Ecuatorianos somos

Humboldt nos describi como seres extraos hasta el extremo. Segn este sabio alemn: Los ecuatorianos son pobres en medio de riquezas, viven tranquilos en medio del peligro y para alegrar su existencia cantan canciones tristes. Mucho hemos cambiado desde entonces: Ya no somos tan pobres; el Instituto Geofsico de la Escuela Politcnica Nacional nos alerta e instruye sobre los peligros que nos rodean y para alegrar nuestra existencia no slo escuchamos lamentos musicales. Pero tenemos una extraeza de la que Humboldt no se percat: estamos persuadidos de vivir en el peor pas del mundo, el ms corrupto, el peor gobernado y con menos libertades. Por buen sortilegio, esto no es as. Ecuador es un pas bello por donde se lo mire, tiene Costa, Sierra, Selva y Galpagos, no le falta nada y sus habitantes tendran con que sobrevivir si maana el planeta se derrumbara.

Por otra parte, la corrupcin es tan vieja como la sarna, ha florecido en toda poca y lugar, adems, el mundo que nos rodea es mucho ms corrupto, por no decir podrido. Si se trata de libertades polticas, nadie ni nada nos impide criticar sin temor a todo gobernante; somos una sociedad de envidia porque aun los gobiernos ms represivos de nuestra historia han sido benignos en comparacin con los del resto del planeta, y nuestras leyes son buenas: la lacra social de la esclavitud la elimin Bolvar desde la independencia; a partir de Alfaro no hay pena de muerte, tenemos divorcio y muchas libertades; somos el segundo pas del mundo que promulg el laicismo; el 6 de marzo de 1845, cien aos antes que la ONU, Jos Joaqun de Olmedo declar unos Derechos Humanos bastante progresistas; somos tolerantes con todo ideal poltico o religioso, y solamente por la prensa nos enteramos del terrorismo. Vale la pena recalcar nuestras virtudes, porque el fraude, que s hubo en pocas pretritas, en las pasadas elecciones no estuvo en el orden del da del CNE, pues el sistema electoral del pas es limpio.

Esto no significa que todo est bien, que nada deba cambiar. Al contrario, Ecuador es perfectible, pero hasta ahora nuestro progreso lo hemos conseguido en buena lid. Son muchos los problemas que tenemos, aunque no sean slo por culpa nuestra: el mundo vive desde el 2008 una crisis que afecta a las exportaciones del pas y el derrumbe del precio del petrleo, que tanto agobia, es el resultado de la guerra econmica que se da entre las grandes potencias. A buena hora la situacin se estabiliza de a poco, ojal sea para largo plazo.

Para bien de todos, los dos candidatos a la presidencia fueron conscientes de que la nica medida que no podan tomar, de ser electos, sera eliminar el dlar y emitir moneda propia, pues saban que ese remedio es peor que la enfermedad y significara el suicidio. Para ser competitivos se debe mejorar la productividad, pero crear una moneda nacional para poder devaluarla nos conducira a una hiperinflacin que lo empeorara todo.

As es que, ecuatorianos, eliminemos lo negativo de nuestra manera de ver las cosas, saquemos provecho de nuestras riquezas, arrimemos los hombros y boguemos en la direccin correcta para superar dificultades, que no son slo nuestras, y estudiemos duro, porque en el conocimiento est la solucin de todo problema.

