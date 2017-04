Quin paga la ofensiva espaola de los Austriacos?

Qu pasara si en Espaa la sanidad y la educacin fueran gestionadas por empresas privadas, as como la seguridad y las infraestructuras viarias? Aumentaran nuestras pensiones si desapareciera el sistema de reparto y se sustituyera por uno de capitalizacin, sometido a los vaivenes de los productos financieros? No es una ficcin, sino un escenario contemplado e incluso defendido por muchos analistas presentes en los medios, algunos de los cuales van bastante ms all de la defensa de las polticas del Gobierno conservador del Partido Popular. Los austriacos, como se les conoce en el mundillo acadmico, proponen una revolucin liberal que implicara la privatizacin de casi todos los servicios pblicos. En un escenario de crisis fiscal como el que atraviesa el Estado espaol, sus opiniones suscitan el inters de numerosos ciudadanos. De dnde proceden, cules son las fuentes de financiacin de quienes han hecho del neoliberalismo una bandera que defienden hasta sus ltimas consecuencias?

El punto de partida exige viajar hasta la fundacin de la Mont Pelerin Society. En 1947, un grupo de intelectuales y economistas encabezado por Friedrich Von Hayek, Ludwig Von Mises, Milton Friedman, George Stigler y Karl Popper, entre otros, cre en la localidad suiza de Mont Pelerin un proyecto internacional liberal o neoliberal, como ellos mismos lo haban denominado en un coloquio celebrado en Pars nueve aos antes.

El objetivo de la cumbre era organizar la difusin mundial de un conjunto de ideas contra la planificacin central sovitica y contra el intervencionismo estatal de las economas mixtas de Occidente. Para los fundadores de la Mont Pelerin Society, pese a tratarse de sistemas econmicos y polticos muy diferentes, tanto los pases del campo socialista como las sociedades capitalistas del bienestar representaban amenazas contra el libremercado que deban ser conjuradas a toda costa.

Mont Pelerin es una historia de conexiones clave y de xito. Con el transcurrir de la segunda mitad del siglo pasado, los fundadores de este movimiento consiguieron asentarse en los departamentos de Economa de muchas universidades importantes y montar, con dinero de empresarios afines, fundaciones y centros de pensamiento (los denominados think tanks), dedicados a influir en la opinin pblica.

De este modo, a partir de think tanks ya existentes entonces como la Hoover Institution o el American Enterprise Institute, otros centros importantes como el britnico Institute of Economic Affairs y, aos despus, la Heritage Foundation, el Cato Institute o el Adam Smith Institute, constituyeron un espacio para que estos intelectuales, acadmicos y periodistas pudieran trabajar en favor del proyecto.

El modelo buscaba incrementar exponencialmente su influencia cuando a mediados de los aos setenta las dos crisis del petrleo y los problemas estructurales del capitalismo comenzaron a erosionar el consenso corporativo de posguerra existente entre gobiernos, sindicatos y empresarios. Enseguida, las privatizaciones masivas, las reconversiones industriales, los recortes del gasto pblico y la reduccin de las transferencias sociales fueron adoptados como el nuevo sentido comn.

Una frase bastara para resumir lo conseguido: en los aos noventa, la ex primera ministra Margaret Thatcher afirm que su mayor triunfo poltico haba sido Tony Blair, como el mejor ejemplo de una socialdemocracia ideolgicamente sumisa.

El CEU en Miami

Los logros de la internacional neoliberal no supusieron su disolucin. Al contrario, esta sigue activa e interpreta la crisis econmica actual como una consecuencia del excesivo gasto pblico y del intervencionismo estatal registrado en las dcadas pasadas. Volviendo a su centro matriz, la ltima reunin de la Mont Pelerin Society tuvo lugar el ao pasado en Miami y cont con una fuerte presencia espaola, probablemente debida a la presidencia de esta institucin que, para el bienio 2014-2016, ha ocupado el espaol Pedro Schwartz Girn, catedrtico de Economa de la Universidad CEU de San Pablo.

Fundador de la formacin Unin Liberal en 1983 y compaero poltico en los inicios de Esperanza Aguirre que, en el ao 2012, le nombrara presidente del Consejo Social de la Comunidad de Madrid, Schwartz ha formado a varias generaciones de economistas en la defensa de la libertad econmica, de la propiedad privada y del Estado mnimo. Entre sus discpulos (pese a que no es el nico maestro reconocido) se encuentran algunos otros asistentes al encuentro de Miami: Gabriel Calzada, presidente del think tank Instituto Juan de Mariana y rector de la guatemalteca Universidad Francisco Marroqun (centro que ha otorgado el doctorado honoris causa a Jos Mara Aznar, Mario Vargas Llosa, al propio Pedro Schwartz y a Carlos Rodrguez Braun, entre otros); Juan Ramn Rallo, director del mismo instituto, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos (otra creacin del PP conectada a grupos ultracatlicos) y economista habitual de las tertulias econmicas de muchos medios de comunicacin; Mara Blanco, miembro tambin del Juan de Mariana y profesora del CEU de San Pablo, as como otros participantes espaoles menos vinculados a este grupo.

