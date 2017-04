Entrevista a Julio Gambina, Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas (Fisyp)

"Por primera vez en la historia poltica de la Argentina gana la presidencia alguien que no es radical ni peronista"

J.G.: Es interesante y en muchos mbitos del debate militante en general se discute esta consigna de Macri vos sos la dictadura que a veces se puede entender como muchas de las continuidades que hay entre muchos personajes.

Los beneficiarios de la poltica del 24 de marzo de 1976 son los mismos beneficiarios de la poltica actual. Empresas que estuvieron detrs del golpe, son empresas que estn siendo claramente beneficiadas con esta poltica. Pero en algunos otros casos la consigna sirve para ocultar por qu gan Macri, porque no lleg por un golpe de Estado, sino con la votacin mayoritaria de la sociedad argentina, ni siquiera con un voto propio, no solo es una conclusin ma sino que muchos hablan del voto prestado. Macri por s mismo no sac ms del 25% en primera vuelta, fue completado por el radicalismo y en la segunda vuelta sum ms votos negativos que positivos.

Entonces, cuando se afirma vos sos la dictadura, se omiten las causas que habilitaron el ingreso de Macri al gobierno. Y si retroceds en el tiempo, tambin hay que discutir los 8 aos de la gestin de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, no fueron 8 aos de dictadura, fueron dos gobiernos legitimados con el voto popular y el primero de los gobiernos de Macri en la Ciudad tuvo que ver con una poltica de presentacin de dos listas por parte del kirchnerismo que ya era oficialismo nacional, porque la hiptesis era que Macri tena una consideracin tan negativa de la poblacin que cualquiera que llegara al balotaje le ganaba, y no fue as. Adems, no perdi ms en la Ciudad de Buenos Aires donde tuvo dos perodos, ms ste como presidente, que es el tercero. Con lo cual para el anlisis poltico es tremendamente inadecuado pensar en trminos de dictadura.

La dictadura fue el terrorismo de Estado y en todo caso lo que hicieron los gobiernos constitucionales fueron leyes de impunidad, obediencia debida y punto final, luego indultos presidenciales y ms tarde dos leyes anti terroristas. Entonces, el terrorismo de Estado es una poltica clara de la dictadura militar y en todo caso podemos discutir cunto se combati el terrorismo de Estado en los gobiernos constitucionales.

Es un dato muy importante los juicios a las Juntas militares en el gobierno de Alfonsn y tambin la anulacin del Punto Final y la Obediencia Debida en 2003, lo que rehabilit la reapertura de los juicios a los represores. Entre esos juicios est el juicio a Csar Milani.

El 24 me toc estar en Neuqun y all la movilizacin se hace en torno al boulevard con lo cual desde cualquier punto se puede ver en su totalidad. Se estima que unas 20.000 personas marchamos en Neuqun y me sorprendi una columna que tena un cartel con letras luminosas que deca Perpetua a Milani y eso se haca en el marco de una movilizacin que tena mltiples proyectos polticos, salvo el gobierno, todos los dems estaban marchando, ni el Pro ni el radicalismo estaban all, los dems estaban todos y esa columna marchaba con esa consigna contra Milani. Yo agrego, contra Milani y contra todos aqullos a los que todava hay que enjuiciar y que no son todos militares, sino civiles que siguen planteando algunas consignas de aquellos aos. Sin ir ms lejos, y no solo vinculado a la cuestin argentina, las declaraciones del Ministro de Educacin respecto a la falta de unidad del proyecto hegemnico en tiempos de Hitler es un tema que no podemos permitir, no solo por ser Ministro de Educacin, sino a cualquier Ministro en Argentina, Amrica Latina, en la sociedad contempornea, que tenga alguna orientacin de viabilizar proyectos autoritarios, terroristas, genocidas como es el caso de Hitler.

Yo creo que hay continuidades, pero que atraviesan a todos los gobiernos constitucionales, por ejemplo, se han cumplido 40 aos de la Ley de Entidades Financieras en la Argentina, esa es una continuidad histrica. Otra continuidad poltica es la deuda externa como condicionante. Ms de uno me podr decir que en el ltimo perodo hubo desendeudamiento, lo cual es cierto, pero habilit el re-endeudamiento en la ltima parte del gobierno anterior y es la gran excusa, la baja proporcin de la deuda pblica respecto del PBI, para que el gobierno de Macri se lanzara en 2016 a un endeudamiento pblico espeluznante.

