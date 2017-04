Entrevista a Montserrat Venturs, Alcaldesa de Berga por la CUP

La solidaridad internacionalista es vital para que proclamemos la repblica catalana

Berga es un pueblo de 22.000 habitantes (provincia de Barcelona-Catalua) ubicado al pie de las montaas del Queralt. Desde lo alto del castillo de San Fernando se contempla un magnifico panorama de la comarca de Bergued en el que se distinguen los pueblos colindantes de Cal Rosal, Olvan y Avi (ro Llobregat) En las murallas que defiende el antiguo enclave medieval se ha desplegado una gigantesca bandera estelada como seal inequvoca de que este pueblo es mayoritariamente nacionalista.

Berga en el siglo XIX, durante la primera guerra Carlista (1833-1840) lleg a ser capital Carlista (de los partidarios del infante Carlos Mara Isidro de Borbn) Lo que demuestra el gran poder que ejercan las lites catlicas y monrquicas. Pero a principios del siglo XX con el desarrollo industrial (fbricas de hilado, tejidos, metalurgia, y tambin la minera) y la presencia de miles de inmigrantes procedentes de distintas regiones espaolas fue decisiva para el florecimiento de la lucha obrera y sindical. Indudablemente que la Revolucin de Octubre marc un antes y un despus en el devenir histrico tanto de Espaa como de Catalua. En Berga tuvo un fuerte arraigo el movimiento anarcosindicalista como tambin las corrientes socialistas, comunistas y trotskistas. En contraposicin la derecha igualmente contaba con partidos catlicos reaccionarios como la CEDA, y facciones fascistas, falangistas y requets (carlistas). Berga durante la Guerra Civil permaneci fiel a la Repblica hasta el final de la contienda. Las tropas del ejrcito nacional al mando del general Sagarda tomaron la poblacin el 2 de febrero de 1939. La dictadura franquista se ensa especialmente con Catalua por su postura republicana, separatista y anti espaola. De ah que la cultura catalana haya sufrido una fuerte represin en particular en el idioma o en cualquier smbolo que recordara su fervor nacionalista. Franco fue nombrado hijo predilecto de la villa el cual le hizo entrega el pleno del ayuntamiento cuando realiz una visita a Berga en el ao de 1966.

Quien lo iba decir que 40 aos despus de la restauracin monrquica (mejor conocida como transicin) este pueblo estara gobernado por la CUP (Candidatura de Unidad Popular) de tendencia antisistema, anticapitalista y anarquista. Su alcaldesa es Montserrat Venturs, que ltimamente ha cobrado cierta relevancia meditica al declararse insumisa ante la justicia espaola. Ella se neg a arriar de la fachada del ayuntamiento la bandera independentista (prohibida en las justas electorales) considerada una bandera anticonstitucional.

Presidiendo el ayuntamiento

En la entrada de Berga un letrero nos advierte que este es un municipio por la independencia. Al llegar al ayuntamiento observamos que en su balcn cuelgan en solitario varias esteladas (por ley solo estn permitidas la bandera de Espaa, la oficial de Catalua y la del municipio) La representante de la oficina de Comunicaci nos hace pasar a la sala de plenos donde la alcaldesa llegar de un momento a otro para realizar esta entrevista. Cuando uno espera encontrarse una seora seria y bien trajeada, de repente entra en la sala una muchacha cuasi adolescente que con una sonrisa en sus labios nos da la bienvenida. Desde luego que esta es una gran oportunidad para la CUP de demostrar que se puede gobernar un ayuntamiento con limpieza y honradez desterrando por completo los casos de corrupcin y clientelismo. Algo muy comn en la poltica espaola y catalana en la actualidad.

Empezamos por agradecerle a Montserrat el que nos haya concedido esta entrevista puesto que existe un gran inters en Amrica Latina por conocer todo lo relacionado al proceso independentista cataln. https://youtu.be/

Anem a comenar parlant una mica en catal com a homenatge aquesta terra. (hablaremos un poco en cataln como homenaje a esta tierra)

C.U-Bon dia! Com es diu? (cul es su nombre?)