Pese a que la presidencia de la Mont Pelerin Society ha pasado ya al alemn Peter Boettke, Schwartz mantiene el cargo de vicepresidente y Gabriel Calzada, el de director nacional para Guatemala. Al relevante papel de los espaoles en la reunin de Miami se une el hecho de que el siguiente encuentro tendr lugar en las Islas Canarias y ser organizado por el centro universitario privado online OMMA Manuel Ayau Cordn, con la colaboracin de la Universidad Francisco Marroqun y del propio Instituto Juan de Mariana.

El Juan de Mariana

Entre las organizaciones espaolas destaca especialmente el Instituto Juan de Mariana por su prominencia meditica. Fundado en el ao 2005, representa el principal exponente espaol de la denominada Escuela Austriaca de Economa. Esta escuela, que cont con las aportaciones principales de Ludwig Von Mises y de Friedrich Von Hayek, defiende un liberalismo extremo que persigue minimizar la existencia del Estado y que promueve la privatizacin de los sectores educativo, sanitario y de la seguridad, entre otras medidas caractersticas.

La defensa acrrima de los principios de la libertad econmica e individual conlleva resultados a veces sorprendentes: uno de ellos es la defensa que Von Hayek hizo de la dictadura liberal como rgimen poltico ms propicio para la defensa de la libertad econmica, con el Chile de Pinochet como uno de los regmenes ms destacados en aquel momento. Otro ejemplo, salvando las distancias, lo protagoniz en 2005 un miembro espaol del mismo Instituto Juan de Mariana y colaborador, adems, de la web Libertad Digital, Jorge Valn. En un artculo que ha desaparecido de Internet, pero cuya existencia puede confirmarse a partir de esta entrada de la web de su autor (en la que no se retracta de lo afirmado), Valn, que ahora se dedica a la asesora financiera y que aconseja invertir en uno mismo como en un activo, afirma lo siguiente en torno al debate de la prostitucin infantil en los pases ms pobres: Probablemente la prostituta infantil no quiera serlo, pero a nadie le gusta trabajar (...) Al prohibirle su libre eleccin a trabajar y obligarla a estudiar, le estamos negando una fuente de financiacin fundamental para ella y su familia () Cuando el Estado lucha contra el negocio del turismo sexual por razones morales, lo nico que est haciendo es ayudar a que la nacin no obtenga el capital necesario para conseguir otras formas de produccin en escenarios futuros.

La defensa de estas posiciones extremas no fue infrecuente durante los primeros aos del Instituto Juan de Mariana que, en sus comienzos, cont con Libertad Digital y con la revista La Ilustracin Liberal (ambas creadas por el periodista Federico Jimnez Losantos a finales de los aos noventa) como verdaderos soportes digitales de difusin.

El acto pblico de presentacin de la fundacin del instituto, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, cont con la presencia del entonces rector, Pedro Garca-Trevijano, la presidenta madrilea Esperanza Aguirre, el economista Juan Jos Toribio (ex presidente del Instituto IESE y directivo de Caixabank Mnaco, Banco Urquijo, Banco Hispanoamericano, Nestl, Abertis Telecom y del Fondo Monetario Internacional), el catedrtico Jess Huerta de Soto (heredero y presidente de la histrica Espaa S.A., Compaa Nacional de Seguros, adems de director de las tesis de Gabriel Calzada y de Juan Ramn Rallo), el presidente de Libertad Digital Alberto Recarte (entonces consejero de la elctrica Endesa, de la empresa de ingeniera Centunion y de Caja Madrid) y Christopher Horner, perteneciente al Competitive Enterprise Institute (financiado generosamente, segn acusaciones de la organizacin Greenpeace, entre otras, por la petrolera norteamericana Exxon Mobile).

Negacionismo climtico

En aquel evento fundacional, los ponentes del instituto expresaron acendradas crticas al Protocolo de Kioto, que, segn estos, conllevara enormes costes inflacionarios que tendran que ser asumidos en su mayora por los pases del primer mundo. Una de sus acciones ms relevantes se produjo en el ao 2008, cuando el instituto firm desde la Universidad Rey Juan Carlos un informe crtico con la poltica de energas renovables del Gobierno socialista de Jos Luis Rodrguez Zapatero, que acababa de ser elogiada por el presidente Obama como un modelo de transformacin productiva. Aquel informe fue muy bien acogido por los medios norteamericanos y supuso la desacreditacin de la transicin energtica que el Ejecutivo socialista espaol pretenda encabezar como alternativa para potenciar una salida de la crisis que no se producira finalmente.