Por supuesto que hay muchas continuidades, pero tambin hay rupturas, que nos tenemos que animar a discutir, y me parece muy interesante que provoques con la pregunta, lo cual no quiere decir que ests de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque por primera vez en la historia poltica constitucional de la Argentina gana la presidencia alguien que no es radical ni peronista, fuera de los golpes militares que pusieron a cualquiera a fuerza de violencia explcita de golpe de Estado, de terrorismo de Estado, de no vigencia de la Constitucin. Pero ahora con elecciones gan Macri y gan Vidal en la Provincia de Buenos Aires y Larreta en Capital Federal, por no hablar de otros proyectos de derecha explcita que ganaron en las provincias.

Tambin hay que hacerse cargo de que ste es un tiempo en el que gana Donald Trump en EE. UU., hay una derecha explcita. No es el caso de Paraguay, ni Brasil, ni Honduras donde los proyectos que gobiernan han llegado por maniobras que algunos consideran golpes blandos, golpes legislativos, maniobras polticas, etc. En el caso de Argentina, como en el caso de EE. UU., con las diferencias y matices que hay, fue por votacin popular. Entonces eso no es una dictadura, es democracia. Si le quers poner un adjetivo, es la democracia burguesa, el sistema poltico en condiciones de dominacin de la burguesa, en asociacin con los medios de comunicacin, pero son las clases dominantes en actividad que han generado condiciones polticas para que uno de ellos, un representante directo de la clase dominante, sea Presidente de la Argentina.

Ms all de cmo termine la historia, si puede completar el mandato, si puede disputar exitosamente las elecciones de medio turno, si le da el cuero para un segundo mandato si pasa las elecciones de octubre, eso ya es hiptesis de futuro. Pero creo que flaco favor nos hacemos desde la izquierda, desde el movimiento popular pensando que el triunfo de Macri fue dictatorial. No lo ha sido, ha sido a travs de mecanismos electorales. No me consta que haya habido denuncias de fraude electoral, y es ms, ya pas su primer ao de gobierno y el ao pasado aun con minora parlamentaria ha tenido complicidades varias para aprobar leyes que son estratgicas en el proyecto de las clases dominantes ms all del PRO y, al mismo tiempo, nosotros, el movimiento popular, militantes de organizaciones sindicales, no pudimos instalar el paro nacional, algo que ahora con las movilizaciones de marzo y la fuerte presin del movimiento popular al triunvirato de la CGT empuj a la determinacin del paro del 6 de abril y las CTA que haban planteado en un plenario de delegados el pasado 14 de marzo en Avellaneda, paro para el 30 de marzo con movilizacin, reformularon y establecieron paro el 6 y movilizacin el 30. Sin perjuicio de que muchsimas organizaciones van a movilizarse tambin el 6 de abril. Pero hay que hacerse cargo de que el movimiento popular no logr hacerlo durante el 2016, ahora s lo estamos haciendo y para m esa es la novedad poltica.

Volviendo al tema de la dictadura y la democracia, hay que hacer un balance aunque nunca se terminan los balances histricos, pero el 2001 es la movilizacin de masas ms importante de la sociedad de abajo en la Argentina y de ah no pudo salir un proyecto poltico revolucionario, de transformaciones profundas. Pero haba algunas condiciones desde el asamblesmo de base, la ocupacin de fbricas, el fuerte activismo social, popular y obrero que hubo en esos aos y que puso a la Argentina ante el mundo entero en la lupa de la investigacin para analizar cmo se sala de la crisis del 2001 con una perspectiva emancipadora, pero no fue lo que ocurri. Entonces hay que pensar tambin en los lmites de construccin de alternativas polticas, no calificar y poner que el gobierno de Macri es un smil de dictadura. No quiere decir que no quieran aplicar su protocolo de represin, si la dejamos Patricia Bullrich aplicara su plan, pero hagmonos cargo de que en el proceso de lucha de clases intervienen las clases dominantes y tambin los sectores populares, y hemos tenido muchos lmites en Argentina y podramos ampliarlo a Amrica Latina para hacer valer lo que hemos llamado el proceso de cambio poltico en nuestro continente.

Si miramos para atrs en el 2010 era el momento de mayor expectativa de construccin de una propuesta de cambio poltico en toda la regin, haban surgido nuevos mecanismos de integracin alternativa, se hablaba de una nueva arquitectura financiera, un Banco del Sur para canalizar recursos para un proyecto productivo alternativo y eso no ocurri, cuando pensamos por qu, los ms responsables fueron Brasil y Argentina. La Argentina tampoco contribuy a desarrollar mecanismos alternativos cuando Chvez propuso la soberana energtica para toda la regin, Argentina no avanz en un proceso de socializacin de YPF, que no es lo mismo que una estatizacin parcial para una empresa privada de gestin estatal.

