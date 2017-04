Esa carta desgraciada

El 28 de marzo de 2017 fue un da de triunfo internacionalista para Venezuela. Mientras en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela la Embajada de los Estados Unidos presentaba a Oscar Williams and The Band of Life con el logo imperial reflejado durante todo el concierto en la nube central de Calder y el pblico gritaba excitado Libertad, Libertad, Freedom, Freedom! en la OEA queran hacerle una cayapa a la patria de Bolvar. Nuestra canciller Delcy Rodrguez cit a Julio Cortzar: Estamos en las horas de los chacales y las hienas. Los chacales vienen por nuestras riquezas, las hienas por lo que sobre del festn. Samuel Moncada le habl a Colombia y a la produccin de cocana, a Brasil y a su ilegtimo gobierno y a Mxico que tendr que pagar el muro que desea hacer Trump, pero no en los verdaderos lmites, sino en los que quedaron en 1848 cuando Estados Unidos le rob a Mxico el 52 % de su territorio.La Carta Democrtica Interamericana se aprob en septiembre de 2001 con el objetivo principal de fortalecer la institucionalidad democrtica. La idea es que un gobierno legtimo que sea vctima de un golpe de Estado puede activar la carta, tal como ocurri en abril de 2002 en Venezuela, en Honduras en 2009 para condenar el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya, en Ecuador (2005, 2010), Bolivia (2003, 2005, 2008), Nicaragua (2004 y 2005) y Per (2004). En estas diez ocasiones siempre la iniciativa haba venido de los propios pases miembros afectados y nunca de parte del secretario general del organismo por presin de sectores derechistas de Venezuela.Los secretarios generales de la OEA han sido: el periodista colombiano Alberto Lleras Camargo (1948-1954), el abogado chileno Carlos Dvila Espinoza (1954-1955), el abogado uruguayo Jos Antonio Mora (1956-1968), el economista ecuatoriano Galo Plaza Lasso (1968-1975), el argentino Alejandro Orfila (1975-1984), el abogado brasileo Joo Clemente Baena (1984-1994), el economista colombiano Csar Gaviria Trujillo (1994-2004), el economista costarricense Miguel ngel Rodrguez (2004), el estadounidense Luigi R. Einaudi (2004-2005), el abogado chileno Jos Miguel Insulza (2005-2015) y el abogado uruguayo Luis Almagro desde el 25 de mayo de 2015. Muchos de ellos se quedaron mudos cuando Estados Unidos mont las dictaduras de Fulgencio Batista en Cuba, de Rafael Leonidas Trujillo en Repblica Dominicana, Anastasio Somoza en Nicaragua y Francois Duvalier en Hait.Almagro pidi suspender a Venezuela del organismo si no celebra "elecciones generales completas con la mayor brevedad" con observadores internacionales para que sean "libres, justas y transparentes". Segn l, Venezuela "viola todos los artculos de la Carta Democrtica Interamericana". Es bueno saber que la suspensin de Venezuela de la OEA slo podra darse en caso de que dos tercios de la Asamblea General voten a favor de hacerlo. 2/3 de 34 es 22 2/3, es decir, se necesitan 23 votos. Qu estrategias utilizar Estados Unidos para que Repblica Dominicana, Hait, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Dominica, y Santa Luca voten contra Venezuela? Ya el senador Marco Rubio amenaz a Repblica Dominicana, El Salvador y Hait con quitarle las migajas que Estados Unidos les echa si no votaban contra Venezuela. La dignidad gan.Almagro, quien fue el canciller de Pepe Mujica (2010-2015), cuando fue elegido secretario general de la OEA el 18 de marzo de 2015 asegur que durante su gestin trabajara por la inclusin de todas las personas en el sistema educativo, y el acceso universal a los servicios de salud; promovera la inclusin de las mujeres en todos los mbitos de la participacin a travs de su empoderamiento; y apostara por la reunificacin de Amrica, poniendo al organismo al servicio de todos los americanos, sin discriminacin alguna.Sobre la inclusin de todas las personas en el sistema educativo preguntan los familiares de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa en Mxico desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Tambin los estudiantes de secundaria de Chile, reprimidos el 5 de mayo de 2016 por protestar por la falta de respuesta que ha tenido el Ministerio de Educacin sobre el petitorio del proyecto de Educacin Pblica.Sobre el acceso universal a los servicios de salud, Almagro no se ha manifestado por los 16 nios colombianos del pueblo wayu que han perdido la vida por falta de alimentos y atencin mdica, ni por los seis de cada 10 nios que padecen cncer y mueren por falta de atencin mdica en Colombia.Sobre la inclusin de las mujeres en todos los mbitos de la participacin a travs de su empoderamiento puede dar fe la comunidad originaria lenca de Honduras cuando le asesinaron el 3 de marzo de 2016 a la ecologista y defensora de los derechos humanos Berta Cceres. Tambin en Argentina el pueblo fue testigo de cmo detenan el 16 de enero de 2016 a la dirigente de la Organizacin Tupac Amaru y diputada del Parlasur Milagro Sala, quien vena trabajando en la construccin de viviendas como parte de un programa de asistencia social.Cuando Almagro hablaba de la reunificacin de Amrica, poniendo a la OEA al servicio de todos los americanos, sin discriminacin alguna, se refera al panamericanismo antibolivariano? a la doctrina Monroe? al corolario Roosevelt? Sin duda.Lo que ignora Almagro es que la raz principal de la Revolucin Bolivariana es el poltico Simn Rodrguez quien dijo en 1828: Hagan las Repblicas nacientes de la India Occidental un Sincolombismo. Borren las divisiones territoriales de la administracin colonial, y no reconozcan otros lmites que los del ocano. Sean amigas si quieren ser libres!.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.