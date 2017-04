Comentario del libro 'Chile 1970-1973. Mil das que estremecieron al mundo' de Franck Gaudichaud

Cordones Industriales y experiencias de autogestin territorial y productiva en tiempos de la Unidad Popular

Comentario del libro Chile 1970-1973. Mil das que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende. 1 ed. Santiago: LOM ediciones, 2016. Obra de Franck Gaudichaud traducida al espaol por Claudia Marchant.





Franck Gaudichaud recorre e interpreta en este libro el desarrollo de formas de poder popular a lo que el autor aade la palabra constituyente para enfatizar su capacidad de agencia sobre lo constituido- durante los mil das de la llamada va chilena al socialismo, considerando como paraguas al movimiento popular urbano contestatario pero centrndose en el movimiento obrero y en sus experiencias embrionarias de autogestin territorial y productiva expresadas en los Cordones Industriales.

El autor difunde y actualiza por este medio los resultados de su tesis doctoral en Ciencias Polticas (2005). El libro tiene 472 pginas y trece captulos agrupados en 4 partes: 1) El Chile de la Unidad Popular, 2) Hacia el desbordamiento? Del fracaso de los Comits de la Unidad Popular a la Asamblea de Concepcin, 3) De los cordones industriales en s a los cordones industriales para s y 4) Repertorios del poder popular, territorios movilizados y amenazas del golpe de Estado. Junto con hilar acontecimientos y procesos que en lneas generales dieron forma al paisaje social de la Unidad Popular, este trabajo, en palabras de su autor, se propone utilizar y probar la nocin de poder popular constituyente con el objeto de estudiar esas formas creadoras de organizacin y movilizacin provenientes desde abajo que se desplegaron en el Chile de los mil das y que, con sus especificidades, fueron parte de una vivencia latinoamericana salpicada, en diferentes lugares, por esos destellos autogestionarios, que tienen una identidad social especfica a este continente pero que dialogan con ensayos de autogobierno de latitudes y temporalidades lejanas, como las experiencias europeas. Gaudichaud, siguiendo a Hannah Arendt, considera estas prcticas colectivas de las clases dominadas un tesoro perdido de la tradicin revolucionaria () que la historiografa dominante ha desestimado hace demasiado tiempo (empezando por la historia de los consejos obreros) (pp. 26-27). As, su obra arranca de una apelacin al estudio profundo y una puesta en relieve de esta rea marginada en tanto clave comprensiva del cambio social, poniendo su foco en Chile.

Se trata de un pormenorizado recorrido que se inicia con una caracterizacin del movimiento sindical, de las fuerzas de izquierda existentes y de las condiciones socio-espaciales de la clase trabajadora en el periodo estudiado, tomando nota de los cordones industriales an no movilizados que existan, en los hechos, por efectos de contigidad y aglomeracin productiva (los cordones en s); que analiza el despegue del proyecto de la Unidad Popular junto a los espacios previstos de participacin institucional de pobladores y trabajadores, los cuales Gaudichaud describe como pensados en forma poco articulada dentro del proyecto y como espacios circunscritos a segmentos muy especficos, pero an as germinalmente estimulantes; que ahonda en los zigzagueos de la poltica del rea de Propiedad Social, vislumbrando tensiones de diversa ndole como econmicas (por la falta de un control significativo del mercado de la distribucin, entre otros factores) y polticas-; y que se detiene en el desborde autogestionario (relativo) que los trabajadores protagonizaron frente al aparato estatal, al aparato sindical (en lo referido al menos a las organizaciones de cpula) y al aparato de partidos (oficiales y extraoficiales), una experiencia acelerada coyunturalmente por el apremio de la autodefensa de clase frente a la escalada de la violencia patronal y frente a la praxis contradictoria de la estructura poltica y su difcil ascendencia sobre las orgnicas emergentes, pero tambin resultante de un proceso ms largo de aprendizajes y acumulacin organizativa del pueblo trabajador, que se alcanza a insinuar. El libro finalmente interroga esa marea creativa y energa viva, su funcionamiento, fortalezas y debilidades, especialmente en relacin a los Cordones Industriales empujados por la accin consciente de trabajadores multicomprometidos identificados como la experiencia ms concreta y avanzada de poder popular, en comparacin con otras experiencias menos desarrolladas-, y que en sus ltimas pginas muestra la respuesta de este poder popular en construccin ante la amenaza del golpe de Estado y a su posterior concrecin, repasando la acotada resistencia fsica de un pueblo que se encontraba prcticamente sin armas y la resistencia larga desde el terreno de la memoria de quienes encarnaron ms directamente estos procesos.

