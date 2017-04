Memoria, la mquina de escribir y la consciencia de los pueblos

La campaa a la medida de la horma del zapato. La disputa es a tientas y no busca seleccionar flancos sino disparar directo contra el bulto, a donde sea, a donde se disponga la bala hacer dao. El blanco deja el cartn para tomar formas virtuales y de red. El altavoz de la radio que se horroriza por la violencia de los aos setenta, el micrfono que abre a la rabia impostada de un periodista que hace del carnerismo un estilo de vida, mientras pone un pedazo de carne en el asador para que huela a pescado podrido en un rato. Miseria y ms miseria. Miseria que tiene anclaje en los negocios. Miseria que se entrona como metodologa de colonizacin. Colonizacin que asegura la dominacin del imperio. Cultura de la dominacin que profundiza el asedio a la vida. Una poltica del confucionismo, como se estila decir por estos das, que nada tiene que ver con Confucio.

El filsofo oriental deca que ver lo correcto y no hacerlo es cobarda. Confucio, que nada de confusin tena, plante hace ya muchos siglos que la premisa tica de la verdad, de lo correcto, en su dimensin prctica, podemos comprender como poltica, es el bien superior. As se jugaron la vida, y otros y otras se la juegan actualmente, ante la indignacin que provocan las injusticias de este mundo. La indignacin ante un sistema, el capitalismo, que mata serialmente, con fusil, televisin, redes sociales y hambre. De all la importancia de comprender el sentido de la cobarda, comprender la derrota cultural de estos tiempos, hacer del ejercicio reflexivo una mirada crtica que nos permita nuevas dimensiones de anlisis despojada de egos que nos atrincheren en esa cobarda, en los miedos a caminar. Una cultura de la dominacin, al decir del filsofo peruano Salazar Bondi, que hace pata ancha en nuestras tierras e impone un modelo de acumulacin que avanza a fuerza de dinamita y topadora, en busca de quebrar consciencias.

Para qu todo este rodeo?, por qu hablar del sentido tico de la verdad y la poltica de la cobarda? La flexibilizacin laboral que impone Cambiemos, en el sector de los trabajadores y las trabajadoras estatales, en particular con los y las docentes, marca la profundizacin de polticas neoliberales que buscan penetrar desde el aula y a travs de los contenidos del sistema educativo. Una paritaria nacional que no se abre en este sector y un discurso de supuesto federalismo, de parte del gobierno de Mauricio Macri, que intenta patear la pelota a cada provincia para que negocie los aumentos salariales al mejor postor. Mientras, la CEO-cracia juega al Estanciero en busca de hacerse de todas las propiedades y Macri demuestra una vez ms que el discurso torpe de la derecha no tiene fin. Fin que se expresa en un segundo semestre que no llega, mientras corren la lnea de meta cada da. La revolucin de la alegra comienza a tomar forma de rostros acongojados. La frase quedar en los anales de los furcios, al estilo Menem: caen en la escuela pblica. Una cada que no es derrota. Una cada que muestra la dignidad de una marea que no se detiene desde las bases de los y las trabajadoras de la educacin. La Marcha Federal Educativa construy una de sus mejores clases el mircoles pasado. Lograron, incluso, el apoyo del canillita que vea pasar la marcha como, as tambin, del automovilista que impaciente esperaba que se habilitara el trfico, que no se encontraba en una tensa calma. Temblaron las calles del microcentro porteo. Fueron las mejores aulas para tomar consciencia que en el reclamo de los derechos tambin se educa, tambin se aprehende. Paulo Freire deca que Pensar acertadamente es hacer acertadamente. Tan cercano a Confucio, tan urgente el hacer. La prctica poltica es el hacer. Confucio y Freire instan al hacer, a no tener cobarda y marchar hasta que la tortilla se de vuelta. All, en ese hacer, es donde se construyen nuevos saberes, nuevas prcticas que habilitan nuevas reflexiones. Un caminar que muestra que los momentos pedaggicos ms intensos se dan cuando se juega no slo la mente, sino todo el cuerpo en un proceso de revalorizacin de las dignidades, de defender los derechos colectivos. All, justo all, es cuando la cobarda irrumpe y toca a la puerta: son las panzas hambrientas de las burocracias sindicales que intentan frenar la movilizacin de los cuerpos y los saberes. Buscan frenar el escenario por excelencia en el avance de consciencia y de formacin: la organizacin y la lucha por los derechos a transformar el mundo desde la raz.

