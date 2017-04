Entrevista a Miriam Montes Mock, prima de Ana Beln Montes

"El castigo Ana Beln es un vestigio de la Guerra Fra"

Una de las principales caractersticas de la Guerra Fra, es su tendencia a afectar ms a terceros que a las mismas potencias implicadas inicialmente en ella. Un ejemplo viviente de esto es Ana Beln Montes. Una mujer que naci en la Alemania Occidental de 1957, un 28 de febrero, en una base militar, donde su padre, el puertorriqueo Alberto Montes, serva como mdico psiquiatra para el ejrcito norteamericano.

El 21 de septiembre de 2001 (10 das despus del ataque a las Torres Gemelas), Ana Beln sera arrestada por el Bur Federal de Investigacin (FBI) y acusada de conspiracin para cometer espionaje para el gobierno de Cuba. Actividad que realizaba mientras trabajaba como analista superior de inteligencia en la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de los Estados Unidos.

Ana Beln Montes fue condenada, el 16 de octubre de 2002, a 25 aos de crcel, en la prisin de mxima seguridad de Carswell en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Tras declararse culpable de espionaje ante un tribunal de Washington D.C.

Sus declaraciones en ese momento, lejos de mostrar arrepentimiento, indicaran una incesante lucha de Ana, por lograr una convivencia armoniosa entre los pases de esa patria mundial de la que todos hacemos parte:

"Existe un proverbio italiano que quizs sea el que describe de la mejor forma en lo que yo creo: Todo el Mundo es un solo pas. En ese "pas mundial" el principio de amar al prjimo tanto como se ama a uno mismo resulta una gua esencial para las relaciones armoniosas entre todos nuestros "pases vecinos".

Este principio implica tolerancia y entendimiento para las diferentes formas de actuar de los otros. l establece que nosotros tratemos a otras naciones en la forma en que deseamos ser tratados, con respeto y consideracin. Es un principio que, desgraciadamente, yo considero nunca hemos aplicado a Cuba. (Tomado de: http://segundacita.blogspot.com.co/2011/10/declaracion-de-ana-belen-montes-en-la.html , en el enlace la declaracin completa)

Esta clase de discursos, ha generado gran controversia alrededor de Montes. Mientras para algunos la convierten en una traidora, para otros esas palabras son lo que define a Ana Beln como una noble herona.

En esta ocasin, nos acercaremos a la voz de Miriam Montes Mock, prima de Ana Beln, comunicadora y novelista, quien lidera la Mesa de Trabajo por Ana Beln Montes en Puerto Rico y la que durante estos aos ha intercambiado sus palabras y su apoyo con Ana Beln, mediante correspondencia supervisada minuciosamente por el gobierno norteamericano.

Junto a la madre de Ana, Emilia Badillo y el apoyo de otro sin nmero de simpatizantes de la causa de Montes, Miriam se ha encargado de no permitir que este caso quede en el silencio.

1. Qu rol representa Ana Beln para su vida, como familiar, como mujer y en general como persona?

-Ana Beln y yo nos conocimos en Puerto Rico cuando ramos nias. Sus padres y sus hermanos visitaban la familia extendida en la isla durante algunos veranos. A partir de nuestras adolescencias, Ana viajaba sola o en compaa de su hermana Lucy. Alternaban sus estadas entre las casas de unas tas y mi casa. Ana y yo siempre tuvimos afinidad y nos una un gran cario. Tal vez se deba a que tenemos un gran parecido fsico, quiz a que somos la hija mayor de nuestros padres o porque sencillamente compartamos algunos rasgos de nuestro carcter. En uno de esos veranos advert que Ana se haba dejado crecer el pelo. Tena una cabellera marrn claro, lustrosa, lacia y bien cuidada. Se haca una trenza larga para dormir. Yo quise imitarla, y desde entonces me dej crecer el cabello para tenerlo igual al de Ana. Recuerdo que siempre admir su sentido del orden y la pulcritud. Aun durante la adolescencia, Ana se proyectaba con madurez, atenta a su abuela y sus tas, cariosa con todos. Le encantaba la playa, comer pia fresca y rodearse de aquellos primos que la hacan rer. Disfrutaba la gente con sentido del humor.

Observ tambin su manera de solidarizarse con los menos afortunados. En una ocasin, cuando ella tena como 17 o 18 aos, una pareja de amigos mos se casaba. Eran de escasos recursos econmicos, por lo que habamos dispuesto que los invitados les entregaramos un sobre con dinero, con tal de ayudarlos a cubrir sus nuevos gastos. Yo tambin haba echado un poco de dinero, segn me lo permita mi limitada mesada. Ana, al advertirlo, abri su cartera de inmediato y ech dinero en el sobre. Ella no los conoca, no estuvo invitada a la boda y su nombre jams aparecera entre los donantes. Era como si para ella, no fuera opcin tener la oportunidad de ayudar a alguien y no hacerlo. En otra ocasin en la que se hospedaba en mi casa, se enter de que su mejor amiga haba perdido a su pap. Ese da Ana se visti de negro. Como Ana no sola vestirse as, yo le pregunt. El pap de mi amiga Terry muri, y yo quiero estar con ella, me contest. Lo curioso es que su amiga nunca se enter. Lo supo muchos aos despus, cuando un periodista me pregunt y yo le narr el relato. Eventualmente, supe que el periodista logr contactar a esa buena amiga de Ana y le dijo: I have a beautiful story to tell you. Me pareci, desde entonces, que Ana se solidarizaba con la gente por el solo hecho de que le naca de adentro, no porque fuera a recibir ningn reconocimiento por ello. En ese sentido, sus acciones eran silenciosas. Ana era apenas una adolescente y ya poda identificarse con otros.

