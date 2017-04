Prcticas capitalistas desalmadas, ciencia, manipulacin pblica y el bao diseado de Manuel Fraga

Tiene razn Javier Sampedro [1] cuando denuncia lo que debe ser denunciado: la manipulacin de la ciudadana y la lejana de un sendero de racionalidad e informacin cientfica veraz por parte de polticos y colectivos institucionales muy prximos y servidores del sistema del Capital y el mal cuando las circunstancias -el afn desmedido de ms peniques- prevalece. Aqu, en Brasil y en muchos otros pases del mundo.

Veamos su ejemplo. La polica brasilea cerr varias plantas de envasado de carne por problemas higinicos. China, el mayor consumidor de carne brasilea, "suspendi sus importaciones de ese producto, y la Unin Europea y Corea del Sur restringieron tambin parte de ellas". En un intento de contener el deterioro exportador brasileo que el periodista de El Pas caracteriza incomprensiblemente (con un probable sentido del humor que a una se le escapa) de "conmovedor", el presidente brasileo, Michel Temer, un poltico institucional de la peor especie, "invit la semana pasada a comer carne a cuanto diplomtico y periodista se le puso a tiro. Se le puede ver en las fotos atacando una brocheta descomunal de solomillos de la tierra o algo parecido con la cara de quien no ha probado bocado en dos das.

Esto traer recuerdos al lector espaol seala Sampedro. El siguiente: cuando lleg a Espaa la crisis de las vacas locas, Miguel Arias Caete, ministro entonces de Agricultura, con cargos ahora en la UE, estn para todo, "empez a salir por todas las cadenas de televisin atizndose unos chuletones que daba miedo verlos. No porque tuvieran priones, sino por su magnitud pantagrulica y cardiovascularmente discutible".

La gente no es tonta solemos decir, nos recuerda el colaborador de El Pas. "Ni siquiera los diplomticos y los periodistas somos tan ineptos como para pensar que los chuletones de Caete pudieran provenir de las granjas afectadas por las vacas locas, ni que las brochetas gigantescas de Temer adolezcan de problemas higinicos". Si la gente no es tonta, esta es la posicin de Sampedro que una comparte en lneas esenciales, "la mejor gua ante una crisis alimentaria es la ciencia, y la mejor poltica es la transparencia. Deponga el mandatario su brocheta y diga a los ciudadanos [y ciudadanas]: hemos revisado las plantas de envasado y hemos hallado que esta tiene un problema y esta otra no; hemos cerrado la que tiene el problema, y aqu les presentamos las pruebas de que el resto de la carne est bien; y estamos tomando estas medidas para evitar que se repita. Hasta los periodistas ms tontos lo entenderemos". La cosa, por supuesto, tiene ms complicacin y complicaciones derivadas pero como resumen, como idea-fuerza central, es ms que aceptable. Veracidad, transparencia, no manipulacin y, acaso debera haberse aadido, control de los turbulentas prcticas de los empresarios capitalistas, agrcolas o no, brasileos o espaoles.

No es tan aceptable, en cambio, un aadido del autor apuntando a la misma ruta. "Cuando se ba en las aguas de Palomares, Manuel Fraga dispona con toda probabilidad de las mejores mediciones de radiactividad que haba hecho el Pentgono. Ya sabemos que los ministros y los presidentes comen productos de primera calidad, y que se baan lo menos posible en las playas donde se ha perdido una bomba nuclear. El problema son los dems, todos esos tipos raros que no son ministros". Los dems, l incluido, debera haber escrito.

El punto de esta breve nota es que lo de Fraga no fue exactamente as. Fue de la siguiente forma segn informacin facilitada por un de los mejores conocedores de lo sucedido Jos Herrera Plaza [2]:

"El da del bao fue el 8 de marzo [casi dos meses despus del accidente], el mismo da que se conoci la noticia que el pesquero espa sovitico Lostman andaba rondando la zona. Hubo tres baos. El 2 y 3, pasado el medioda, fueron conjuntos Fraga-Duke [embajador USA]. Esos son los registrados por el Nodo. Situacin: Playa de Quitapellejos, frente a Palomares (<1 km aprox.). Pero este es un mito muy enquistado en el imaginario popular. Nos iremos de este mundo repitindolo como cotorras y no obstante prevalecer".

Tal vez no, tal vez no repitamos como cotorras. Insistamos en ello. Fraga, el ministro de Franco que firm penas de muerte y fue presidente fundador del PP, y sus consejeros hicieron lo que hicieron y no otra cosa. Engaando, por supuesto, a la ciudadana espaola, duramente perseguida en aquellos aos, ante uno de los accidentes atmicos ms peligrosos hasta entonces sucedido.

Recuerdan el "Americanos, americanos..." de Berlanga y Azcona? Pues eso.