M.V- El meu nom s Montserrat Venturs.

Nosoltres volem saber moltes coses sobre el procs, la CUP, Catalunya i Espanya.

Parlarem en espanyol per raons bvies (Vamos a hablar en espaol por razones obvias)

M.V- Sense cap problema. (sin ningn problema)

C.U-Quin no hable cataln es extranjero en Catalua?

M.V- No. Desde mi punto de vista quien no hable cataln no es un extranjero en Catalua bsicamente porque todas las personas que viven y trabajan en Catalua -independientemente del idioma que utilicen para comunicarse con el resto de las personas- son catalanes. Por ejemplo, en Berga hay una amplia inmigracin llegada en los aos 60 y 70 originaria del sur de Espaa. Entonces tenemos nuestros antecedentes familiares, nuestros abuelos, nuestros padres que hablan castellano y no hay ningn problema. De la misma manera que hay emigrantes que han venido de otros pases y que hablan otras lenguas y que tambin son catalanes de pleno derecho hablen o no hablen el cataln.

C.U- Usted pertenece a la CUP que es un partido antisistema, antimonrquico y anticapitalista, no?

M.V- Correcto, correcto. La CUP es una Candidatura de Unidad Popular. Es una apuesta que hacemos desde de la izquierda independentista para trabajar tambin desde el mbito institucional. Llega un momento en que la coyuntura poltica es favorable para presentarse en administraciones pblicas y as revertir ese discurso antidemocrtico de los partidos tradicionales.

C.U- En la CUP hay lderes?

M.V- Bueno, tenemos personas que son los representantes o los portavoces de aquellas cuestiones que se debaten o se discuten en las asambleas o las distintas deliberaciones que tenemos. Entonces en distintos perodos hay personas que pasan adelante y que por lo tanto ejercen la representacin de las decisiones que se toman en nuestras asambleas. En el ayuntamiento de Berga digamos me tocado a m ejercer la representacin pero en un futuro le va a tocar a otra persona. No es una cuestin de ambiciones o de liderazgos-

C.U-para ti hoy Catalua es un principado, es un pas o una comunidad autnoma?

M.V-Al da de hoy Catalua es una comunidad autnoma. Entendiendo tambin cul es el sistema jurdico del estado espaol. Pero nosotros consideramos a Catalua parte de los Pasos Catalans que es el sujeto poltico de nuestras luchas. Por lo tanto hay que incluir tambin a las Islas Baleares, Valencia, al Rossell -ocupado por Francia en 1659 y las comarcas ubicadas en el lmite de Aragn y la comunidad autnoma catalana.

C.U-sin lengua no hay nacionalismo?

M.V- Bueno, son distintos los hechos que caracterizan una nacin y la lengua es uno de ellos pero tambin hay otros como la cultura, las relaciones humanas, la economa son muchas ms cosas que marcan una nacionalidad pero, sobre todo, lo marca la voluntad de la mayora a ejercer la autntica soberana popular.

C.U-En Catalua tenemos diversos partidos polticos unos ms catalanes y otros ms espaolistas y tambin otros ms moderados y no tan separatistas.

M.V-S, a da de hoy hay una parte la poblacin catalana tiene muy claro que ha llegado el momento de culminar ya este proceso de ruptura con el estado espaol. Aunque hay tambin una parte de la poblacin de clara tendencia espaolista y tambin racista ligada a la derecha y la ultraderecha (Cs, PP, PxC) Igualmente tenemos al grupo de Catalunya S que es Pot (Podemos) que an no se han aclarado mucho con respecto al tema de la autodeterminacin-

C.U-Estos ltimos son monrquicos?

M.V-No, en Com Podem no es un partido monrquico ya que su ideologa es de izquierda. En concreto sigue una lnea ms social demcrata. Evidentemente aqu deberan hacer un trabajo de carcter interno sobre el derecho a la autodeterminacin.

C.U-Federica Montseny hace parte tambin de las races de la CUP?

