Amancio Ortega y la filantropa

Deca John Steinbeick no hay mejor trampoln que una mala conciencia para saltar a la filantropa.

Viene esto, a que recientemente, hemos sabido que Amancio Ortega ha hecho una donacin de 320 millones de euros a la Seguridad Social para que dote a sus hospitales con los ltimos instrumentos oncolgicos del mercado. Otra vez ya don veinte millones de euros para combatir la pobreza.

En este tipo de noticias siempre podemos ver las dos caras que significa este hecho. Esto se ha podido comprobar en Twitter con gente a favor y otros en contra.

Debemos saber que sus ganancias en 2016 ha sido del 6,5%, es decir unos 4.000 millones de euros al ao, mientras que el ao pasado el salario de los espaoles ha seguido descendiendo, en concreto un -0,6%.

Parto del principio, de que cada uno es libre de hacer con su dinero lo que le d la gana y si lo ha dado para que la gente tenga ms posibilidades de vivir me parece bien. Al mismo tiempo, estoy en contra de la concepcin de la caridad.

La historia de Amancio Ortega, es como la de muchos de las gentes de este pas, que se han matado de trabajar, pero en este caso se ha hecho multimillonario, mientras que el 99,999999 % vive malamente. Valoro la capacidad de su trabajo, su percepcin de futuro, la organizacin logstica que ha montado.. pero yo me pregunt

Cmo se ha hecho rico y el resto de los mortales no?

Javier Gom, presidente de la Fundacin Juan March, dice el sector fundacional y su retrica presenta como altruismo, filantropa, virtud cvica, participacin de la sociedad civil, voluntariado, lo que la inmensa mayora de las cosas es economa de la distribucin de la renta. Buena para el pas, pero no necesariamente filantrpica. Una retrica que suscita admiracin y recelo a partes iguales.

Las donaciones de estos filntropos destacan por su falta de transparencia. Adems les proporcionan amplios beneficios fiscales. La realidad es, que estos millonarios suponen un peligro, pues pueden imponer cules son sus prioridades sociales del mundo, al margen de los gobiernos y del sistema democrtico. La democracia es una mera fachada al servicio de los poderosos.

El modelo neoliberal est basado en el hedonismo, el culto a la riqueza y el nico Dios existentes es el dinero. El papel del Estado para los neoliberales es nicamente garantizar la propiedad privada y el status de los poderosos. El ejrcito y la polica son bsicos en el Estado neoliberal (entendern as la actual ley mordaza). La justicia se basa en leyes hechas desde un poder pseudodemocrtico que ellos gestionan. Las dems funciones del Estado son para ellos temas menores.

Este modelo de caridad era el existente en la Espaa del siglo XIX y as con los donativos que los ricos daban a la iglesia y a los pobres, salvaban sus almas.

Como dice, Rhodes Diaves, responsable del programa Giving Thought, de la Charities Aid Foundation, Cmo usar la filantropa para enfrentar la inequidad, cuando la filantropa es posible como resultado de la inequidad.

Es la filantropa el modelo por el que se debe regir nuestro pas o cualquier otro?

Evidentemente NO y nunca debemos permitir que el Estado haga dejacin de los derechos sociales bsicos, a favor de la filantropa, porque entonces estaramos dependiendo de la caridad. Debemos exigir del Estado su papel de redistribuidor de la riqueza a travs de los impuestos y garante del estado del bienestar.

Como vemos, el neoliberalismo es un sistema, que no garantiza una mnima equidad y potencia la llamada filantropa. Consiste en que los ricos, al final de sus vidas, donen algo de sus fortunas para paliar los desastres sociales, que provocan sus prcticas empresariales y el neoliberalismo en su conjunto. De esta forma, pueden justificar el saqueo realizado por estos ricos sobre amplias capas de la poblacin, llevndoles a la miseria y desesperacin.

Deberamos recordar, que su empresa ha sido denunciada por falta de responsabilidad social desde hace aos, como por ejemplo el abuso de trabajadores en Bangla Desh y en Marruecos.

Sera fundamental, que Amancio Ortega y sus empresas pagaran los impuestos en Espaa y no en Irlanda o en parasos fiscales. Sus trabajadores disfrutaran de sueldos dignos y de garantas sociales. Inditex no se caracteriza por su responsabilidad social precisamente, ni con la sociedad ni con sus empleados.

Tanto Buffet como Gates son desde hace aos firmes defensores de devolver a la sociedad gran parte de su fortuna, aunque esto tiene unas grandes compensaciones fiscales en sus declaraciones a la Hacienda, como ellos mismos reconocen.

Se habrn quedado sorprendidos con estos planteamientos, pero todos debemos ser conscientes de donde han sacado sus fortunas. Veamos dos casos. George Soros, atac a la libra esterlina provocando su devaluacin y haciendo entrar en crisis econmica al Reino Unido, ganando en dos das la friolera de 3.000 millones de libras esterlinas. Esta ganancia fue a costa del sufrimiento de millones de britnicos que vieron empeorar sus condiciones de vida y muchos de ellos yendo al paro, provocando casi un milln de pobres ms en el Reino Unido.

Warren Buffet ha tenido que ver con los ataques al euro, a Grecia, Portugal y Espaa. Cuando nos hablan de la palabra mercado, y nos dicen que los mercados demandan, pongan las fotos de Buffet, Soros.. que son los que llevan a cabo estos ataques especulativos y los que acaban imponiendo las polticas de reduccin de beneficios sociales, la disminucin de los salarios, la congelacin de las pensiones, el alargamiento de la edad de jubilacin, la reforma laboral abaratando el despido, eso es lo que logran hacindose ricos y empobreciendo a los dems.

Debemos estar agradecidos? Debemos felicitarles por su caridad?

Todas estas polticas debemos contemplarlas con gran prevencin y mostrando nuestro rechazo, como no puede ser de otra forma, pues intentan desdibujar las responsabilidades de los entes pblicos sobre la problemtica social, planteando medidas que simplemente intentan paliar con esfuerzos voluntarios y caritativos, situaciones y problemas que son estructurales dentro de la sociedad.

En Espaa, tanto los partidos, como organizaciones y personas que luchamos por una mayor justicia e igualdad social debemos reflexionar sobre quien representa lo pblico y quien tiene que ocuparse principalmente de resolver los problemas sociales.

Debemos asumir que el mundo pblico no se acaba en el marco institucional y que las entidades y organizaciones sociales, tambin pueden representar los intereses generales. No debemos presentarlos como antagnicos, sino como complementarios, siempre y cuando quede claro la coordinacin de ambos y la prevalencia en lo principal del Estado.

Debemos los progresistas sumar todas las iniciativas ya sean pblicas como privadas, pero NUNCA dependiendo de la caridad, y s del Estado.

Como se ve, mi prioridad siempre es que el Estado garantice los derechos del estado de bienestar, pero no me opongo a que los filntropos donen, siempre y cuando no signifique que marquen las necesidades del pas.

Dos propuestas hara a Amancio Ortega, la primera que tenga en buenas condiciones salariales a sus trabajadores, tanto fuera como dentro de Espaa y les asegure unos buenos convenios sociales y laborales y que acepten el funcionamiento libre de los sindicatos, que por cierto en Espaa estn totalmente domesticados.

En segundo lugar, done el 40 % de sus ganancias anuales, la mitad de esta donacin para sanidad y la otra mitad para que puedan estudiar los hijos de los trabajadores pobres y no como sucede ahora, que cada vez la universidad se ha vuelto ms elitista, teniendo en cuenta que la educacin es imprescindible para el desarrollo del pas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.