Hace falta ser mucho ms serenos, hacer anlisis ms profundos y polemizar incluso con estas cuestiones, porque lo que estoy diciendo no es la verdad revelada, hay que ser muy crtico. Se puede entender la consigna rpida Macri vos sos la dictadura por los objetivos, por las continuidades del objetivo de reestructuracin regresiva de la economa, la poltica, el Estado y la sociedad en la Argentina, pero el mtodo de acceso al poder fue legtimo y la verdad que con minora parlamentaria lleva un ao en el gobierno y propuestas estratgicas como la legislacin para renegociar con los fondos buitre y seguir poniendo la deuda como gran condicionante. Y no fueron solo el Pro y los radicales, fue un proceso mucho ms amplio, y sigue con la adecuacin de la Corte Suprema de Justicia y con las legislaciones principales y su poltica econmica, que no pudimos frenar con rpidas movilizaciones y manifestaciones callejeras desde diciembre de 2015 ni bien asumido Macri. Hubo paros planteados a comienzos de 2016, gran movilizacin el 29 de abril, pero el gobierno tuvo capacidad de maniobra poltica, con complicidad en mbitos de las centrales sindicales para dividir al movimiento obrero y popular, y favorecer la iniciativa del gobierno.

Si logran torcerle el brazo a los docentes se van a animar a hacerlo con el conjunto del movimiento obrero

M.H.: Por qu razn adquiere centralidad el conflicto docente?

J.G.: Creo que la centralidad la pone por un lado la iniciativa poltica del gobierno que tiene uno de sus principales objetivos econmicos, sociales, polticos y culturales en disciplinar al movimiento social. Estamos hablando del movimiento social argentino, el del 2001, el de los paros generales al gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner, de una tradicin cultural histrica del movimiento obrero organizado.

Argentina es uno de los pases del mundo con mayor nivel de sindicalizacin. Esto no es nada nuevo, son datos estadsticos y es la realidad, la centralidad que tiene el movimiento obrero en la Argentina es un tema muy importante. No es un pas capitalista desarrollado, no es EE. UU. ni Alemania, pero es un pas de temprano desarrollo capitalista con una fuerte tradicin de un movimiento obrero que se organiz tempranamente con inmigrantes europeos que venan con fuerte tradicin de organizacin en el movimiento obrero y del internacionalismo proletario. Ese es el origen del peso combativo de los sindicatos y el movimiento obrero en nuestro pas.

Hay un objetivo que la dictadura se propuso y fue continuidad matizada en todos los aos de gobiernos constitucionales, que es el intento de generar reformas laborales en Argentina, lo ms grosero fue la famosa Ley Banelco, pero desde la dictadura a la actualidad ha habido diferentes procesos de reformas laborales, ms o menos exitosas, pero con una continuidad en estos 41 aos de la ofensiva del capital contra el trabajo.

Podemos agregar otras ofensivas del capital contra la naturaleza, contra la sociedad, no es la nica, pero la esencial es sa. En el gobierno de Macri una de las grandes preocupaciones son las inversiones externas y los inversores internacionales plantean en Argentina y en cualquier pas del mundo que ellos invierten si tienen rentabilidad asegurada, si tienen asegurado el retorno, la tasa de ganancia, si pueden disminuir el costo de produccin y uno de sus elementos es el costo laboral, por lo tanto, el objetivo explcito de las clases dominantes en Argentina es bajarlo y por eso quieren ir a una reforma laboral.

Creo que en la coyuntura el caso testigo asumido por el presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es tratar de lograr el disciplinamiento de los docentes. Los docentes estn en una dinmica de organizacin, de lucha y de masividad de la protesta como a finales de la dcada de los 80 que es el mximo nivel de la lucha docente en Argentina. El tema es que aparece muy en discusin el salarial, pero no solamente se discute el salario sino tambin una naturalizacin que se viene haciendo de la mercantilizacin de la educacin.