M.V-Bueno, todas estas personas que lucharon en su momento para dignificar al pueblo son para nosotros referentes, no. Todas aquellas personas que lucharon por la consecucin del derecho a las ocho horas de jornada laboral , todas aquellas personas que lucharon por el sueo de construir una repblica en el ao 36, todas aquellas personas que han trabajado en materia de desmilitarizacin, a nivel social y dems pues evidentemente son referentes tambin para nosotros.

C.U-Qu significa para ti el brbaro ataque contra el monumento a Llus Companys?

M.V-Correcto. En el estado espaol y tambin evidentemente en Catalua las cuestiones referentes a la memoria histrica y los sucesos que acontecieron durante el perodo de la guerra civil y en el franquismo, (fascismo, represin y terror) muchos los ignoran. Como nunca se han trabajado estas polticas de memoria histrica en el vertiente pblica hasta el 2007 -cuando se aprob la ley de Memoria Histrica- pues en cualquier momento pueden suceder este tipo de ataques propiciados por grupos de ultraderecha como el que destruy el monumento de Lluis Companys.

C.U- Ser la burguesa catalana la que haga la independencia? Ser la aristocracia catalana corrupta la que haga la independencia?

M.V- No. La independencia la va a hacer el pueblo. La independencia surge de la voluntad popular, la independencia surge de la necesidad de poder auto determinarnos y decidir sobre nuestras vidas; no solo en aquellos aspectos que tengan que ver con la territorialidad sino tambin con todos aquellos aspectos en los cuales se desarrolla la vida social. Y en este sentido entendemos que es el pueblo y no la burguesa -que ms bien es la que est desposeyendo de forma continuada a la clase trabajadora- la que va a traer la independencia a este pas.

C.U-Jordi Pujol es el padre de la patria catalana?

M.V- No. no, en absoluto. El padre y la madre de la patria catalana son los catalanes y las catalanas de la clase trabajadora que han estado luchando siempre para poner sobre la mesa las cuestiones bsicas de dignidad humana.

Jordi Pujol ha sido sin lugar a dudas un personaje importante para Catalua pero ya hemos visto como han funcionado durante 30 aos que estuvo en el poder. La burguesa en funcin de sus necesidades antepone el inters particular al general.

C.U-Tu qu piensas del Almirante Blas de Lezo quien bombarde Barcelona en el ao 1714 y que se ha convertido en el nuevo hroe espaolista?

M.V- Evidentemente esto no se puede tolerar de ninguna de las maneras, no? que haya en el presente personas que estn rindindole culto a esclavistas y dems es un anacronismo. Pero ya lo he dicho que en cuestiones de memoria histrica el estado espaol deja mucho que desear. Aqu hay un problema grave, sobre todo, en la reivindicacin de los pueblos que han sufrido la opresin del imperio espaol.

C.U- T eres sbdita de la princesa Leonor que en un futuro ocupar el trono de Espaa?

M.V- No, de ninguna manera.

C.U-Ella es la princesa Leonor de Gerona, no?

M.V-S, el prncipe de Asturias (Felipe VI) tambin fue de Gerona.

C.U-Los empresarios no tienen un premio que se llama Princesa de Gerona?

M.V- S, correcto. Hay distintas discrepancias con respecto a esta cuestin en el mbito cataln porque hemos visto muchas veces como responsables polticos que estn pidiendo pblicamente la independencia se comportan como vasallos directos de estas personas. Entonces entendemos nosotros que hace falta posicionares y decir claramente si queremos una monarqua o una repblica.

C.U- Eso significa que hay que votar, o el derecho a decidir, no?

M.V- Evidentemente que se tiene que votar, tiene que haber un referndum, no? que es as como se plantea tambin desde la Generalitat de Catalua o el Parlamento constituido por una mayora de diputados ntidamente independentistas.

C.U- Pero t sabes que si la monarqua pierde el referndum eso significa poner en tela de juicio su legitimidad? Que Catalua se separ de Espaa para ellos es poco menos que un cataclismo.

