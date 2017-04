ANZORC y sus organizaciones no participarn en la evaluacin de Zonas de Reserva Campesina convenida entre la Agencia Nacional de Tierras, ANT y FAO

El Gobierno Nacional ha venido proponiendo una evaluacin sobre las ZRC primero a travs del INCODER y posteriormente en la Agencia Nacional de Tierras. En su momento y ahora ANZORC sostiene que la evaluacin es improcedente por lo siguiente:

1. No tiene un objetivo claro.

2. Ya existe una evaluacin realizada a las ZRC del proyecto piloto, la nica vez que el gobierno cumpli a cabalidad con la ley 160 en materia de ZRC con un emprstito del Banco Mundial en las ZRC de Cabera, Guaviare y El Pato.

3. No corresponde al momento poltico actual, ahora es imperioso cumplir la ley 160, los compromisos del gobierno con las organizaciones campesinas despus del paro campesino del Catatumbo y los paros agrarios de 2013,2104 y 2016 y los acuerdos de La Habana en materia de ZRC, es decir, es hora de cumplir y ejecutar, no de avaluar lo que el gobierno no ha cumplido. Una evaluacin a estas alturas representa prdida de tiempo y dinero.

4. En ANZORC sus organizaciones tomaron la decisin de no hacer parte de ninguna iniciativa pblica o privada que tenga que ver con ZRC en donde sus organizaciones no participen de manera efectiva en la gestin, formulacin y ejecucin.

5. El convenio firmado entre ANT adems de la evaluacin, contempla un barrido predial y un sistema de informacin geogrfica, muy posiblemente en ZRC y como parte de la implementacin de acuerdos de paz. Cuando a la FAO se le propuso dar a conocer y concertar esas actividades la respuesta es que no eran concertables.

6. En varias ocasiones con la FAO hemos sido enfticos que cualquier iniciativa en ZRC debe ser concertada y planificada previamente con ANZORC y sus organizaciones.

7. Dada la actitud evidente de la FAO, que no reconoce a ANZORC y sus organizaciones, les llamamos a la autocrtica y a corregir. La FAO se apresta a convocar una importante mesa de cooperantes y donantes de cara a la implementacin del acuerdo de paz sobre Reforma Rural Integral para lo cual debe acogerse a los escenarios de participacin efectiva que estn previstos en los acuerdos, los objetivos de esta mesa y sus iniciativas deben concertarse con las organizaciones campesinas.

8. La ANT dirigida por Miguel Samper est incumpliendo los acuerdos de Santander de Quilichao con ANZORC (paro agrario 2016), adems toma decisiones unilaterales sobre ZRC como lo es el caso de la evaluacin inconsulta sobre ZRC.

Dada la situacin planteada por un convenio inconsulto entre las dos partes que afecta a las ZRC del pas le solicitamos a la FAO y a la ANT retomar el camino de la participacin y la concertacin activa y efectiva. ANZORC ha adelantado una lucha incansable por los derechos campesinos y la construccin de la paz, estamos ante una gran oportunidad para superar la exclusin poltica, econmica y social en los campo, la paz requiere del concierto de las instituciones, de los organismos internacionales y del campesinado, les invitamos a ir juntos, de la mano, hacia este digno y loable objetivo.