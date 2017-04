Entrevista a Rick Claypool, director de investigacin de la oficina del presidente de "Public Citizen"

Trump ha traicionado a quienes le votaron como candidato antiestablishment

Contexto y Accin

Tanto en campaa como en sus primeros discursos como presidente, Donald Trump se present como el millonario incorruptible que rescatara a los trabajadores americanos de la miseria. Cmo est gobernando? Un reciente informe de la ONG Public Citizen --fundada en los setenta por el que fuera candidato ecologista a la presidencia de Estados Unidos en 1996 y 2000 Ralph Nader como contrapeso al poder de las grandes empresas-- repasa las primeras semanas de Trump en la Casa Blanca, desde sus nombramientos a las medidas que ha propugnado, y dibuja a un presidente decidido a eliminar regulaciones, a ceder las riendas del gobierno a intereses corporativos, y a enriquecer de paso a su familia. El autor del informe, Rick Claypool, contesta por Skype a las preguntas de CTXT sobre el arranque del nuevo gobierno, los intereses a los que responde, y el contraste entre las palabras de Trump y sus actos en el gobierno.

Acaba de publicar un informe, Presidente con nimo de lucro, sobre las primeras semanas de Donald Trump en la Casa Blanca. En l, relata cmo Trump ha utilizado su posicin para expandir y enriquecer sus negocios privados, liderado una captura corporativa sin precedentes al situar a directores ejecutivos y amigotes en las altas esferas del gobierno, e impulsado polticas que dan prioridad a la expansin de los beneficios de las grandes empresas, por encima del inters general. Dice que esta agenda qued clara desde el da de la investidura. Por qu lo seala as?

Creo que documentamos como la defensa de los intereses de las grandes corporaciones han sido la principal prioridad y el elemento dominante de lo que a veces parece, desde fuera, una poltica errtica. La investidura la pagaron un montn de empresas que hacen negocios con el Estado, como AT&T, el Bank of America, Boeing, Chevron, Deloitte, JP Morgan o UPS, entre otras. Sus primeras medidas como presidente, el mismo da de la investidura, fueron firmar un decreto para debilitar la reforma sanitaria y otro para congelar la regulacin. As marc el tono, dando prioridad a ceirse a las demandas de los grupos empresariales. Ha sido una constante desde entonces.

Eso contrasta con muchas de sus apariciones pblicas, en la conferencia conservadora CPAC, o en su primer discurso en el Congreso, en las que se presentaba a s mismo y al Partido Republicano como el partido de los trabajadores estadounidenses. Describe sus primeras semanas como una captura corporativa del gobierno. Qu le lleva a calificarla as?

El principal ejemplo es el gabinete corporativo que ha instalado Trump, dndole las riendas del gobierno a directores de grandes empresas, capitalistas sin escrpulos, gente como el antiguo director general de Exxon, Rex Tillerson, y Gary Cohn o Steve Mnuchin, de Goldman Sachs. Eso son ejecutivos corporativos, lderes dentro de sus industrias, que encarnan una visin salvaje del capitalismo, que est por encima de la democracia. Vemos cmo se ponen esos intereses por delante del inters general.

En su informe habla de una captura corporativa sin precedentes. Pero, hasta qu punto lo es? No tenan las grandes empresas una relacin muy cercana con los gobiernos demcratas tambin, logrando influir en su agenda?

Claro que s. En honor a la verdad, haba numerosos ejecutivos con conexiones en el Gobierno de Obama, y sin duda los hubiera habido en el Gobierno de Hillary Clinton. Dicho eso, los multimillonarios y directores generales que Trump ha situado al frente del gobierno traen consigo una visin antittica al inters pblico. Son, como ha dicho Steve Bannon, partidarios de la deconstruccin del Estado administrativo. Estn en sus puestos, en muchos casos, por su directa hostilidad hacia las misiones de las agencias gubernamentales que van a gestionar, y que pretenden redefinir para que permitan a las grandes corporaciones cometer los excesos que quieran. Y, como para aadir sal a la herida, Trump nos dice que hace eso para defender los intereses de los hombres y mujeres olvidados de Amrica, y que es la voz de los trabajadores. Son los trabajadores quienes sufrirn ms con las polticas de este gobierno corporativo.

En esa lnea, Trump firm un decreto que pona en marcha lo que llama la regla del dos por uno en regulacin. Qu es y qu importancia tiene?

Es un decreto especialmente descabellado y arbitrario, que obliga a las agencias gubernamentales a eliminar dos protecciones pblicas por cada una que busquen introducir. Imagina que se decide proteger a una especie en riesgo de extensin. Quiere eso decir que hay dos a las que hay que dejar de proteger, no porque dejen de estar en peligro, sino por esta regla? Es algo que invierte el propsito de las agencias estatales: en lugar de dar prioridad a las maneras de proteger a la gente, de asegurarnos de que el agua y el aire estn limpios, el objetivo pasa a ser eliminar esas protecciones. Por eso, desde Public Citizen, hemos llevado la norma a los tribunales, porque la consideramos inconstitucional.

Al repasar las conexiones entre el Gobierno Trump y las grandes empresas, se centra en dos sectores: la banca y las empresas extractoras de recursos fsiles. En qu consisten dichas conexiones, y por qu son relevantes?