Otra semana de marchas, del pueblo en las calles. El 24 de marzo y la batalla cultural de la derecha que usa el monopolio meditico para intentar revitalizar los dos demonios en sus jaulas. Qu es la memoria?, por qu la derecha intenta disputar el sentido de la construccin histrica de los derechos humanos?, por qu el periodista carnero est ansioso por rememorar la teora de los dos demonios? La foto de los diputados y las diputadas de Cambiemos donde sostenan un banner que deca: nunca ms a los negocios con los DDHH. La provocacin como bsqueda de profundizacin de la grieta donde todo es mercanca. Una provocacin que sintoniza con los tiempos de la revolucin de la alegra y del discurso torpe del presidente argentino, cuando dijo: se acab el curro de los derechos humanos. Ms prolija y coqueta, la frase de los congresistas, marca una lnea doctrinaria que busca igualar el terrorismo de estado con las acciones de las organizaciones guerrilleras, y as descontextualizar el momento poltico de aquella poca. La poltica del relativismo tico y moral, plantea un anlisis oportunista y posmoderno donde todo punto de vista es vlido y se define de acuerdo al termmetro de las sensaciones. El armado de encuestas de foristas de diarios digitales, que apelan a la individualizacin de casos que tratan de correr de vista que fue un plan sistemtico de exterminio a militantes de izquierda en Argentina y toda Latinoamrica. Un Plan Cndor que emprendi vuelo y fue directo contra el corazn del pueblo organizado para aniquilar, quemar, borrar todo rastro de organizacin. Una derecha que trep en nuestro pas, como en casi todos los pases de la regin, al poder del Estado para ejercer el control absoluto de las fuerzas represivas y, desde all, llevar adelante las desapariciones, violaciones, detenciones y torturas. Un monopolio del control de la violencia que no daba respiro por la supervivencia a quienes pensaban diferente. Jorge Lanata que busca en su programa en Radio Mitre, como en su columna en diario Clarin, victimizar a los militares durante la ltima dictadura cvico-eclesistico-militar y encender la llama de los dos demonios que no descansan. Las Fernndez Meijide, las Ruiz Guiaz, los Sbato, los Strassera como coro de hroes nacionales, como cita de autoridad de lo que sucedi en esos aos. Todo un montaje, vociferaciones que tratan de ocultar la verdad.

Aqu aparece el problema de la cobarda. Las polticas de los ltimos diez aos plantearon una mirada anquilosada de los derechos humanos. Una mirada esttica que pona eje slo en las responsabilidades militares y de algunos pocos civiles en los distintos juicios de lesa humanidad. Una poltica de derechos humanos que silenci y trat de olvidar la desaparicin de Jorge Julio Lpez, el asesinato de Mariano Ferreyra y la desaparicin hasta hace poco de Luciano Arruga, quien apareci finalmente asesinado. La violencia institucional se silenciaba como poltica de estado, mientras los casos de gatillo fcil trepaban a cifras histricas en democracia. Un nuevo plan de aniquilamiento silencioso de jvenes de barrios pobres, que ya no encuentran en la organizacin y la lucha una salida a la opresin. Imaginemos si es posible, desde ese paradigma, aceptar los derechos al agua y a la preservacin de la biodiversidad como una arista ms de los derechos humanos. El anterior gobierno nacional, por el contrario, incentiv la expansin de la frontera sojera y los proyectos megamineros, a punto de depender programas enteros, en salud y educacin, de las retenciones de dichas actividades. Una forma ms de violacin de derechos humanos que con Cambiemos se ha profundizado y la violencia se ejerce a fuerza de balas en las calles. La cobarda da lugar a ms violencia desde una derecha que no escatima balas y golpes.

La mquina de escribir sigue el recorrido de las palabras. Las teclas no descansan para levantar la voz y la denuncia. La palabra como sentido tico-poltico. La palabra al servicio del pueblo en lucha. El querido Alejo Carpentier que define al periodista como un escritor que trabaja en caliente, que sigue, rastrea el acontecimiento da a da sobre lo vivo () el periodista, digo, trabaja en caliente, trabaja sobre la materia activa y cotidiana. Carpentier que dir esto para recordar a los hericos guerrilleros de la Sierra Maestra. Desde all vivi y escribi Rodolfo Walsh. Maestro, llama eterna para quienes sabemos que la prctica periodstica se vive lejos de sillones de lujos y de la aristocracia careta de estos y aquellos tiempos. Periodismo de barricada, periodismo de y desde el pueblo. La mquina de escribir que rueda estrategias desde la CGT, ANCLA o Diario Noticias. Una llama que nos muestra que otros periodismos son posibles, que el fusil jams asesinar las esperanzas y la historia. La consciencia emerge desde abajo, la carta de Walsh a la Junta antes de ser asesinado por un grupo de tareas. S, un grupo de tareas del Estado que asesinaba. La carta que cierra con palabras que resuenan tan presentes: Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asum hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difciles.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.