M.V- S, est claro, pero en este caso no se plantea un referndum en materia de monarqua. Lo que se plantea en todo caso es la autodeterminacin de un pueblo. Es una cuestin de territorialidad. El asunto de la monarqua es un tema absolutamente tab y que no est en el orden del da, ni est sobre la mesa.

C.U- O sea que si yo voy a votar en el mes de septiembre aqu en Catalua me tengo que olvidar de la monarqua?

M.V-S, esto es totalmente diferente. Cuando t votes en Catalua en el mes de septiembre en el referndum vas a votar si t quieres o no que este pas se constituya como un sujeto poltico propio.

C.U-La monarqua espaola se escuda en las Fuerzas Armadas. Se usa esto como una manera de intimidar?

M.V- S, las Fuerzas Armadas son una pieza clave al servicio del estado espaol. En este sentido las Fuerzas Armadas se han visto implicadas histricamente en los distintos conflictos que ha conducido a la opresin y la guerra.

C.U- Buena parte de la comunidad inmigrante en Catalua confiesan ser solidarios con los independentistas catalanes Eso a ti que te parece?

M.V-Pueden ser independentistas y pueden ser catalanes evidentemente. Ellos son catalanes de pleno derecho como hemos comentado antes no es solo la lengua la que determina si eres o no eres cataln. Lo importante es la voluntad de trabajar por este pueblo y en este sentido si estas personas viven y trabajan en Catalua son libres de reclamar el derecho a la autodeterminacin. Hay que respetarlos.

C.U-Artur Mas no es otro patriota cataln?

M.V-Artur Mas es una persona que ha trabajado en los ltimos 5 aos por el procs. Cabe recordar que Convergencia i Unio era un partido constitucionalista que buscaba una mayor autonoma y presupuestos para Catalua. Artur Mas es otro personaje ms de la burguesa catalana que se ha comprometido con el procs (independentista)

C.U- Hay incluso negros separatistas junto a Artur Mas?

M.V-Sin ningn problema, no?

C.U-hablan cataln y piensan como catalanes. Incluso en ocasiones son ms radicales.

M.V-Pues mejor.

C.U-Amrica Latina tambin tiene representantes que defienden el nacionalismo espaol como Vargas Llosa, no?

M.V- Es verdad. S, es una de las personas que tambin est muy ligada a la monarqua espaola y que ha sido siempre de los que ms ha criticado la voluntad del pueblo cataln por liberarse y auto determinarse.

C.U-El premio Nobel y presidente de Colombia J.M Santos tambin ha criticado el separatismo cataln.

M.V-En todo caso este seor antes que inmiscuirse en los asuntos del estado espaol sera mejor que se dedicar a trabajar por los acuerdos de paz que es lo que necesita Colombia.

C.U Por qu los dirigentes catalanes se han tenido que ir a Israel a exponer sus reivindicaciones independentistas? Quizs para que los reconozcan?

M.V-Bsicamente. S que existe una complicidad muy clara, muy clara entre dirigentes catalanes y el estado de Israel. En este sentido a nosotros nos decepciona de forma brbara este hecho. Porque entendemos que todo aquello que est realizando Israel contra la poblacin palestina es absolutamente aberrante, no responde en ningn caso al respeto de los derechos humanos y encima Catalua vive una situacin de opresin parecida a la de los palestinos.

C.U- De una manera muy descarada se van a exhibir en Israel-

M.V-Si, s, lo sabemos. Es la alianza, digamos, estratgica que la Generalitat de Catalua contempla como vlida para justificar el proceso de ruptura con el estado espaol.

C.U-Cmo ves la llegada masiva de refugiados a Europa?

