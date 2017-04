Los ecuatorianos elegirn en el ballottage del domingo al sucesor de Correa

Un final de campaa con Lenn favorito

Lenn Moreno prometi un Ecuador para todos con un presidente para todos, no para pocos. (Imagen: AFP)



Desde Quito

Luego de tres intensas semanas en la que los ciudadanos fueron testigos de la elevada tensin que se vivi, sobre todo, los ltimos diez das, y del contraste entre dos proyectos antagnicos de nacin, ayer finaliz la campaa electoral y el domingo los ecuatorianos decidirn en el ballottage quin ser el prximo presidente. Lenn Moreno, candidato de la oficialista Alianza PAIS, llam a votar por un Ecuador para todos con un presidente para todos, no por un Ecuador para pocos, mientras que el derechista Guillermo Lasso, de la Alianza CREO-SUMA, pidi sufragar por el cambio, con esperanza, para dejar atrs el pas de divisin y odio. Moreno brind su acto final en la capital, Quito, y Lasso opt por Guayaquil.

Alianza PAIS exhibi una imagen distinta en esta campaa y revirti la carencia de solidez, claridad y organizacin que evidenci en el camino hacia la primera vuelta. Moreno logr asumir un firme liderazgo y encolumnar a todo el oficialismo detrs de su figura, detall con mayor solvencia su plan de gobierno y se focaliz en sectores a los cuales su discurso no haba penetrado lo suficiente, como los jvenes.

Por el otro lado, Lasso, quien haba realizado una campaa astuta en la cual instal una serie de slogans y propuestas que tuvieron una importante llegada a la sociedad, estuvo desorientado, agresivo e intranquilo en considerables tramos de esta campaa.

Moreno sostuvo reuniones frecuentes con jvenes en las cuales se comprometi a crear la Secretara de la Juventud, construir 40 universidades tcnicas en todo el pas y brindar crditos de hasta 15 mil dlares para emprendedores, entre otras propuestas. Los jvenes sern parte fundamental del desarrollo de Ecuador, asever en uno de los encuentros.

El candidato del oficialismo no perdi tiempo y ya al da siguiente de la confirmacin del ballottage por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) reanud su recorrido por el pas. Relucieron las caravanas verdes -color caracterstico de PAIS- en cada ciudad que visitaba. Por su parte, Lasso, quien tie de blanco todos sus actos, confi en que el 60% que no vot por Moreno en la primera vuelta tampoco lo har en la segunda, premisa que sostuvo gran parte de la oposicin, y tard en comenzar su camino hacia la eleccin del domingo. La campaa del oficialismo mejor respecto a la primera vuelta, me pareci que el mensaje estuvo ms claro, opin Patrick Clark, canadiense residente en Ecuador hace cinco aos, licenciado en estudios internacionales y doctorando en ciencia poltica por la Universidad de Carleton.

Una segunda vuelta delimita y demarca mucho ms el escenario y los actores. Esto favoreci a PAIS. El gobierno ha atinado al contraste entre dos modelos. Uno sera la vuelta al pasado, al neoliberalismo. Sera estabilidad vs inestabilidad; proteccin social vs las privatizaciones que vendran con el candidato opositor. Lasso quiso meter el cuco con Venezuela y PAIS meti el cuco con Argentina, manifest Jacobo Garca, socilogo, politlogo y magster en estudios latinoamericanos por el Instituto de Iberoamrica.

La campaa del miedo como definieron los grandes medios de comunicacin de Argentina a la postura que asumieron distintas agrupaciones, adems del FpV, de advertir el verdadero programa de Macri y las consecuencias de sus polticas, ac s fue efectiva y constituy uno de los grandes aciertos del oficialismo. Lasso, llamado el candidato de la banca cada vez que un dirigente de PAIS se refera a l, tuvo una participacin imposible de ocultar en la crisis de 1999, muy similar a la que sufri Argentina en 2001. El aspirante opositor, presidente del Banco de Guayaquil entre 1994 y 2012, se enriqueci de manera notable al tiempo que la inmensa mayora de los ciudadanos perdan todos su ahorros. Adems, en el mismo 1999 ejerci como superministro de Economa en el gobierno presidido por Jamil Mahuad.

El aspirante de la Alianza CREO-SUMA mostr una actitud defensiva en casi toda la campaa y no supo contrarrestar con xito las crticas que recibi por parte de la candidatura de Moreno y tambin de los sectores que se aliaron con el oficialismo en la segunda vuelta. Nervioso por momentos, Lasso adopt una postura agresiva que no es caracterstica de su personalidad, ante los cuestionamientos. Radicaliz su discurso, llam en reiteradas oportunidades dictadura al gobierno y en varios actos se sum al desaforado grito de sus partidarios, que coreaban fuera, Correa, fuera!, algo que no haba hecho en ninguna oportunidad en la campaa para la primera vuelta.

La coalicin opositora jura poseer encuestas que les dan la victoria, aunque no especifican por cuanto margen. El mircoles 22, ltimo da que el CNE habilit a las empresas encuestadoras publicar sus sondeos, las cuatro que divulgaron sus proyecciones dieron ganador a Moreno. Opinin Pblica y Perfiles de Opinin pronosticaron una victoria del oficialismo por ms de 10 puntos, mientras que Market y Cedatos, catalogadas como opositoras por el gobierno, le dieron una ventaja al aspirante de PAIS del 4 y 5 por ciento, respectivamente.

Pabel Muoz, presidente del Instituto Poltico de Alianza PAIS, asegur que todos los sondeos que relevaron les dan la victoria y destac que ninguna, siquiera, se encuentra por debajo del margen de error. Del mismo modo se manifest Garca, quien dijo que, en base a las estadsticas que analiz, la ventaja de Moreno es de al menos cinco puntos. Clark tambin predijo una victoria del oficialismo, pero se diferenci al expresar que la gente tiene temor ante la inseguridad o inestabilidad que podra representar el cambio, pero va a ser ajustada la eleccin, van a estar muy pegados los dos a pesar de lo que digan las encuestas.