Con material profuso, como archivos periodsticos y militantes, registros fotogrficos, entrevistas orales y vasta bibliografa, incluyendo la resea y puesta en aplicacin de referencias tericas de las ciencias polticas y sociales, este libro aporta un conocimiento fresco y una luz penetrante sobre una dimensin que ha sido poco estudiada dentro de la cuantiosa produccin intelectual que existe sobre el tema de la Unidad Popular.

No se trata de una historia contada en cdigo de obviedad lineal, sino que reconoce influencias de direccin mltiple y se confronta con dilemas de la izquierda del siglo XX y tambin de hoy y probablemente an ms de hoy-, de forma compleja, como la relacin entre conduccin y espontaneidad, entre estructuracin a gran escala, representacin y democracia, o entre protagonismo de las voces subalternas y sedimentacin ideolgica.

Una especificidad del filtro de anlisis escogido, es la atribucin de un carcter nodal y dinmico al eje del trabajo. Reivindicndolo como nervio sistmico -sin usar estas palabras- Gaudichaud toma el resguardo de no aislar las luchas de los trabajadores del conjunto social mayor y flexible de sectores subalternos en lucha (reconociendo la interaccin con movimientos sociales como el de pobladores) y no asilarlas de sus interacciones con el campo estatal y el medio partidario, sobre todo atendiendo a la tradicin chilena. En relacin a esto ltimo, sin embargo, el tema central es cmo, especialmente a partir de octubre de 1972, se construy una respuesta de clase que fue un poco ms all del apadrinaje desde afuera. En este sentido detecta el autor que Una fuerte solidaridad obrera, ganada codo a codo en el torbellino de la movilizacin colectiva, multiplica los acercamientos de las posiciones en el seno de las fbricas e interrumpe temporalmente, las divisiones polticas fratricidas, evidencindose una relativa autonomizacin del espacio del movimiento social frente a los grandes partidos (p. 222).

El tratamiento no idealizado que hace Gaudichaud de los Cordones Industriales permite identificar y conocer limitaciones en el control efectivo de la produccin, en la participacin de los trabajadores de base en las decisiones ms relevantes y en la capacidad de estructurarse y de proyectarse como organizaciones con un horizonte de autogestin de soluciones mayores (en la medida que depositaron hasta final en el gobierno y en su redencin frente a las acciones de contencin la expectativa de superacin de las crisis). A pesar de los discursos que identifican a estas experiencias con los soviets, el autor concluye que no hubo aqu una abierta dualizacin del poder, sino experiencias de empoderamiento parciales y en gestacin, pero extremadamente ricas.

Como desafo investigativo que deja esta obra, resulta interesante conocer ms hondamente, en trminos cualitativos pero tambin cuantitativos, los resultados econmicos de esa autogestin productiva y territorial. Adems, entendiendo la presin que pone intentar evitar la sobre extensin, resultara importante ahondar en cmo se ensarta todo esto en una historia que sea ms larga y ms ancha, perfilando ms densamente el desarrollo de la presin del pueblo trabajador chileno hacia el Estado y fuera del Estado en el periodo precedente al trienio 1970-1973, lo cual termin prefigurando estos procesos, y la insercin de esta historia nacional en la jerarqua interestatal mundial.

En relacin al plano poltico, entre los muchos estmulos que este libro deja, est la pregunta entre lneas de cmo se podra valorar aquella energa creativa del movimiento obrero y social que se observ en el Chile de los mil das, frente a los problemas del tiempo presente. Con las transformaciones ocurridas en las ltimas dcadas y un sistema de produccin que ha reacomodado sus formas de explotacin Es pertinente abandonar polticamente el mundo del trabajo como nivel en el que se anidan y se disputan las alternativas al capitalismo? O abandonar la esperanza en los trabajadores y trabajadoras organizados como agentes de cambio social, y ms an, revolucionario?Cmo construir formas de poder popular y de autogestin hoy?

Karina Narbona, investigadora de Fundacin SOL