Las conexiones con Wall Street son innumerables. Est Gary Cohn, el lder del Consejo Econmico Nacional, que es un antiguo director general de Goldman Sachs, por donde tambin pasaron Steve Bannon y Steve Mnuchin, entre otros altos cargos. Tambin tenemos al director general de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, que lidera el consejo de directores generales puesto en marcha por Trump. Estas conexiones con Wall Street son fundamentales, por dos motivos: en primer lugar, Trump critic mucho, y con razn, a Hillary Clinton por ser una marioneta en manos de Wall Street, y tambin a Ted Cruz durante las primarias republicanas. Es una muestra de hipocresa que ahora alimente como nadie a Government Sachs. Adems, Wall Street lleva aos peleando con uas y dientes contra las reformas y regulaciones, por limitadas que fueran, que se impusieron tras la crisis de 2008, para evitar que se repitiese la situacin. La industria ha demostrado gran tesn a la hora de buscar la vuelta a la codicia y el cortoplacismo desatado e irresponsable que nos llev a la crisis. Como bien sabe Trump, gran parte del resto de la economa todava sufre a causa de la crisis de 2008. Mucha gente sigue en la cuesta abajo en la que les sumi aquella crisis. No es momento de quitarles las cadenas a los Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America. Lo que toca hacer es asegurarse de que esas entidades funcionan de manera responsable, y aprobar polticas que impidan que los instrumentos financieros sigan transfiriendo la riqueza de las clases medias y trabajadoras a los de arriba.

En lo relativo a las industrias extractivas, no solo est Tillerson, bajo cuyo mandato Exxon enga a la opinin pblica acerca de las pruebas cientficas sobre el cambio climtico. Luego est Scott Pruitt, jefe de la Agencia de Proteccin Medioambiental, que fue fiscal general de Oklahoma pero trabaj de manera muy estrecha con la industria de combustibles fsiles, especialmente con Devon Energy, en ese estado, incluso prestndoles el papel con membrete de la fiscala para hacer lobby. Estamos al borde del abismo climtico, y lo que hagamos en los prximos aos ser decisivo para determinar si podemos limitar los efectos ms devastadores del cambio climtico. De nuevo, se ponen por delante de la proteccin del planeta los intereses a corto plazo de la industria, que busca seguir explotando los recursos mediante el fracking, las perforaciones petrolferas o la minera.

En su informe, acusa a Trump de haber tomado decisiones que han enriquecido a su familia desde que est en el gobierno. l dijo que no tena por qu separarse de sus empresas al acceder al cargo. Se limit a ceder la gestin a sus hijos mayores. Qu podra haber hecho Trump para separarse de sus empresas, y cmo se est enriqueciendo desde que es presidente?

Podra haber vendido sus activos y ponerlos en un fideicomiso ciego, como le aconsejaron los expertos independientes en tica. Eso hubiera eliminado cualquier apariencia de conflicto de intereses. Sin embargo, vemos cmo la marca del presidente se expande dentro del pas y en el extranjero. Estn sus viajes casi semanales al resort de Mar-a-Lago, del que es propietario, y que subi la cuota para socios a 200.000 dlares poco despus de salir elegido. Ahora, no paramos de recibir imgenes de Mar-a-Lago, en las que los socios del club se codean con el gobierno, como si esto formara parte de los servicios incluidos en la cuota. Es una mezcla continua de poltica y negocios, con el presidente utilizando el cargo para hacer publicidad a su propio campo de golf y resort, que a su vez sirve a las lites corporativas y gubernamentales para mezclarse, con mucho menos escrutinio del que habra si fueran a ver al presidente a la Casa Blanca. Mientras tanto, sus hijos recorren el mundo para abrir nuevos negocios, con la seguridad a cargo del contribuyente. Y, para colmo, las polticas fiscales que ha propuesto beneficiaran a las mismas corporaciones y multimillonarios que se alojan en sus hoteles y sus resorts, y a su propia familia. Es un escndalo constante.

Por ltimo: mucha de la gente que vot a Trump le dio su apoyo como un candidato antiestablishment, por su denuncia de los acuerdos comerciales como perjudiciales para los trabajadores estadounidenses o, como ha dicho, la cercana entre Wall Street y el Partido Demcrata. Cmo encaja ese apoyo con la realidad que viene describiendo?

Cualquiera que creyese que estaba votando a un candidato antiestablishment se ha visto traicionado por el presidente Trump. Le hemos visto encumbrar a figuras del establishment corporativo, as como a figuras del aparato del Partido Republicano. Prometi proteger la asistencia sanitaria y la Seguridad Social en campaa, pero ya hemos visto cmo apoya un plan que dejara sin sanidad a veinticuatro millones de personas. De nuevo, se sigue la poltica que apoyan grupos como la Cmara de Comercio, la Heritage Foundation y Americans for Prosperity, el lobby apoyado por los hermanos multimillonarios Koch. En ltimo trmino, su programa pasa por derrotar la idea de que el gobierno puede promulgar polticas que ayuden a la gente. Si consiguen eso, y rebajar las expectativas de la gente sobre qu es posible, habrn triunfado esos intereses corporativos que no quieren que se controle su poder ni que se les obligue a redistribuir nada de lo que acumulan.