Ana Beln significa para m la prima con quien comparto evidentes lazos de sangre y de historia familiar. Hubiera apoyado a su hermana Lucy de la misma manera, si el caso hubiera sido a la inversa. Con los aos, he desarrollado de manera paulatina una comprensin acerca del proceder de Ana. Por esa razn, mi compromiso con Ana tiene otros vnculos. Advierto, por ejemplo, las condiciones histricas que contextualizaron el proceder de Ana. Me refiero a las intervenciones y los crmenes de Estado organizados y perpetrados por el gobierno estadounidense en pases latinoamericanos y del Caribe. Tambin reconozco los principios que la impulsaron a solidarizarse con un pueblo oprimido, en este caso, el cubano. Creo que las motivaciones de Ana fueron sinceras y que su proceder requiri un convencimiento hondo y un valor inmenso.

Ana y yo nos escribimos con frecuencia desde que fue apresada, hace casi 16 aos. En nuestras cartas nos contamos todo. Igual hablamos de nuestras historias familiares y personales que del acontecer poltico o literario. Me siento parte de la vida de Ana, quiz tambin lo soy para ella, eso tendra que decirlo Ana. Creo que la historia personal de cada quien nos ha llevado a hermanarnos. Ana ha declarado que sus acciones se debieron a su conciencia. En mi caso, puedo decir, igual que le dije a ella hace poco ms de un ao, No hubiera podido vivir con mi conciencia tranquila si te hubiera ignorado.

2. Podra hacer una descripcin del proceso de aprisionamiento de Ana Beln?

-Ana Beln fue detenida el 21 de septiembre de 2001 en su oficina. En un acuerdo con fiscala, se declar culpable del cargo de conspiracin para cometer espionaje en favor de Cuba. El 16 de octubre de 2002 fue sentenciada a 25 aos de prisin y cinco de libertad condicionada. Ese da declar ante la corte federal las razones que la impulsaron a proteger a Cuba contra las polticas de agresin del gobierno estadounidense. Obedec mi conciencia antes que obedecer la ley, dijo. Tambin manifest que Considero que la poltica de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta, profundamente inamistosa Me consider moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema poltico. Ha cumplido casi 16 aos en la prisin Federal Medical Center Carswell, en Fort Worth, Texas, bajo estrictas medidas de seguridad que limitan su comunicacin con el mundo exterior.

3. Por qu cree que el gobierno estadounidense no se manifiesta frente al caso de Ana Beln a pesar de la supuesta mejora en las relaciones con Cuba?

-Desconozco la razn por la cual el gobierno de Estados Unidos no se manifiesta con respecto a Ana luego de que Obama reiterara su intencin de iniciar un proceso de normalizacin en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, uno de nuestros argumentos es que el encarcelamiento de Ana es anacrnico y no tiene sentido, pues ella es, en efecto, un resultado de la Guerra Fra. De otro lado, puede ser que la solicitud de clemencia que se envi a la oficina de Clemencia nunca le lleg al Presidente Obama.

4. Cul ha sido la posicin del gobierno cubano hacia Ana Beln durante estos 14 aos?

-Hasta donde yo s, el gobierno cubano no se ha pronunciado en cuanto al caso de Ana. Entiendo que casos de esta ndole son muy sensibles, y cada uno se trata segn las circunstancias y coyunturas.

5. Qu opina del trato que los medios internacionales de comunicacin le han dado al caso de Ana Beln Montes?

-Hemos advertido todo tipo de contenido en los medios de comunicacin masiva. He ledo opiniones favorables y opiniones adversas, informaciones correctas y otras incorrectas. En Puerto Rico, la mayora de los escritos que se publican sobre Ana Beln, son aquellos que apoyan su proceder. Las reacciones hacia dichos escritos, cuando se publican en los medios electrnicos, incluyen opiniones adversas. S que en otros pases tambin se publican artculos solidarios con Ana, como en Cuba, Brasil, Francia, Espaa, Estados Unidos, Irlanda, Argentina, Chile, entre otros.

6. La informacin que Ana Beln transmiti a Cuba durante aos, le caus el rechazo de innumerables personas, incluyendo el de algunos de sus hermanos, quienes hacen parte del FBI. Por otro lado, los defensores de la causa de Ana Beln, consideran que esa informacin trasmitida la convierte en una herona. En su caso, Qu consecuencias considera que tuvieron las acciones de Ana para cada uno de los gobiernos, cubano y norteamericano?

