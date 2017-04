Da Global contra los parasos fiscales

El fraude fiscal y la austeridad tienen vctimas

Los parasos fiscales y sus cmplices (gabinetes jurdicos, asesoras fiscales, bancos) provocan vctimas. Vctimas que ven vulnerados sus derechos bsicos una y otra vez.

Vctimas cuya salud empeora, por ejemplo, porque se han recortado los presupuestos de atencin a la salud. Vctimas porque no reciben buena educacin por lo mismo. Vctimas que son personas dependientes sin ayuda alguna. Vctimas que son jubilados con pensiones de miseria. O trabajadores asalariados, pobres a pesar de tener empleo. Vctimas como desempleados sin ayudas...

Victimas que tienen que ver con que el Estado recaude menos por fraude fiscal; por fugas de capitales; porque corporaciones y grandes fortunas no pagan impuestos...

Arquetipo de vctima de fraude fiscal y parasos podra ser Grecia. Por cierto, no sorprende que los medios apenas hablen hoy de Grecia? Pero s se ha colado algo sobre ese pas tan castigado en algn medio, pero es ms de lo mismo. Grecia perder millones de euros de ingresos del Estado por evasin de impuestos de empresas con sede fiscal en Holanda, segn reciente informe de Somo, Centro de Investigacin de Corporaciones Multinacionales de Holanda.

El estudio destaca el doble rasero de la Unin Europea (UE) y Holanda, acreedores de Grecia, que imponen "rigurosas medidas de austeridad de efecto social y econmico devastador en el pueblo griego y facilitan la evasin fiscal que le cuesta al Estado griego millones de euros", segn Katrin McGauran, investigadora de Somo.No se aliviara la situacin si se persiguiera a evasores y elusores de impuestos y se les forzara apagar lo que deben?

Por ejemplo, la empresa minera canadiense Eldorado Gold extraa oro en el norte de Grecia y utiliz empresas con sede en Holanda para transferir los beneficios. Lo chocante es que esas compaas no tienen actividad econmica en los Pases Bajos. Pero desde ah se transfieren esas ganancias al paraso fiscal Barbados donde no pagan impuestos. As, la minera canadiense ha dejado de pagar a la hacienda griega 1.700.000 euros de impuestos evadidos, segn Somo.

No es excepcional. Hay ms multinacionales que invierten en Grecia, y a travs de Holanda o Luxemburgo como paso intermedio de transferencias, al final no pagan los impuestos que debieran. El 80% de las inversiones directas de empresas holandesas en Grecia se hace a travs de empresas con sede en los Pases Bajos sin actividad econmica que merezca tal nombre. Posible porque esa es la voluntad poltica de la Unin Europea y de los Estados miembros. No solo permiten el impago de impuestos; lo hacen fcil.

Ese juego sucio rememora el alto precio que ha pagado y paga Grecia por engaos, mentiras, maquinaciones fiscales, austeridad impuesta, fuga de capitales y sistemtico fraude fiscal.

Tras siete aos de rescates de la Unin Europea y el FMI, no se ha reducido la pobreza en Grecia, donde crece como en ninguna otra parte de la UE. El paro se ha triplicado respecto a 2007, los sueldos han bajado de un 20% a un 30% y la economa no levanta cabeza mientras los ms ricos evaden dinero del pas. Unos 200.000 millones de euros a Suiza los primeros aos de rescate.

Y cmo olvidar que mientras se despeda a miles de funcionarios, se rebajaban los salarios y se recortaban las ya reducidas pensiones aumentaba sin embargo el presupuesto militar griego? Para pagar 243 tanques Leopard y dos submarinos U31 a Alemania y 15 helicpteros de combate y seis fragatas a Francia, que maldita falta le hacen a Grecia unos y otras.

El destino de Grecia estaba escrito antes de que Syriza gobernase. Empez cuando la banca Goldman Sachs false las cuentas pblicas griegas a peticin del gobierno conservador para que la repblica griega cumpliera formalmente las exigencias de la UE para ingresar en la eurozona. Luego se conocieron las trampas, estall la crisis griega y empez el saqueo.

Ahora los verdugos preparan otra vuelta de tuerca. Meter mano a las pensiones pblicas griegas, 17 % del PIB nacional. A ver cuanto pueden arrebatar de esa partida. Y tal vez aumenten las cotizaciones de los autnomos y recorten pensiones de jubilados para ahorrar 1.800 millones de euros de pensiones en 2018. Pero los jubilados griegos ya han sufrido doce rebajas de pagas desde que empez el saqueo. La situacin es tan grave que incluso el FMI aconseja perdonar una parte sustancial de la deuda pblica griega.

Qu tienen que ver fraude fiscal, evasin de impuestos, fuga de capitales y canalladas semejantes con que el pueblo griego sea vctima emblemtica? Todo.

Creen en serio que la fuga de capitales y el fraude fiscal puro y duro, ms infamias semejantes son posibles sin la estructura de evasin y elusin de impuestos que brindan los parasos fiscales, asesoras, empresas-pantalla, banca privada y abogados caros?

No tengan dudas. Corrupcin, austeridad presupuestaria y fraude fiscal forman la misma red que provoca vctimas de la ciudadana. La ecuacin es sencilla. Quienes ms tienen y atesoran no pagan los impuestos que debieran. El Estado no recauda bastante para afrontar sus obligaciones con la ciudadana y se endeuda. Pero satisfacer los derechos de la gente no es prioritario para las lites y se limita el endeudamiento con porcentajes mximos de dficit pblico. Al mismo tiempo la corrupcin se institucionaliza y resta ms recursos al Estado. Pero quienes se quedan con los beneficios de la corrupcin y del saqueo de la ciudadana (rebajas de salarios, recortes de pensiones, privatizaciones) blanquean las ganancias y no pagan impuestos.

Pero hay otras vctimas, no solo las directas del saqueo. Como desvelan los periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin, algunas empresas han suministrado combustible a la aviacin siria, esquivando, con trampas propias de parasos fiscales, la prohibicin internacional de facilitar combustible a las partes en guerra de Siria para reducir la accin de aviones y vehculos blindados y disminuir los bombardeos. Sin embargo, la fuerza area siria ha tenido todo el combustible que ha querido y ha bombardeado a placer causando miles de muertes civiles.

En otro escenario, Uganda no percibi 400 millones de dlares de impuestos por la venta de un yacimiento petrolfero. No pudo cobrarlos porque la asesora fiscal cambi la sede de la empresa vendedora del yacimiento a un paraso fiscal. Uganda es un pas pobre con uno de las mayores mortalidades infantiles y su presupuesto de sanidad es inferior a esos impuestos evadidos. La red perversa de austeridad y fraude fiscal aumenta las vctimas. La gente enferma por ser ms vulnerables en la pobreza. Por no tener atencin mdica en hospitales que no han podido construirse. Por ir al paro porque se cierran empresas que no han podido ser ayudadas por el Estado...

Por supuesto que los delitos fiscales y el entramado que los rodea provocan vctimas.

Xavier Cao Tamayo, ATTAC Madrid