Cuando al Presidente le sale de muy adentro que lo normal es la educacin privada y en todo caso los que no pueden caen en la escuela pblica, est mostrando lo que opinan las clases dominantes en Argentina desde hace aos. Que la mercantilizacin de la sociedad, la privatizacin, no es solo de las empresas pblicas, sino tambin la salud, la educacin, la justicia, el sistema carcelario, la seguridad en su conjunto, cada vez hay ms seguridad privada por donde mires, entonces disciplinar a los docentes que han mostrado en este ao un nivel de movilizacin como hace mucho no se vea, es un tema estratgico. Por eso estn queriendo disciplinar incluso a un gremio docente ms chico en cantidad como es el de los docentes universitarios, porque la medida va contra los docentes primarios, secundarios, universitarios, porque si logran torcerle el brazo a los docentes se van a animar a torcerle el brazo al conjunto del sector obrero, por eso se entusiasman con el acuerdo que tuvieron con los estatales por el 18% con actualizacin, con los empleados de comercio y el 20% logrado, aunque aparezca la clusula gatillo por la inflacin y estimulan muchos otros acuerdos para que vayan en torno del 20/25% y que finalmente por decreto aparezca el aumento para los docentes y los puedan disciplinar. Incluso lo estn intentando con una forma represiva muy fuerte que es el descuento salarial por los das de paro.

Creo que es una prueba piloto que estn haciendo, por eso la lucha docente goza de mucha solidaridad. Cuando empez el anuncio del no inicio de clases la respuesta del gobierno fue intentar inscribir voluntarios y empez a generarse un clima a favor de esos voluntarios. Ahora no se habla ms de ese tema, porque fue totalmente descalificada la iniciativa de los voluntarios para dar clases en las escuelas, es como si los mdicos, enfermeros y trabajadores de la salud hicieran paro y nos ofreciramos de voluntarios para ser cirujanos, pediatras, anestesistas, cardilogos; es un disparate. O si los trabajadores de la energa decidieran parar y saliramos en brigadas a atender el mantenimiento de la red elctrica, es una irresponsabilidad gubernamental total, pero una maniobra ideolgica que se frustr porque en el fondo gan la solidaridad social de apoyo a los docentes, aun cuando una parte de la sociedad sigue prendida en ese chantaje ideolgico y poltico de que los docentes trabajan pocas horas, cosa que deca Cristina Fernndez de Kirchner tambin, no es una novedad de este gobierno; o que lo que importa es la educacin de los chicos, cuando la educacin de los chicos es una combinacin de iniciativas que van mucho ms all del aula, tiene que ver con lo que pasa en la casa, con lo que viene de la tele, de los medios de comunicacin, con el clima social que se vive; porque si vivimos en un clima donde la sociedad empuja la cultura individualista, la formacin se genera en nuestros nios con un clima de slvese quien pueda, de aliento al consumismo, al individualismo.

No se puede pensar que la educacin remite solamente a lo que pase en el aula, si encima cuando vamos al aula, a los responsables de la formacin de las camadas de nios, adolescentes, jvenes y adultos se les paga una miseria como a los docentes. Convengamos que rayan en el lmite de la pobreza gran parte de los trabajadores de la docencia en la Argentina. Entonces, el tema de los docentes es muy importante porque afecta a otro tema clave como es la educacin, y en el plano salarial hay un consenso cada vez ms generalizado que la mayora de la poblacin est sufriendo las consecuencias de esta poltica econmica, lo que no quiere decir una errnea conclusin que sacan muchos, que insisten que como se sufren las consecuencias del ajuste econmico, rpidamente el gobierno de Macri va a perder elecciones o van a ganar rpidamente proyectos de carcter alternativo en la orientacin econmica.

Puede ocurrir que el macrismo no gane las elecciones e incluso las pierda, pero van a aparecer opciones diciendo que Macri no lo sabe hacer pero yo s lo voy a saber hacer mejor para beneficio de la sociedad. Esto ya ha pasado y por eso el desafo es pensar todos estos temas para contribuir a construir un proyecto poltico alternativo que luche por reivindicaciones inmediatas pero que sea capaz de construir un proyecto poltico, iniciativas polticas donde discutamos el tipo de sociedad que tenemos y el que queremos, donde sea la cultura solidaria, la cultura del vivir bien, en el sentido de que la mayora de la poblacin disfrute de los derechos histricamente conquistados por el pueblo argentino. La lucha de los docentes en estos momentos resume muchas de estas cuestiones que estamos planteando, y no es solo su lucha sino que tiene que ver con las reivindicaciones del movimiento obrero de conjunto.

M.H.: En los ltimos das se habla mucho de la recuperacin econmica, se vuelven a mencionar los brotes verdes, en un relato que me recuerda a aqul que escuchaba de nio ah viene el lobo qu hay de esto?

J.G.: La Argentina no va a vivir en recesin toda la vida, ningn pas vive en recesin toda la vida, la Argentina va a salir, va a rebotar del proceso de recesin, lo que no sabemos es cundo, pero lo har sobre un milln y medio de nuevos pobres en esta gestin. Lo har con salarios perdidos en 2016 que van del 6 al 12% en la prdida de capacidad de compra. El ajuste es una realidad poltica.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.