Da global contra los parasos fiscales

En lucha contra los parasos fiscales: del periodismo a la calle

El salmn contracorriente

Como es de sobra conocido el escndalo de los de Papeles de Panam salt a los medios el 3 de abril del pasado ao. Fecha que ser recordada por la mayor filtracin de documentos de la historia del periodismo, a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ por sus siglas en ingls). Y a partir de este ao, como el Da de Accin Global Contra los Parasos Fiscales, acordado en el Foro Social de agosto de 2016. Siendo este uno de los muchos legados que ha dejado ya esta impresionante labor de investigacin y coordinacin a cargo de ms de 400 periodistas del todo el mundo.





Foto: Miryam SF

La base de datos de la que se nutri el ICIJ para realizar sus investigaciones constaba de ms de 11 millones de documentos que fueron desgranando hasta llegar a poder afirmar que haba 214.000 empresas offshore involucradas y repartidas en 21 jurisdicciones de los mas llamados parasos fiscales, que efectuaban operaciones en casi todos los pases. Un acontecimiento sin precedentes, tanto por el volumen de informacin que se manej, como por la ingente cantidad y gravedad de los delitos y estafas realizadas a escala mundial.

No siendo menos desdeable la importancia de los nombres que all nos desvelan; doce jefes de Estado, ciento veintiocho polticos, numerosas personas cercanas a lderes polticos y como no podan faltar, conocidos futbolistas empresarios y actores.

Pero ms all de las impresionantes cifras, nombres y datos, lo impactante de esta trama es su magnitud global, la ineficiencia del sistema y por ltimo, pero no menos importante, la falta de voluntad poltica para poner fin a la lacra de la evasin y elusin fiscal a travs de los parasos fiscales.

Ya que pueden llegar a resultarnos hasta irrisorios sus intentos de solucin, sin ir ms lejos me viene a la memoria, la grandilocuente declaracin que hicieron los pases del G20 en la Cumbre de Londres de 2009, afirmando que la era del secreto bancario haba llegado a su fin. A raz de lo cual, la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) se suma anunciando una medida que conlleva la eliminacin de la lista de parasos fiscales a los pases que firmaran un mnimo de 12 acuerdos de intercambio de informacin, consecuencia de la cual nos encontramos que en el ao 2011 ya no existan parasos fiscales para la OCDE.

Y en esta lnea de actuacin, Espaa no se queda atrs y en ese mismo ao, firma un convenio con la Repblica de Panam mediante el cual, dicho pas dejar de ser considerado paraso fiscal para Espaa. Parece casi infantil esta lgica, recordndome inevitablemente al juego de nios que cerrando los ojos, se convierten en invisibles.

Sin embargo este no es asunto menor, es de sobra conocido los graves impactos que la evasin y elusin fiscal tiene en los presupuestos nacionales, estimndose unas prdidas anuales de entre 50.000 y 70.000 millones de euros [1] . Esto se traduce en dinero que no se invierte en servicios sociales pblicos, siendo esta problemtica an ms acentuada en los pases en vas de desarrollo, llegando a elevarse esta cifra hasta los 100.000 millones de dlares segn el Informe sobre las inversiones en el mundo de 2015 de Naciones Unidas [2] .

Esto ya nos debera parecer suficientemente grave, pero es que adems no podemos dejar de denunciar que se estima que hay 7,6 billones de dlares ocultos en parasos fiscales de fortunas individuales, una suma mayor que el PIB de Reino Unido y Alemania juntos.

Y que a su vez los principales bancos europeos son tambin grandes benefactores, como nos revela Oxfam en su ltimo informe a nivel europeo Bancos en el exilio, donde se concluye que los 20 principales bancos europeos declaran una cuarta parte de sus beneficios en parasos fiscales. Siendo la cifra de 25.000 millones de euros el beneficio obtenido en los parasos fiscales.

Todas estas escandalosas cifras son ms que suficientes, para volver a poner sobre la mesa, la necesidad de poner fin a los parasos fiscales. Es hora de exigir una vez ms, a nuestros representantes polticos que se tomen en serio esta problemtica, y que tomen medidas para acabar con el fraude, la evasin y la elusin fiscal.

Son muchas ya las personas que en todo el mundo se han dado cuenta de la relevancia e implicaciones que tienen los abusos por parte de las multinacionales, bancos y grandes fortunas, y trabajan para conseguir una economa ms humana y justa al servicio de la mayora.

Un ejemplo de este compromiso es la Semana de global de Accin que comenz el pasado sbado 1 de abril, en la que cientos de organizaciones y plataformas de la sociedad civil estn saliendo a la calle a demandar soluciones y compromisos, tan claros como contundentes. Por citar algunos ejemplos, que la Unin Europea sancione a los pases o territorios que conservan el secreto bancario. O ilegalizar en los estados de la Unin Europea toda actividad econmica de empresas que cuenten con filiales en parasos fiscales. Y a nivel estatal exigir que la ley de Contratacin Pblica, actualmente en trmite parlamentario, incorpore criterios para penalizar a empresas o bancos vinculados a parasos fiscales, en la lnea de la iniciativa Zonas libres de parasos fiscales..

Ha llegado el momento de que los ciudadanos y ciudadanas nos tomemos tambin esta lucha como nuestra, es hora de recompensar y estar a la altura de ese esfuerzo colaborativo que hicieron los 400 periodistas del todo el mundo en un ejemplo sin precedente de cooperacin para conseguir un fin para el bien comn. Es el turno de la ciudadana para sumarnos al movimiento global por la justicia fiscal.

Notas:

[1] Informe sobre las inversiones en el mundo de 2015: reforma de la gobernanza internacional en materia de inversiones, CNUCED, 2015.

[2] European Parliamentary Research Service (2015, septiembre). Bringing transparency, coordination and

convergence to corporate tax policies in the European Union. Disponible aqu: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf

Ana Sagaseta Almazn pertenece al Departamento de Campaas y Ciudadana de Oxfam Intermon y es miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?En-lucha-contra-los-paraisos