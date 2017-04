La dignidad imprescindible del pueblo ecuatoriano

En estos momentos de alegra y fiesta en Latinoamrica por el triunfo de Alianza Pas, es preciso recordar que todo en la historia contempornea inici con la ilusin de un Nio Araero, vendedor de dulces de papaya en las calles de su natal Venezuela; reseo su origen porque estamos hechos de Memoria Histrica e identidad. Nios como Chvez nacen uno cada quinientos aos y pasan por la tierra para marcar la historia de los pueblos.A su sueo se unieron Nstor y Lula, otros dos locos que le apostaron al sueo de Bolvar, de Bartolina Sisa y Juana Azurduy y los miles de desaparecidos por las dictaduras militares que tomaron por asalto a Latinoamrica, ni hablar de los meros tatascanes, los Pueblos Originarios que son el inicio y el fin y los que han vivido la peor parte de la represin capitalista. Posteriormente se unieron los otros retoos: Evo, Lugo, Cristina, Dilma y Correa. Cada uno en su pas ciment la Revolucin Chavista, con coraje de la Revolucin Bolivariana, a lo que se le llam el Progresismo Latinoamericano. Los famosos populistas para todo aquel que tiene la patria en venta.En Ecuador se le llama Revolucin Ciudadana al movimiento creado por Correa, presidente progresista que le ha devuelto al pas la dignidad, la Memoria Histrica y la ilusin. No hay mucho por analizar en los resultados de estas votaciones, el pueblo decidi continuar por el camino de la dignidad. No se dej engaar ni intimidar por la presin de la derecha nacional e internacional que min el pas para que cualquiera que diera un paso en falso los beneficiara con su voto.Lo que hizo Ecuador en estas elecciones es ejemplar, sac la cara por los pueblos latinoamericanos, le puso el pecho al ataque neoliberal y le meti el hombro a la continuidad del sistema poltico que viene trabajando Correa. Saben por qu? Porque son agradecidos y saben que los cambios no se hacen de un da para otro, que hay que trabajarlos arduamente y que llevan tiempo y que se realizan en colectivo. Que el retroceso es opresin y saqueo. El voto a Lenn tiene mucho significados: quieren a la OEA fuera de la Latinoamrica, apoyan a UNASUR, la CELAC y el ALBA. Como deberamos de apoyar estos organismos todos los pases latinoamericanos.No es fcil la tarea que le espera a Lenn, Ecuador con la Revolucin Ciudadana ha sacado del sistema a oligarcas saqueadores, ataque derechista siempre habr, vendrn los intentos de golpes de Estado, como los vivi Correa, como lo est viviendo Venezuela, van a intentar sin descanso vencernos para ver a Ecuador en el estado de miseria como estn los 12 pases que buscan darle golpe de Estado a Venezuela. En estos momentos muchos latinoamericanos sentimos un profundo orgullo por Ecuador, por la forma en que supo votar, defender lo ganado en la Revolucin Ciudadana.Como punto y aparte, ojal que con Lenn Moreno que es parte de las minoras y que sabe de exclusin, se logre legislar el derecho al aborto y el matrimonio igualitario, nos lo deben; la comunidad LGBTI lo est apoyando, es tiempo que les devuelva sus derechos. Las mujeres progresistas lo estn apoyando, es tiempo que legisle el derecho al aborto, que pueda ms su humanidad y su integridad, que el sistema patriarcal que impera en Latinoamrica. Ojal que no nos defraude y sea l quien saque de las sombras a miles de invisibilizados por la homofobia, el machismo y el patriarcado. Que sea l quien evite las muertes de mujeres por abortos clandestinos.Ojal que las sociedades con gobiernos neoliberales en Amrica Latina, aprendamos y tomemos el ejemplo de Ecuador.Ilka Oliva Corado @ilkaolivacorado