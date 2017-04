El pueblo dijo "ni un paso atrs"

Desde Quito - La victoria obtenida por Alianza Pas en el balotaje del 2 de abril confirma que el pueblo ecuatoriano supo discernir lo que estaba en juego: la continuidad de un gobierno que marc un antes y un despus en la historia contempornea del Ecuador o el suicida salto al vaco, emulando la tragedia argentina. Lenin Moreno y Jorge Glas representan la consolidacin de los avances logrados en numerosos campos de la vida social durante diez aos bajo el liderazgo de Rafael Correa; su adversario, Guillermo Lasso, personificaba el retorno de la alianza social que tradicionalmente haba gobernado al Ecuador con las desastrosas consecuencias por todos conocidas. Un pas con grandes mayoras nacionales secularmente sumidas en la pobreza, con ndices de desigualdad y exclusin econmica, social y cultural aberrantes.Una nacin vctima de la insaciable voracidad de banqueros y latifundistas que saqueaban impunemente a una poblacin que tenan como rehn y que, en su desenfreno, provocaron la megacrisis econmica y financiera de 1999. En un alarde de falsificacin de los hecho histricos a esa tremenda crisis la denominaron, amablemente, feriado bancario, a pesar de que en su vorgine acab con la moneda ecuatoriana, que fue reemplazada por el dlar estadounidense, y provoc la estampida de unos dos millones de ecuatorianos que huyeron al exterior para ponerse a salvo de la hecatombe.Son varios los factores que explican este alentador resultado, para Ecuador y para toda Amrica Latina. Uno: los traumticos recuerdos del 1999 y el descaro con que los agentes sociales y las fuerzas polticas de aquella crisis antes que nadie Guillermo Lasso- proponan la adopcin de las mismas polticas que la haban originado. La candidatura de la derecha manifest que ampliara los mrgenes de autonoma de las fuerzas del mercado, reducira el gasto pblico, privatizara la salud y la educacin, bajara los impuestos y acabara con la hidra de siete cabezas del supuesto populismo econmico. La poltica social sera recortada porque sin decir cmo, Lasso aseguraba que creara un milln de nuevos empleos en cuatro aos, pero se cuid muy bien de notarizar esta promesa en el programa de gobierno que, tal como lo prescribe la legislacin electoral, inscribi ante un escribano pblico. En el terreno internacional, Lasso declar que cerrara la sede de la UNASUR, entregara a Julian Assange a las autoridades britnicas y se alejara de todos los acuerdos y organismos regionales como la UNASUR, la CELAC y el ALBA.Dos, el intenso trabajo de campaa hecho por el binomio Moreno-Glas, que le permiti establecer un profundo vnculo con la base social del corresmo y de llevar a cabo, de nueva cuenta, una extenuante recorrida por las 24 provincias del pas, afianzando una presencia territorial y organizacional cuyos rditos fueron evidentes a la hora de abrir las urnas. Otro factor explicativo, el tercero, fue el apoyo de Correa y su denodado esfuerzo por apuntalar con una vertiginosa dinmica gubernamental, la campaa de la frmula oficialista. Si algo haca falta para ratificar el carcter excepcional de su liderazgo era esto: una victoria indita en la historia ecuatoriana porque nunca antes un gobierno se haba re-elegido al cambiar la candidatura presidencial. En lnea con esto hay que recordar que en la primera vuelta Alianza Pas haba obtenido la mayora absoluta de los diputados a la Asamblea Nacional y que un 55 por ciento de la ciudadana vot a favor de la propuesta del gobierno de prohibir que los altos funcionarios y gobernantes pudieran tener sus dineros invertidos en parasos fiscales. En otras palabras, apoyo interno en lo institucional y en el plano de la sociedad civil no le faltar al nuevo presidente.En los das previos predominaba en los ambientes de la Alianza Pas una profunda preocupacin. Las encuestas no estaban arrojando los resultados que se esperaba y ponan en cuestin el entusiasmo militante con que Moreno y Glas eran recibidos en todo el pas. La campaa de terrorismo meditico fue de tal magnitud y bajeza moral, y este es el tercer factor que hay que tomar en cuenta, que hizo que el votante aliancista temiese manifestarse ante las preguntas de los encuestadores. Las acusaciones lanzadas en contra de Correa y Glas eran tan tremendas como carentes por completo de sustancia. Lo significativo del caso es que la derecha acusaba en los medios pero se abstena de hacer una denuncia en los tribunales. Como dijo uno de los observadores en la reunin con la gente de CREO-SUMA: no queremos chismes, aporten datos concretos. Nunca lo hicieron. Pero, abrumada e intimada por esta artillera meditica (que cont con la activa colaboracin de algunos dizque periodistas argentinos, en realidad agentes de propaganda al servicio de las peores causas) y por las veladas amenazas de los profetas de la restauracin una parte significativa de los encuestados se definan como indecisos cuando en realidad no lo estaban. La verdad sali a la luz a partir del escrutinio.En una nota anterior decamos que esta eleccin sera la batalla de Stalingrado, porque de su desenlace dependera el futuro del Ecuador y de Amrica Latina. Una derrota dara pbulos a la derecha regional y acelerara la modificacin regresiva del mapa sociopoltico sudamericano, fortaleciendo a los tambaleantes gobiernos de Argentina y Brasil, protagonistas fundamentales del actual retroceso poltico, y refutando la tesis de algunos analistas agoreros que se apresuraron a decretar el fin del ciclo progresista mientras el finado segua respirando. La victoria de Alianza Pas confirma que la lucha contina, que los traspis experimentados en fechas recientes son slo eso, que el viejo topo de la historia contina su labor y que aqu, en la mitad del mundo, un pueblo consciente tom el futuro en sus manos y dijo ni un paso atrs. Como lo afirmara Correa, hicimos mucho pero queda mucho ms por hacer. Haber ganado esta batalla crucial es una gran noticia no slo para los latinoamericanos sino para todos quienes, en el resto del mundo, pugnan por poner fin a la barbarie neoliberal. Salud Ecuador!