha actuado, ms que como un funcionario equilibrado de la OEA, como un agente apasionado de la oposicin venezolana y, por supuesto, un agente velado del gobierno norteamericano y de otros intereses de la oligarqua internacional. Su papel mercenario ha quedado a la luz pblica y hoy el descrdito corroe su anterior y presente ejecutoria.

Almagro pretenda que la OEA en esta reunin reeditara la Resolucin VI adoptada el 31 de Enero de 1962 en la Octava Reunin de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluy al Gobierno de Cuba de su participacin en el sistema interamericano, olvidando que 47 aos despus esa misma OEA, con una composicin diferente y con un cambio de poca de por medio, en el trigsimo noveno perodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, realizada del 1 al 3 de junio de 2009 en San Pedro Sula (Honduras), en su Resolucin AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) seala que la Resolucin VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunin queda sin efecto en la Organizacin de los Estados Americanos; y por tanto, a partir de esa fecha qued sin efecto dicha exclusin.

Pero la historia de la OEA es demasiado terrible para que actos de mea culpa puedan limpiar tanta sangre, atropellos y muertes en nuestra Amrica, al servicio siempre del imperialismo norteamericano. Y Cuba por supuesto cumpli su palabra de que jams regresara a ese Ministerio de Colonias yanqui. Y tambin con lo expresado entonces por el presidente cubano Osvaldo Dortics en el seno de la OEA:

[...] Si lo que se pretende es que Cuba se someta a las determinaciones de un pas poderoso, si lo que se busca es que Cuba capitule, renuncie a las aspiraciones de bienestar, progreso y paz que animan su revolucin socialista y entregue su soberana, si lo que se intenta es que Cuba vuelva la espalda a pases que le han demostrado una amistad sincera y un respeto cabal; si, en una palabra, se intenta esclavizar a un pas que ha conquistado su libertad total despus de siglo y medio de sacrificios, spase de una vez: Cuba no capitular. [...] Vinimos convencidos de que se tomara una decisin contra Cuba pero eso no afectar el desarrollo de la Revolucin. Vinimos para pasar de acusado a acusador, para acusar al culpable aqu, que no es otro que el gobierno imperialista de Estados Unidos. [...] la OEA se hace incompatible con la liquidacin del latifundio, con la nacionalizacin de los monopolios imperialistas, con la igualdad social, con el derecho a la educacin, con la liquidacin del analfabetismo [...] y en ese caso Cuba no debe estar en la OEA. [...] Podremos no estar en la OEA, pero Cuba Socialista estar en Amrica; podremos no estar en la OEA, pero el gobierno imperialista de los Estados Unidos seguir contando a 90 millas de sus costas con una Cuba revolucionaria y socialista [...].

Si se aplic entonces a Cuba separacin por una razn inventada previamente, su adhesin al marxismo-leninismo, ahora con Venezuela se ensayaba un nuevo libreto a la luz de la llamada Carta Democrtica, preparada convenientemente en el 2001 para lo que pudiera suceder. Ahora las razones son todas las esgrimidas por la oposicin venezolana, reaccionaria y vendepatria. En realidad lo que no les gusta en Venezuela es el proceso revolucionario que se desarrolla en el pas.

Han fracasado ahora y esperemos que el proceso sea irreversible. Pero la reaccin ni el imperialismo descansan en su acoso a los pueblos que se liberan de sus ataduras. Volvern una y otra vez a utilizar traidores y los comprarn al precio que convengan en la vendeja existente en cualquier escenario. Veremos cuando anuncian una nueva subasta en el mercado poltico de la OEA.

