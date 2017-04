Explicativo situacin Paraguay

Gobierno Cartes.

El presidente Cartes accede al poder en el ao 2013 por medio de las elecciones, un ao antes fue el arquitecto, junto al lder del Partido Liberal -Blas Llano-, del golpe parlamentario a Fernando Lugo. Cartes logr modificar los estatutos del partido colorado para poder ser candidato a presidente por ese partido (no contaba con la cantidad de aos de militancia partidaria que el estatuto partidario requera), anterior a su candidatura el financiaba candidaturas del partido colorado y partido liberal.

En el 2013 se convierte en el candidato ms votado de la transicin democrtica, con una mayora propia en diputados y estabilidad en el senado; de entrada logra que se le aprueben leyes importantes como la Ley de Defensa Nacional y Ley de Alianza Pblico Privada.

Este gobierno tiene casos sonados de nepotismo, y la justicia una nula intervencin, por ejemplo se concedi la construccin y mantenimiento de rutas a la empresa del padre del Ministro de Obras Pblicas y Comunicaciones.

Tambin este gobierno avanz en acciones de erosionar el derecho de huelga, en connivencia con el poder judicial, lograron declarar nula y fuera de la ley una huelga docente, lo que desmoviliz al sector ms importante del sindicalismo paraguayo que es el de la funcin pblica.

Por otra parte se endeuda al pas como nunca antes, emitiendo bonos que tienen como fin principal pagar deudas y no para el desarrollo nacional.

En cuanto a la distribucin de tierras, la zona norte del pas est desde el 2013 militarizada, en ese mismo periodo se dieron picos de xodos de la poblacin local y tambin picos de inversin en frigorficos, como es el caso de la JBS de Brasil. En el ltimo ao se tuvo desalojos violentos como es el caso de Guahory (que beneficia a terratenientes brasileos) y la de San Benito de Itapa.

Concentracin de poderes.

Al inicio de gobierno logra quitar al congreso el poder de decidir sobre la intervencin de los militares en suelo nacional, por lo tanto el presidente hoy cuenta con la prerrogativa de disponer discrecionalmente y sin control de las FFAA.

Concentra el poder institucional, pues al iniciar el gobierno tambin quit al congreso el poder de aprobar la concesin a empresas privadas de servicios pblicos, hoy por simple decreto el presidente puede dar a empresas publicas la concesin de servicios pblicos, no hay ninguna excepcin, todos los servicios pblicos pueden ser privatizados.

Concentra el poder ideolgico, en nuestro pas est prohibido que un presidente de la republica sea dueo de medios de comunicacin, sin embargo Cartes de manera acelerada compra medios a nombre de su hermana y de gerentes de sus empresas, medios televisivos, escritos, radiales, digitales. Lo que hace que el presidente de la republica tenga hoy mayora en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, as con ese poder chantajea a medios del interior y de capital con retirar la licencia en caso de no alineamiento con el gobierno, en la ciudad de Arroyito cerr un medio radial comunitario RECORD FM, das antes de las elecciones municipales en esa ciudad.

De los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia seis son afines al presidente de la Repblica.

Un relato de los acontecimientos.

El 26 de agosto del 2016 el proyecto de enmienda para introducir la reeleccin es rechazada (por constitucin una ley rechazada no puede ser tratada hasta antes de un ao), en esa ocasin el senador Fernando Lugo vot por el rechazo, afirmando que est de acuerdo con la reeleccin pero sentenciando que no est de acuerdo con que esta se haga a medida de una persona.

En la cmara de diputados tambin se archiv el proyecto y el Frente Guas fue ms all afirmando que la misma era inconstitucional, pues ya fue tratado en el senado.

Un mes despus el sector Cartista del senado reflota la posibilidad de volver a tratar el proyecto, y el senador Fernando Lugo tambin secund esto. El Partido Colorado junta firmas en favor de este proyecto de ley, y se constata que en sus firmas recolectadas se encontraban personas muertas y personas fueron incluidas sin su consentimiento, o sea se falsific sus firmas.

En febrero del 2017 el Frente Guas anunci que realizara una marcha en favor de la enmienda, bajo el rumor de que el mismo iba ser tratado en el senado, para meter presin al senado el ministro de defensa anunci que ese da movilizara a las fuerzas armadas en la capital. Finalmente la ley no es tratada y el FG un da antes desisti de movilizar gente.

La principal traba que se tena para tratar (inconstitucionalmente) el proyecto de enmienda es que no contaban con los votos necesarios para que el proyecto cuente con dictamen y que el presidente del senado haba anunciado que no dara entrada al proyecto por ser inconstitucional.

El martes pasado hay movilizacin llamativa de fuerzas militares y policiales alrededor del congreso, en el senado se presenta un llamado a sesin extraordinaria para tratar la modificacin del reglamento del senado, pero no se presenta ningn documento de las modificaciones que se solicita ser tratada, tambin por reglamento la sesin extraordinaria solo puede ser tratada 48 horas despus de solicitada la convocatoria. Ese da el vicepresidente segundo se autoproclama presidente de la cmara; y luego 25 senadores a escondidas en la oficina del Frente Guas sesionan y modifican el reglamento, para disminuir la cantidad de votos necesarios para que un proyecto tenga dictamen (esto an est en disputa pues la otra parte del senado desconoce esta decisin).

Cartes no mencion nada sobre el tema y el senador Fernando Lugo no asisti al congreso en todos estos das, ni dio declaraciones. Los principales operadores del golpe parlamentario en marcha son Blas llano, Horacio Cartes (los que fueron arquitectos del golpe a Lugo en el 2012) y Fernando Lugo (quien dice que votar en contra del proyecto de enmienda).

Los compaeros del FG estn embarcados en este plan bajo una premisa falsa: la popularidad de Lugo. Para refutar esto damos dos ejemplos (con mucho respeto) el diputado de Izquierda Unidad Alberto Garzn es el mejor valorado en Espaa, sin embargo eso no tiene una correlacin directa en la cantidad de votos que el mismo obtiene; y el mismo Fernando Lugo, que cuando le dan el golpe en 2012 tena cerca del 60% de popularidad, sin embargo en las elecciones del 2013 tuvo una votacin del 9%.

Fernando Lugo no est proscrito, como quieren presentar los compaeros del FG, l puede hacer poltica libremente, lo que no puede es volver a ser candidato con esta constitucin. La compaera Piedad Crdoba sufri proscripcin, no poda hacer poltica libremente; la presidenta Cristina Fernndez no pudo volver a candidatarse a un tercer mandato porque su constitucin lo impeda, no por eso se considera a s misma proscrita.

Henrique Ferreira. Secretario de Relaciones Internacionales Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS)