La pregunta fundamental es cmo se financia el Instituto. Juan Ramn Rallo, su director, explica que descarta las ayudas pblicas por coherencia con su ideario, y que subordina las privadas a que estas no condicionen sus publicaciones: No tenemos ningn problema si una empresa nos quiere financiar, siempre que esto no suponga una restriccin a nuestro trabajo, dice. Por estas razones, este think tank obtiene sus fondos mayoritariamente a partir de sus socios y de aportaciones individuales. Si se tienen en cuenta los premios recibidos como forma indirecta de financiacin, cabe destacar que el Instituto Juan de Mariana obtuvo el Premio Templeton en el ao 2008 y en el 2010. Dicho premio es otorgado por la Atlas Economic Research Foundation, una red de think tanks liberales que ha recibido financiacin de Exxon Mobile y de los hermanos Koch, magnates empresariales fundadores del Tea Party.

La Atlas Network est realizando una enorme labor en la coordinacin y en la difusin de las ideas liberales. A nosotros el premio nos lo concedi esta organizacin; que la Atlas Network haya sido financiada por Exxon Mobil es algo que desconocemos y en lo que, en todo caso, no vamos a entrar, afirma Rallo. En relacin con la financiacin que la corporacin Exxon Mobil proporciona a determinados think tanks cercanos al instituto, el observatorio Corporate Europe ha vinculado a su presidente, Gabriel Calzada, muy crtico con las opiniones sobre el cambio climtico, con la mencionada petrolera estadounidense a travs del extinto Center for a New Europe.

A estos premios se aade el Fisher Venture Grant, obtenido en 2009 y entregado tambin por la fundacin Atlas. Por ltimo, Juan Ramn Rallo recibi en 2011 el Premio Julin Maras de la Comunidad de Madrid, entregado por Esperanza Aguirre como reconocimiento a una joven trayectoria investigadora. La entrega de dicho galardn motiv las crticas del think tank Fedea, desde donde se arguy que Rallo, pese a ser un notable divulgador de la economa, careca de las publicaciones de impacto suficientes para hacerse con el premio, dotado con 21.000 euros.

Otra fuente de financiacin indirecta es la que supone la organizacin por parte de la Universidad pblica Rey Juan Carlos (financiada en su mayora por la Comunidad de Madrid) del Mster en Economa de la Escuela Austraca. Este mster, coordinado por el profesor Jess Huerta de Soto (catedrtico de la URJC), cuenta con asignaturas como El sector de la Defensa y de la Seguridad Privada como alternativa al Sector Pblico, o Anlisis econmico de la planificacin y del intervencionismo. La teora de la imposibilidad del socialismo, como algunos ejemplos de la marcada tendencia ideolgica de sus estudios.

Adems, la Fundacin Rafael del Pino --creada por el ex presidente de Ferrovial--, que alberga multitud de actos culturales de diverso tipo, ha acogido numerosos debates de los economistas liberales citados, varias presentaciones de libros escritos por Rallo, conferencias de Jess Huerta de Soto, as como la celebracin de algunos congresos de Economa Austraca.

Las conexiones internacionales de este think tank le han permitido, adems, contar con un mster privado online gestionado por el centro OMMA Ayau Cordn de Madrid relacionado con la universidad guatemalteca Francisco Marroqun, en el que imparten docencia, de nuevo, Gabriel Calzada, Juan Ramn Rallo y el economista hispano argentino Carlos Rodrguez Braun, entre otros.

La actividad de divulgacin de los activistas liberales se ve amplificada por determinados medios de comunicacin, en los que publican artculos de opinin y anlisis que generalmente sirven como contraargumento a publicaciones izquierdistas. En este sentido destaca la labor de Carlos Rodrguez Braun (doctorando de Pedro Schwartz, catedrtico de Historia del Pensamiento Econmico en la Universidad Complutense y tambin miembro de la Mont Pelerin Society), la del propio Juan Ramn Rallo y la de Daniel Lacalle, vinculado asimismo al Instituto Juan de Mariana.

Lacalle, con un estilo menos acadmico que los dos anteriores, trabaja como brker en la City Londinense y ha sido asesor de empresas del Ibex como Repsol y Enags y de grandes fondos de inversin como Pimco; miembro del consejo asesor de la Fundacin Rafael del Pino y reclutado por Esperanza Aguirre para su campaa de cara a la alcalda de Madrid en el 2015, este economista y prolfico autor divulgativo ha sido contratado por la presidenta regional madrilea Cristina Cifuentes como asesor para captar inversiones internacionales procedentes del Reino Unido una vez elegido el brexit.

Para Rallo, que evala los resultados del Juan de Mariana como buenos pero mejorables y que acepta de manera parcial el consenso dominante respecto a la accin del ser humano sobre el calentamiento global, la fuerte presencia meditica de esta tendencia ideolgica se justifica a partir del contrapeso que representan a los argumentos de las posiciones afines a Podemos: Es cierto que estamos sobrerrepresentados en relacin con nuestra presencia en la Academia, por ejemplo. Pero representamos una posicin opuesta a las de economistas cercanos a Podemos. Somos los nicos que argumentamos en contra, ya que posiciones cercanas al Partido Popular coinciden muchas veces en el contenido de sus propuestas y difieren solo en el procedimiento de llevarlas a cabo.

