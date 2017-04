Denuncia pblica

Amenazas de muerte contra periodistas de la Revista El Salmn y lderes ambientales del Tolima

La Revista Cultural El Salmn denuncia ante la comunidad nacional e internacional, organismos de derechos humanos y medios alternativos de comunicacin, que en el marco del proceso ciudadano de la consulta popular contra la gran minera en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, grupos armados al margen de la ley han proferido amenazadas de muerte contra lderes del Comit Ambiental en Defensa de la Vida y periodistas del equipo de comunicaciones de El Salmn, activistas y comunicadores que desde hace 10 aos se han destacado por defender los derechos ambientales de las comunidades locales y por divulgar productos comunicativos en contra de la minera contaminante de la multinacional Anglogold Ashanti.



Hechos:



1. El da sbado 25 de marzo de 2017, siendo las 07:07 p.m, integrantes del Comit Ambiental en Defensa de la Vida y lderes del proceso ciudadano de la Consulta Popular de Cajamarca (Tolima), desde el telfono mvil nmero 3132295506, recibieron un mensaje de texto en el que se les amenazaba de muerte si seguan opuestos al proceso de desarrollo de la multinacional minera Anglogold Ashanti. El mensaje deca lo siguiente: Hpts guerrilleros, comunistas de comites ambientales, ut, marcha patritik, crit, congres puebls demas farianos de supuests activistas d derechos umanos y ambientalistas, no los keremos ver en Cajamarca ni en ningn lado jodiendo oponindose al desarrollo d nuestras regiones lns vamos es a quebrar. Atte guilas negrs AUC.



2. El da jueves 30 de marzo de 2017, siendo las 10:15 a.m, el coordinador del equipo de comunicaciones de El Salmn y reportero del Programa Radial Reporte Colombia que desarrollaba el cubrimiento periodstico del proceso de Consulta Popular en el Municipio de Cajamarca (Tolima), desde el celular nmero 3218157524, recibi una llamada annima en donde se le amenazaba de muerte por su labor de cubrimiento de la causa ambiental contra La Colosa (Cajamarca, Tolima). La amenaza fue hecha por un tipo con voz seria y con tono militar, que se autonombraba como nosotros, es decir, cada amenaza la haca en plural, a ttulo grupal. El tipo advirti que a pesar de la seguridad de El Salmn, su supuesto grupo tena conocimiento de qu hacan, dnde vivan y trabajaban los comunicadores, y adems, que no queran ver a los salmones en Cajamarca y que no siguieran escribiendo contra la Mina en la Revista o sino que accionaran.



Por todo lo anterior,



Exigimos:



1. Al Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, al Ministerio del Interior y del Derecho, garantizar las medidas necesarias para el ejercicio legtimo de lderes ambientales y comunicadores alternativos y populares.



2. A la Fiscala General de la nacin investigar los hechos denunciados e informar a las personas y organizaciones interesadas el avance de las investigaciones.



3. A la Unidad Nacional de Proteccin, implementar las medidas eficaces y pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de las personas incluidas en la amenaza y sus familias y organizaciones.



4. A la direccin de la Universidad del Tolima, denunciar las violaciones a la libertad de prensa de que son objeto lderes ambientales, estudiantes, egresados y profesores que dirigen la Revista El Salmn.



Llamamos



A la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH y dems organizaciones defensoras de DD.HH., nacionales e internacionales a pronunciarse y exigir al Estado se garantice eficacia en las investigaciones y se proteja la vida e integridad las personas antes mencionadas, sus familias y las organizaciones que lideran o de las que hacen parte.