M.V-Bueno, el estado espaol no ha cumplido ni una dcima parte de los objetivos que se marc en materia de acogida y asilo de personas refugiadas por motivos polticos y blicos (como en Siria y en otros pases) Aparte que hay un montn de guerras en todo el mundo que no salen a la luz como, por ejemplo, el Cucaso o en el frica central y otros conflictos que no son reconocidos. Pero el Estado espaol no est cumpliendo sus cuotas, es lamentable hablar de cuotas cuando nos referimos a personas. El estado espaol no cumpli el objetivo de acoger en dos aos a 16.000 refugiados. Apenas estamos sobre los 600. En Berga como ya sabes desde el mes de diciembre tenemos 46 refugiados del programa estatal. Berga quiere cada 6 meses ser una ciudad de acogida. Es lamentable que la Unin Europea no detenga estos crmenes contra la humanidad que se cometen a lo largo y ancho del Mediterrneo y de los pases colindantes.

C.U-T ests de acuerdo con que venga los refugiados?

M.V-Evidentemente.

C.U-en qu condiciones van a venir esos refugiados aqu? A integrarse en el capitalismo o a intentar superar ese trauma para volver nuevamente a sus pueblos a reconstruirlos?

M.V-A ver si hay estructuras suficientes en el pas de autogestin y tambin la voluntad de conseguir esos instrumentos que nos permitan darles esperanzas y prepararlos para enfrentar el futuro pues vamos a conseguir nuestras metas, sino estamos delante de otro caso de asistencialismo tan propio del capitalismo.

C.U-los refugiados o inmigrantes vienen a integrarse en la sociedad de consumo?

M.V-S, a naturalizarse en el sistema capitalista.

C.U- O sea, que se vienen aqu no para adquirir una conciencia sino a comprarse televisores, telfonos mviles, o tabletas de ltima generacin?

M.V-.El consumismo es la esencia de cualquier estado del sistema capitalista. Un sistema que est basado en la desposesin de la clase trabajadora solo puede trasmitir esto. El refugiado tambin viene de un pas que se rige por estos patrones as que no nos sorprende esta actitud.

C.U- Hay refugiados o inmigrantes que se gastan 200 euros en comprarse el ltimo telfono mvil mientras que el hambre asola Siria o Irak.

M.V-No puede ser, no debe ser pero es el pan de cada da. La cuestin de que si hay gente que est pasando hambre es algo inherente al capitalismo. Lo podemos revertir? S, pero cambiando las estructuras del poder.

C.U-el refugiado tendr que venir a ocupar los puestos ms sacrificados en la industria, la agricultura? Vamos a explotarlos como mano de obra barata?

M.V-Si, si es as

C.U-Europa necesita sangre joven, no?

M.V-Est claro, la Europa capitalista necesita mano de obra, porque sin mano de obra no puede funcionar el sistema.

C.U- Existe una alianza entre los independentistas vascos y los catalanes?

M.V- Desde luego, porque somos hermanos. Pero no solo con el Pas Vasco sino tambin con las distintas naciones sin estado que luchan por el derecho a la autodeterminacin o por decidir libremente su futuro. En este sentido tambin nos unen lazos de amistad con Galicia, con Andaluca o porque no con el Kurdistn, Escocia o con Irlanda del Norte. Tambin existe un montn de territorios que viven la misma situacin que Catalua. Evidentemente uno de los pilares fundamentales para la lucha es la solidaridad internacionalista, sino hay eso, no hay nada, es columna vertebral, es lo bsico.

C.U-con motivo de la fiesta de la Hispanidad los fascistas sueles quemar banderas catalanas como un gesto para reivindicar la unidad de Espaa.

M.V- Este da en que se conmemora el inicio del genocidio del imperio espaol en Amrica Latina los fascistas lo aprovechan para quemar las banderas catalanas y blasfemar contra los partidos independentistas. Para nosotros este acto representa lo ms bajo y ruin del espaolismo.

C.U- el franquismo todava pervive?

M.V-El franquismo est integrado en las entraas del propio estado. Es decir, el estado espaol no hace un cambio en la transicin poltica que nos lleve a una ruptura con el pasado sino que es solo un pacto de silencio; vamos a mantener a la misma gente en los puestos de poder y vamos a vestirlo de democracia que es lo que hemos visto hasta el da de hoy. Todava hay sobre la mesa cuestiones bsicas como desenterrar de las fosas a todas aquellas personas que durante cuarenta aos han estado desaparecidas.

