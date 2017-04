Biopiratera: La biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital

Fundacin Rosa Luxemburg

Compiladores: Alberto Acosta y Esperanza Martnez

Fecha: Agosto 2015

Aunque la piratera todava se mantenga en algunos lugares, su ocaso en los mares no signific su fin. Ahora sufrimos los embates de otra piratera: la biopiratera, desembozada o no, ilegal o no, que se mantiene presente en el mundo de la ciencia y la tecnologa, con duros impactos en nuestras vidas.

Esta forma de piratera ahora se consolida con acuerdos asimtricos, como los Tratados de Libre Comercio (TLC), que institucionalizan la usurpacin de conocimientos en nombre de un inexistente libre comercio, conocimientos que luego regresan en forma de paquetes tecnolgicos o de recetas incuestionables e irrepetibles, es decir, patentadas. Esa ha sido y es la prctica imperial que ha dominado y domina el mundo.

De eso se trata este libro, cuya lectura resulta indispensable para comprender esta faceta expoliadora de la globalizacin capitalista.