-Muchas personas opinan sin tener informacin concreta. No sabemos qu informacin se transmiti, pero entiendo que las acciones de Ana Beln constituyen un acto de solidaridad para contrarrestar las polticas de intervencin ilegal y agresin por parte de los Estados Unidos. Creo que ponen de manifiesto un trato inmoral que es contrario a los principios que se supone rijan la poltica de buen vecino de los Estados Unidos. Sus acciones, que fueron explicadas por ella misma a travs de las declaraciones que hizo el 16 de octubre de 2002 ante la Corte Federal, son una invitacin a observar los paradigmas de dominacin que durante tantos aos han caracterizado las relaciones entre los pases, y un reto a desarrollar relaciones de respeto y amistad entre los pueblos.

7. Qu parte de la vida y formacin de Ana Montes, cree que influy en ese sentido de justicia que desarroll y que la impulsara a arriesgar su vida para obedecer a su conciencia ms que a la ley?

-Siempre observ en Ana, aun desde joven, la capacidad para solidarizarse con otros. Fue una estudiante aprovechada, haca lecturas sobre temas polticos y demostraba una actitud analtica cuando conversaba sobre esos tpicos. Realiz viajes a Europa, Amrica Latina y el Caribe, y los viajes, me parece, suelen ser oportunidades de aprendizaje. No s exactamente qu fue lo que ms influy en definir su sentido de justicia; supongo que una mezcla de todo ello.

8. Alguna vez en sus conversaciones con su prima, ella ha expresado arrepentimiento por sus acciones o le ha comentado qu es lo ms difcil o lo que ms le duele haber perdido tras su condena?

-Las medidas extraordinarias de seguridad impuestas a Ana Beln son una mordaza, tanto para ella como para m. Si revelo el contenido de mis comunicaciones con ella, puedo perder el "privilegio" de ser una de las pocas personas con quien ella pueda tener contacto fuera del mundo carcelario. Pero le puedo asegurar que nuestras comunicaciones no tratan de lo que perdi, sino de mantener la esperanza. Me enfoco en proveerle el apoyo que amerita como la prima que yo quiero y como una persona que cumple una condena por razones de conciencia.

9. Cmo se enter del arresto de Ana Beln Montes, cul fue su primera reaccin y dnde se encontraba cuando lo supo?

-Estaba en mi hogar el da que supe que haban arrestado a Ana. Mi hermana me llam por telfono y me ley la noticia sobre su arresto. Llor. Entonces, como una reaccin espontnea, la llam a su casa y le dej un mensaje en la mquina contestadora. Estoy contigo, te quiero mucho, algo as le dije.

10. Cul ha sido el momento ms doloroso o difcil para usted como familiar, durante estos 15 aos en que su prima ha estado privada de su libertad?

-Para m, lo ms difcil fue recibir la noticia de su padecimiento del cncer. Puedo imaginar el trauma que ello significa para cualquier mujer, aun en la libre comunidad. Cunto ms, encarcelada! Sin apoyo de sus seres queridos, sin la posibilidad de escoger distintos tratamientos alternos o dietas especiales, sin un grupo de apoyo, sin una atmsfera de amor, sobre todo. Me parece horrible, hasta inhumano. Cualquier persona podra sentir una pizca de compasin y pedir su excarcelacin por razones humanitarias.

11. Cmo es el proceso de investigacin del gobierno estadounidense hacia aquellos que tienen contacto con Ana Beln? Se ha sentido usted vulnerada en algn momento por esto?

-Entiendo que leen las cartas que Ana y yo nos intercambiamos. Cuando visit a Ana en la crcel, dos agentes estuvieron presentes durante el tiempo que dur mi visita. Inicialmente, las autoridades realizan una investigacin en las personas que pueden comunicarse con ella, es parte del protocolo, supongo. No s si realizan algn otro tipo de intervencin. No puedo afirmarlo ni refutarlo.

12. Cul es su invitacin al mundo, frente a toda esta situacin de Ana Beln Montes?

-Ana Beln merece ser excarcelada. Su encierro y el silencio al que ha sido obligada son crueles e inhumanos. El castigo Ana Beln es un vestigio de la Guerra Fra. Entiendo que actu para contrarrestar acciones y polticas de parte de EEUU que son contrarias a la ley internacional y la moral. La relacin entre Estados Unidos y Cuba han cambiado, creo que el mundo entero fue testigo de las declaraciones del entonces presidente Obama aquel 17 de diciembre de 2014. Hoy, ms que nunca, es obvio que no se justifica que Ana siga prisionera. Su liberacin sera un gesto de buena voluntad ante el mundo, considerando la iniciativa de reanudar las relaciones diplomticas entre ambos pases. Pero ms que todo, Ana Beln debe ser liberada por razones humanitarias. Es una paciente de cncer. Nadie merece estar condenada a tratos inhumanos mientras lucha por su vida. Invito a todos y todas a conocer y solidarizarse con Ana Beln Montes. Las voces de apoyo son vitales para dejarle saber que no est sola ni olvidada.

