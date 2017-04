La esttica del populismo

No hay que excluir que el sentido trivial de esttica, situado al margen de la esttica tradicional, ha sido un instrumento de uso en la poltica. Hoy, con el modelo populista, dependiente de lo que se llama democracia representativa, donde el culto a lo comn es lo aparentemente dominante, esa esttica elemental adquiere singular inters. En la sociedad de consumo, modelo inseparable de la existencia actual, la esttica comn gira prioritariamente en torno a la mercanca en sus variadas formas, confeccionada siguiendo los cnones establecidos por las modas que vienen a definir el sentido de belleza, su grado de afectacin y su valor. Con lo que la esttica de lo comn se vende de manera impositiva como un producto ms del mercado, atendiendo a la expectativa de bienestar dominante. Si lo esttico se refiere a la percepcin de la belleza, y esta se entiende como la cualidad de producir en el observador cierto grado de emocin gratificante, parece que el resultado enlaza con despertar por cualquier procedimiento esa afectacin en las personas, tomando como referencia generalmente a otra persona, un objeto o simplemente una imagen. Tal referencia tiene que ser elevada a la condicin de smbolo para adquirir relevancia y hacerse efectiva permanentemente, de manera que as no se observe directamente al personaje, sino a la simbologa que le acompaa.

Como la esttica en general queda reducida a la relacin sujeto-objeto, sin que en este caso sea posible traerlo a la zona personal de dominio a travs de un proceso de adquisicin, sino que atrae hacia l, resulta que el objeto hace dependiente al sujeto invirtiendo la relacin. Frente a la tendencia dominante en el consumo, que consiste en apropiarse del objeto de deseo transformado en mercanca al servicio del adquirente, en lo esttico, el sujeto est dominado por el objeto. Hay una adhesin sentimental del sujeto en la linea del objeto. La esttica de la accin poltica va incluso un paso ms all tratando de generar empata desde la referencia simblica. Lo que supone implicar al individuo en la causa ajena de manera activa, esperando ser retribuido permanentemente en el orden emocional. Como en poltica de lo que se trata es de vender un producto etiquetado como ideologa, con la finalidad de establecer la dominacin de un grupo sobre el conjunto de la sociedad, la esttica pasa a ser un instrumento ms del marketing, dirigido a promover un aumento de ventas en forma de adheridos a la causa. Por eso hay que conectar con las masas ofreciendo la asepsia terica de la belleza , en trminos de poner a la vista, dejando de lado el inters, un producto simplemente bonito, ese que enlaza con el sentir del espectador para elevarlo despertando emociones; en gran medida porque coincide con lo que se quiere ver, ahora proyectado desde el lado ms enrgico. As lo bello sirve de reclamo para la causa del vendedor.

La simple apreciacin de la belleza por la belleza, en la medida en que se destina a producir emociones, carece de relevancia poltica por su inconsistencia prctica, es decir, no es nada, de ah la conveniencia de sustituirla por la percepcin de lo bueno, como dice Stark. Lo bueno, en definitiva, pasa a ser lo til. Pero, es til polticamente la esttica?.

Si se tiene en cuenta las reglas del mercado, cuando se trata de vender un producto se exige que tenga buena apariencia. Esto sucede en la poltica. El populismo como instrumento de seduccin de las masas consiste en vender un producto atractivo bajo la etiqueta de cualquier ideologa conectada con las masas. Para ello intenta ofrecerse cercano, comprometindose con la existencia cotidiana de lo comn utilizando como primer smbolo el pueblo , dndole protagonismo en la escena, pero reservndose como primer actor el papel paternalista. El populismo renuncia al elitismo, incluso al liderazgo distante, pero no renuncia a ser un buen padre para las masas. Tal funcin la asume el lder del partido, que utiliza el populismo para acceder al poder estatal y conservarlo. El partido aparenta someterse a las reglas del populismo jugando con los sentimientos del pueblo, y trata de acomodar su versin ideolgica a la figura central; todo gira en torno al pueblo, pero sin contar con el pueblo, porque en el partido lo central es el grupo, su lder y la elite dirigente. Sin embargo, cara al tendido, el partido populista se muestra desinteresado e interpreta el papel de salvador del pueblo, diluyendo lo partidista en lo populista. Y as, aporta soluciones a unas necesidades sociales para crear otras, pero no lo hace como lite, sino como conductor de las masas. En un panorama de cercana, si se aspira a ganarse a los otros, hay que presentarse como uno de los suyos, hay que disfrazarse como ellos. El disfraz se construye utilizando la esttica comn, con el fin de producir emociones al espectador basadas en un sentido especial de proximidad, pero a la vez para que se le reconozca interiormente como superior, al objeto de crear dependencia. Si bien el producto ideolgico del partido se etiqueta como mercanca y se vende utilizando el populismo, el proceso se completa con la parte esttica de la funcin teatral del populismo.

