Los pueblos de Amrica Latina estamos con Lenn Moreno

Me atrevo a escribir estas lneas con la responsabilidad de llevar a los medios de comunicacin, la voz de los pueblos de Amrica Latina que le han apostado a un modelo poltico progresista.El 2 de abril Ecuador se juega la continuidad del progreso o el retorno a la poltica neoliberal del saqueo, la opresin y el desfalco; comandada por hordas de criminales oligarcas al servicio de la embajada de Estados Unidos en el pas y la regin. No hay mucho qu pensar, la decisin del voto no es difcil de tomar, o es Lenn o Ecuador vuelve a vivir tiempos de represin y hambruna.Tenemos el espejo con Argentina, una equivocacin en el voto y una sociedad mal agradecida la ha llevado a quedar al margen del progreso y a echar por la borda lo logrado en 12 aos de gobiernos progresistas. No son los ideales, no son perfectos, pero son los que ms se acercan a la Latinoamrica que soamos quienes queremos verla florecer, y para que un sistema cambie tenemos que involucrarnos todos desde donde estemos: es una responsabilidad colectiva.Un paso en falso puede hacer que Ecuador se llene de bases militares estadounidenses, que la Amazona quede en manos de empresas extranjeras, que el ecocidio regrese a terminar con la destruccin ambiental. Que el modelo de educacin, salud e infraestructura que ha venido trabajando Correa, termine como en Argentina: de tajo.El patrn poltico de Lasso representa en su totalidad al capitalismo; el beneficio para empresas extractivas y la cpula oligrquica del pas y la region, la impunidad y un retroceso de por menos 30 aos para el pas. El capitalismo y el neoliberalismo son patriarcales, machistas, clasistas y racistas: buscan el exterminio de los Pueblos Originarios, negar derechos humanos a mujeres, comunidad LGBT e indgenas. Hacer ms invisible al invisible. Con un gobierno neoliberal aumentarn las violaciones sexuales a nias, adolescentes y mujeres, los feminicidio, asesinatos de personas de la comunidad LGBTI, vendrn las desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos y del medio ambiente. La represin de las protestas cuando el pueblo quiera demostrar su desacuerdo y exija justicia.Ya lo vemos en los 12 pases que estn buscando el golpe de Estado en Venezuela: son modelos neoliberales con excelencia en represin ciudadana. Ecuador debe mantener vivo el progresismo para beneficio propio y de la regin.Es tiempo que la ultra izquierda tome responsabilidad y sepa que sino apoya a Lenn, Ecuador se estar enfrentando a un desastre poltico de un Estado fallido gobernando por Estados Unidos a travs de su embajada. No hagan lo que hicieron muchos peronistas en Argentina. Lo que hace la ultra izquierda latinoamericana. Es momento de pensar en colectivo.Desde el primer da de Lasso en el Gobierno, comenzar el despojo, los desfalcos y la represin. Ya me dirn cuando los hospitales pblicos terminen siendo cementerios por falta de insumos debido a la crisis que ser creada de inmediato. Lo mismo suceder en el sistema de educacin. Y veremos a nuestros hermanos migrar como los miles de centroamericanos y mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos buscando techo y un plato de comida.Por eso, el momento es ahora, el voto es decisivo y con Lenn se puede seguir mejorando el modelo progresista en el pas. No estamos bien pero podemos estar peor. Repito, hace falta mucho por hacer, el progresismo no es perfecto, pero si ahora comemos ms o menos, maana con Lasso vamos a tener hambre, desempleo, represin y ecocidios. Ni hablar de la violencia gubernamental que nos impedir pensar y despertar para volver a tomar el timn.Escribo entonces estas lneas en nombre de la clase trabajadora y los Pueblos Originarios de Latinoamrica, que hemos buscado continuar por el camino de la Revolucin Bolivariana, revivida por la Revolucin Chavista en un modelo progresista que le apuesta a la unidad de la region, al respeto de los derechos humanos y la Memoria Histrica, a la identidad y a la defensa de tierra.Tengamos presente que no se le puede pedir peras al olmo, Latinoamrica lleva ms de 500 aos de saqueos, abuso y genocidios. En 12 aos no se puede cambiar la historia, pero s iniciar un camino de reconstruccin. Y es lo que ha hecho el progresismo, por eso debe continuar.Los parias de Latinoamrica estamos con Lenn Moreno y con Ecuador. Estamos con la Patria Grande.Ilka Oliva Corado @ilkaolivacorado