C.U- La CUP ha quemado la fotografa del rey Felipe VI. Algn comentario?

M.V- En este sentido como siempre hemos dicho que para nosotros no hay rey posible. Esta persona no nos representa. La monarqua para nosotros no tiene ninguna finalidad puesto que nos es ms que una pieza del estado autocrtico.

C.U-pero a cualquier persona que queme una foto del rey se lo pueden llevar a la Audiencia Nacional?

M.V-Bueno, hay una parte del aparato del estado empeada en judicializar todo lo que tenga que ver con el proceso cataln. Esta judializacin persigue a todas aquellos que propugnen la ruptura con el estado espaol, y tambin a las instituciones. As es como se aplica la represin desde hace un montn de aos y, no solo con cargos electos, sino tambin con personas del comn. La consigna es que hay que perseguir a todos los que ponen en cuestin la legitimidad del estado espaol.

C.U- Adems ustedes han quemado en distintas ocasiones la bandera de Espaa.

M.V-S. La bandera de Espaa, la bandera francesa y la bandera europea. En este caso nosotros hemos dicho siempre que el estado espaol y el estado francs son estados opresores y que estn negando los derechos a la poblacin catalana- La Unin Europea nos est sometiendo con su modelo econmico. Por ejemplo, sobre nuestros ayuntamientos donde las polticas europeas repercuten en el control de la fiscalidad, el control presupuestario, el control del crdito y de la deuda. Las polticas que se estn haciendo desde la UE son centralistas y de carcter autocrtico. Priman ms los intereses privados que los pblicos o colectivos.

C.U-T eres europea?

M.V- Pues claro. Soy europea porque los Pasos Catalans forman parte de un espacio geogrfico que se llama Europa, no porque yo comulgue con la Unin Europea.

C.U-T quieres salir de la Unin Europea?

M.V-Evidentemente. No es un espacio de trabajo vlido porque sus directrices son las que nos llevan como clase trabajadora a la desposesin absoluta. Igual que tendremos que salirnos de la OTAN una vez que seamos esa repblica independiente que estamos intentando materializar.

C.U- O sea, que Bruselas es como una dictadura?

M.V-Bueno, hay una dictadura clarsima de la Troika a nivel econmico como se ha visto en pases como Grecia, por ejemplo.

C.U-Existe un enfrentamientos entre catalanista y espaolista, no?

M.V- Bueno, es la dicotoma de siempre. Hay personas que se aferran y defienden a ese estado espaol absolutamente antidemocrtico. Y solo tenemos que ver la modificacin del cdigo penal en lo referente a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que rebaja los derechos de las personas a unos niveles ms propios de la dictadura franquista.

C.U-t crees que en la CUP hay un matriarcado?

M.V-No. A da de hoy no. Cmo matriarcado en qu sentido?

C.U-Porque siempre se habla de un patriarcado capitalista y en este caso yo veo muchas mujeres en la CUP.

M.V-Tambin es verdad que nosotros esto lo trabajamos internamente, es decir, que tenemos que elevar de estatus a la mujer porque tienen que adquirir los mismos derechos que los hombres. Tanto las mujeres como los hombres pueden trabajar en cualquier espacio poltico de igual a igual. La verdad es que en los puestos polticos queda muy claramente marcado el papel de la mujer algo que conlleva muchos obstculos por la actitud paternalista que an domina nuestra sociedad.

C.U- los espaolistas dicen que las mujeres de las CUP son feas y que las mujeres de los partidos espaolistas son bellas y ms sexis?

M.V-Pues yo veo que ese razonamiento es lamentable, y encima sin ningn tipo de fundamento. Me aparece que en trminos polticos no nos debe importar la esttica, ni las apariencias.

C.U-Ha salido en algunos medios de comunicacin un fotomontaje en el que se te comparan con Trump. Parece que t coincides con Trump en el fervor nacionalista.