Cada partido poltico adapta el populismo a su respectiva ideologa. Todos estn abocados a practicar el populismo, lo que les define como populistas. Puesto que no hay partido poltico sin pueblo, no pueden prescindir del dolo popular si luchan por el poder y aspiran a conservarlo. Sin embargo surgen variantes, no slo de fondo, sino tambin estticas, a los efectos de proyectar sus ideologas. No basta con el discurso ideolgico, hay que hacerlo asumible, incluso bonito, y ser la esttica de partido la que tratar de ofertarlo como creble. La funcin esttica se adapta al ritmo de la ideologa. Las posiciones se deslizan en la lnea del espectro poltico, radicalizndose en los extremos. Y as, la esttica de una ideologa de izquierdas tiene que ser incompatible con otra de derechas e incluso con la de centro. El populismo juega su papel en la lucha por el poder definiendo posiciones desde la moderacin o los extremismos, e incluso mantiene otra variante una vez consolidado el partido en el poder. Desde su posicin privilegiada, este otro partido que ejerce el poder practica su particular populismo oficial. Aqu la esttica va dirigida a establecer un paradigma de equilibrio y racionalidad sin renunciar a su ideologa, adecundola a las realidades que exige el ejercicio del poder.

En sntesis, cabe decir que el aspecto esttico del populismo, dada su ductilidad, sirve de carta de presentacin de los partidos. Dejndose claro una vez ms que no se trata de una esttica nica, porque cada partido trata de vender su producto desde estrategias de marketing diferentes.

Cuando un partido populista definido por la posicin que ocupa en el espectro del populismo se sita al frente de las instituciones del Estado, coloca en segunda lnea su proyecto ideolgico originario desplegado en el proceso de lucha por el poder, y se somete al populismo del poder. En el partido ejerciente del poder se impone la esttica del orden, en la que predomina el sentido clsico racional de lo polticamente bello. Amparado en l a solemnidad aneja a la autoridad, sus actos responden a la armona de lo jurdicamente correcto y sus formas a la proporcionalidad esttica. De manera que lo formal ocupa el lugar de la racionalidad, reservando el fondo sentimental para la propaganda. El dogma pasa a ser la gua de los gobernados, y es el culto a ese dogma el que revive la sensacin esttica que produce el sentimiento de orden. Todos sus actos fijan la mirada en el pueblo, lo invocan permanentemente, y, desde la mirada, se muestran como ese objeto equilibrado en sus proporciones que aspira a ser contemplado como estticamente bello y produce en el sujeto una sensacin de sosiego.

El caso del populismo de derechas puede enmarcarse dentro de la realidad capitalista, adornado cara al pueblo de utopas realizables, siempre que en la prctica no se opongan al sentido econmico. Se conduce por la esttica de la utilidad , en la que slo lo til es bello porque es bueno . Y lo es puesto que permite tocar el bienestar, ya sea desde la mercanca o a travs de materializaciones asimilables. El bienestar es la oferta populista, como primera de las sensaciones buenas en un mundo de materialidad, y el bien vivir, objetivo de la sensacin esttica permanente. La expresin concreta de la propuesta esttica del populismo de derechas pasa por la realizacin del bienestar material del pueblo, expresado en la mejora de la calidad de vida.

Por ltimo, la esttica del populismo de izquierdas tiene que ser rompedora, porque se trata de vender utopas en un mundo dominado por la realidad capitalista. Desde la esttica del desorden, viene a representar la degeneracin de la esttica clsica, proponiendo la alianza con lo provocador, la acracia, la revolucin. Pero ante la sociedad capitalista slo puede ofrecer esperanza a largo plazo; aunque proponga un cambio inmediato, no obstante poca cosa puede hacer. De ah su anticapitalismo, la tctica antisistema y la oposicin a las elites dominantes. Su discurso poltico est obligado a ser agresivo en el timbre, en el tono y en las formas para que suene con fuerza y llegue a orse. La indumentaria, rayando lo comn e incluso empobrecida como expresin de compromiso con los desfavorecidos. El esperpento, tomando asiento entre sus filas, esperando que su papel venda. El objeto esttico es el personaje y su grupo, cercanos al pueblo como muchedumbre, tan prximo y devaluado que su vulgaridad resulte hiriente. Es una esttica de vieja taberna, siempre impropia de la solemnidad que impone un parlamento. Se promueve la provocacin buscando respuestas irracionales, acudiendo a la esttica de la fealdad para que el objeto esttico despierte conmiseracin, nunca sensacin de superioridad, porque es fuente de envidias que provocan disidencias. El lder, por exigencias del guin, figura como lder-masa, aunque no ocupe sitio entre las masas, porque es simplemente la cabeza de la nueva lite de reemplazo que aspira a dominarlas. En su conjunto, el populismo que afecta a los partidos de izquierdas, propone la degeneracin de la esttica tradicional, tratando de vender lo feo como hermoso, en un ensayo dirigido a ganar la adhesin de individuos vulnerables.

