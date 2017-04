El candidato oficialista Lenn Moreno le gan el ballottage al banquero Guillermo Lasso

Ecuador frena la ola neoliberal en Amrica latina

Pgina/12





Al final de mi mandato quiero poder decir que se erradic la extrema pobreza, dijo Lenn Moreno. (Imagen: AFP)



Lenn Moreno, de la oficialista Alianza PAIS, ser el nuevo presidente de Ecuador tras triunfar con el 51% de los votos en el ballotage de ayer. Su oponente, el derechista Guillermo Lasso de la Alianza Creo-Suma, obtuvo el 49%. Estoy muy emocionado. Hay una explosin de emociones dentro de mi corazn. Al final de mi mandato quiero poder decir que se erradic la desnutricin infantil, la pobreza extrema, la corrupcin y la falta de emprendimiento juvenil, expres ante una marea vestida de verde -color caracterstico del partido de gobierno- en las afueras de la sede central de PAIS, en la emblemtica Avenida de los Shyris. Lasso no reconoci el resultado, dijo que los delegados de su alianza van a presentar las objeciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el pas y llam a sus seguidores a salir a protestar. No podemos permitir un fraude, sostuvo.

El futuro mandatario, vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013, asegur que convocar a todos para trabajar por el pas y agradeci al presidente, Rafael Correa: Gracias Rafael por haber sido el lder con el cual el pueblo ecuatoriano recuper su confianza, su orgullo nacional. Antes creamos que ramos el peor pas del mundo. No era cierto, aqu est la prueba. Somos un pueblo de vida, de esperanza. El pasado no va ms.

Luego de retrocesos de los gobiernos progresistas de la regin, entre los que se destacan la derrota del Frente para la Victoria en Argentina, el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil y las victorias opositoras en Venezuela elecciones a la Asamblea Nacional en 2015 y Bolivia referndum de 2016, Ecuador se convirti en una suerte de excepcin a la regla que vena teniendo lugar. En un momento en el cual el neoliberalismo est hablando de fin de ciclo de los procesos progresistas, la victoria de PAIS representa un golpe fuerte para esa tendencia, afirm Alejandro Fierro, licenciado en ciencias de la informacin por la Universidad Pontificia de Salamanca e investigador del Centro Estratgico Latinoamericano de Geopoltica (Celag).

Fierro sostuvo que el balance de los ltimos diez aos fue decisivo en el resultado y agreg que el triunfo se puede explicar en base a otros tres ejes: La gente reconoci que, con sus luces, sombras y contradicciones el pas avanz no solo en nmeros macroeconmicos, sino en la economa cotidiana. La gente vio que viva mejor, que tena mayores ingresos y prestaciones sociales. En segundo lugar, qued demostrado que tienen memoria, saben lo que es la propuesta neoliberal y sus efectos devastadores. Por ltimo, la figura de Lasso estar siempre ligada al Feriado Bancario y a las pocas ms oscuras del Ecuador contemporneo.

El candidato opositor, derrotado tambin en las presidenciales de 2013 por el actual presidente, tuvo una participacin preponderante en la larga y triste noche neoliberal, como denomina el gobierno a la dcada de los noventa y principio de los 2000: Mientras la inmensa mayora de los ciudadanos perdan todos sus ahorros en la crisis del Feriado Bancario de 1999, l, presidente del Banco de Guayaquil, aumentaba de manera notable sus ganancias. Adems, fue superministro de Economa en el mismo ao y ocup otros cargos pblicos en los noventa y 2000.

No bien finalizaron los comicios, a las 17 de Ecuador (19 de Argentina), solo dos de las doce empresas encuestadoras habilitadas por el Consejo Nacional Electoral publicaron sus sondeos. Perfiles de Opinin pronostic una victoria de Moreno por 4 puntos, pero Cedatos dio vencedor a Lasso con una diferencia de 5 puntos. Ambos candidatos se proclamaron ganadores, aunque solo el presidente electo fue ms prudente.

Hemos ganado, ha ganado todo el Ecuador. Hoy naci un nuevo pas, declar, eufrico, Lasso en el Hotel Hilton de Quito al tiempo que sus militantes exclamaban fuera, Correa, fuera! y Libertad, libertad, libertad!. Por el otro lado, Moreno asever que, en base a los datos que relevaron, el prximo presidente sera l, pero llam a esperar los resultados oficiales con calma.

Las incendiarias declaraciones por parte de los dirigentes de la oposicin durante las dos semanas previas en las que haban llamado a desconocer los resultados si ellos no obtenan la victoria y el abierto llamado a movilizarse ante las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), surgieron efecto. Miles de opositores continuaban manifestndose ante el CNE al cierre de esta edicin, pero la protesta parecera no tener, al momento, graves consecuencias.

Las organizaciones observadoras internacionales, entre las que se encuentran la Organizacin de Estados Americanos (OEA) y la Unin de Naciones del Sur (Unasur), no observaron irregularidades, al igual que en la primera vuelta del 19 de febrero.

La eleccin se desarroll con normalidad y, debido al buen clima, los parques y plazas ms grandes fueron colmadas por familias y jvenes que se acercaron a practicar deportes. Al igual que el centro histrico de la ciudad, donde se encuentra el Palacio de Carondelet, sede de gobierno, la alcalda de Quito y la Baslica del Voto Nacional, entre otros lugares.

A pocas cuadras del centro histrico, al salir del imponente colegio La Salle, Mabel Cebaro, de 45 aos, admiti que estaba indecisa, pero decidi optar a ltimo momento por el oficialismo: Este gobierno trajo estabilidad. No quiero que se vuelva hacia atrs con un presidente nuevo cada uno o dos aos. Lenn no me convence, pero creo que tiene experiencia y que un gobierno de Lasso sera peor.

Cerca de la Asamblea Nacional, Juan Rivadeneira, de 30 aos y acompaado de su pequea hija, expres: Necesitamos un cambio, ya basta de corresmo. El primer gobierno fue bueno, pero luego comenzaron los problemas. Demasiados casos de corrupcin, el vicepresidente Glas no puede hacerse el distrado, todos se dieron en su rea. Desaprovecharon la oportunidad, ya se tienen que ir.

En el vasto parque La Carolina, ubicado en el Centro-Norte de la capital, el soleado da, inhabitual en esta poca, permiti que cientos se juntasen a practicar deportes. El joven Sebastin Alfonso, luego de jugar al ftbol con sus amigos, afirm que vot por Moreno y record el pasado del candidato opositor: La crisis de 1999 fue catastrfica y Lasso fue uno de los responsables. Fue funcionario y banquero. Cientos de miles de familias sufrieron mucho, perdieron todo lo que tenan al tiempo que l y unos pocos se enriquecan. No todo est bien, claro, pero estamos mucho mejor. Incluso los empresarios tambin, pero se enfadan porque tienen que pagar ms impuestos ahora. Su amigo Agustn asenta, mientras que Gabriel sonrea. Vot por Lasso, explicaron, entre risas.

Al sur de Quito, bastin histrico de Alianza PAIS, Mabel Gmez, de 54 aos, tambin eligi a Moreno y expuso su parecer: Soy trabajadora de limpieza. Antes de este gobierno no tena seguridad social y me pagaban muy poco. Ahora estamos mucho mejor, tengo un sueldo digno y mis empleadores estn obligados a afiliarme a la seguridad social.

La multitud que se congreg en la sede de PAIS continuaba festejando y celebrara hasta la madrugada.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/29549-la-derecha-no-cruzo-el-ecuador