M.V-Risas. Mira lo siento es que me ha provocado risa. A m no me gusta hablar de nacionalismo, a m me gusta hablar de derechos de las personas. Estamos en un mbito en el que el poder de decisin lo tiene el pueblo. No vamos a hablar de nuestra nacin por encima de las otras, no vamos a hablar de nuestro pas por encima de los otros con carcter de supremaca. En ningn concepto. Vamos a hablar de nuestra nacin con los derechos y las dignidades que a todas las personas les corresponden. Y una de ellas es el Procs y el trabajo en pro a la autodeterminacin que es un derecho reconocido internacionalmente. Otra cosa es el carcter supremacista de Donald Trump y el de EE.UU a nivel mundial.

C.U- El espaolismo dice que el proceso de independencia en Catalua es un arcasmo, algo folclrico y romntico-en resumen, que solo es un sentimiento.

M.V- Hay quien tal vez lo vea como una cuestin arcaica. Para nosotros tampoco es una cuestin folclrica porque llevamos ms de 40 aos en este proceso independentista; llevamos 40 aos y muchos ms trabajando por unas estructuras de contrapoder que nos permitan salir de este asistencialismo y delegacionismo que nos ha impuesto el sistema capitalista. Y por eso como pueblo tenemos derecho a exigir la autodeterminacin.

C.U- muchos dicen: Cmo es que Catalua se quiere separar de Espaa si estamos en un mundo globalizado.

M.V-Nos queremos separar porque tenemos unos objetivos distintos.

C.U-El mundo tiende a hablar ingls y ustedes defienden el cataln que es una lengua minoritaria.

M.V-Bueno, no es minoritaria la lengua catalana! La estn hablando 11 millones de personas que forman parte de los Pasos Catalans.

C.U- T has sido judicializada por colocar la estelada, una bandera anticonstitucional en el balcn del ayuntamiento, no?

M.V-Bueno, que sea anticonstitucional eso an est por verse, no? El caso es que todo esto se ha producido a raz de una denuncia de un grupo fascista que nos ha demandado ante la Junta Electoral Central del estado espaol- que es la que se encarga de todo lo relacionado con la ley orgnica del rgimen electoral. La ley que exige que todas estas banderas consideradas no son constitucionales - que no estn reconocidas por la ley de banderas del ao 81- se tienen que sacar de los espacios oficiales en la poca de elecciones (pues se considera una presin hacia el votante). Lo que nosotros decimos es que la estelada es una bandera que nos representa. El pleno del ayuntamiento de Berga ha decidido en el ao 2012 que la estelada se mantendr en el balcn del ayuntamiento hasta el da en que se proclame la independencia. Y por lo tanto nosotros por principios polticos no la quitamos del balcn del ayuntamiento pues de los 17 concejales 15 son netamente independentistas y refrendaron este acuerdo. Entonces, hay una voluntad clara a nivel popular de reafirmarnos en este proceso de ruptura con el estado espaol. Tenemos que derecho en constituir una nueva repblica catalana. A partir de aqu el juzgado hace un requerimiento para que se saque esta estelada y nosotros los que hacemos es desobedecer y decimos no, nosotros no vamos a sacar nuestra bandera catalana; si la quieren, la sacan ustedes. Al cabo de unos das viene la polica y la quita y a partir de entonces se inician las diligencias previas para un proceso judicial que entendemos est a punto de finalizar.

C.U-O sea, que te has declarado insumisa y sediciosa? El juez te ha advertido que irs a prisin si vuelves a desobedecer la norma constitucional.

M.V-Porque aqu la razn va por delante de la legislacin.

Muchas gracias por tu amabilidad. Y hasta la prxima.

M.V-Por ltimo quiero enviar un saludo a Amrica Latina y, sobre todo, me gustara hacer un llamado a la solidaridad internacionalista. As que esperamos vuestra ayuda para que podamos hacer realidad nuestra repblica catalana de la misma manera que nosotros intentaremos actuar en reciprocidad.



