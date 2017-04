Ecuador 1 Fin de ciclo 0

Disculpen el baile de nmeros. Son 25 elecciones presidenciales en los ltimos 15 aos en 7 pases (Venezuela, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Argentina, Brasil y Ecuador), y solo una vez, una nica vez, la oposicin neoliberal gan en las urnas. 1 de 25; 4% es el porcentaje alcanzado por la restauracin conservadora cuando se trata de elegir en las urnas al nuevo presidente en un pas gobernado por un proyecto progresista. Lo logr Macri en Argentina en el 2015. La nica excepcin que confirma la regla. Lo de Brasil no cuenta porque fue a travs de un golpe de Estado parlamentario. Y en el resto de ocasiones, Capriles, Doria Medina, Acio Neves, Lacalle Pou -y as un listado interminable de nombres- no lograron obtener los votos suficientes para ser electos Presidente. El ltimo de esta serie ha sido el Guillermo Lasso en Ecuador como nuevo captulo en esta larga lista de derrotados. De hecho, este banquero ya saba lo que era perder contra la Revolucin Ciudadana (en 2013).

Ecuador se decanta nuevamente por una opcin no neoliberal. Lenn Moreno, representante del Alianza PAIS, ha sido el ganador en esta segunda vuelta con un 51,16% de los votos vlidos. Esta vez le sac 2 puntos a su contrincante; y en la primera vuelta fueron 11 puntos. Una vez ms, los exponentes de la Restauracin Conservadora vuelven a perder en las urnas frente a una propuesta progresista.

El fin de ciclo ha muerto en Amrica Latina. De la misma manera que lo hicieron los portavoces de la derecha, y otros tantos que tiraron la toalla ante la mnima dificultad, ahora se debera afirmar, con resultado en mano, que nunca jams hubo fin de ciclo. Ecuador call la boca a todos aquellos que creyeron que el desgate, los errores y las mismas contradicciones al interior de los procesos de cambio se traduciran inmediatamente en el ocaso de una poca. No. De ninguna manera existen vasos comunicantes tan directos entre lo uno y lo otro. Nadie puede dudar de que estamos en una nueva etapa en la que los gobiernos progresistas han de reconducir los proyectos, sorteando nuevos obstculos procedentes de una seversima restriccin econmica mundial. No son tiempos para posponer la necesidad de identificar cules son las nuevas demandas de las mayoras para volver a sintonizar con ellas mirando ms hacia el futuro en lugar de continuar recordando excesivamente todo lo logrado en el pasado. Estos y otros tantos dilemas de pocas son fruto de las transformaciones polticas, econmicas, culturales y sociales que se han producido en un tiempo histrico muy reducido. Sin embargo, esto no significa que el ciclo progresista en Amrica Latina haya muerto.

La victoria de Macri en Argentina, la derrota en las legislativas en Venezuela y el No en el referendo en Bolivia provocaron una catarata de sentencias apresuradas sobre el fin de ciclo. Lo que deba haber sido interpretado como un socavn, con un alto grado de incertidumbre hacia lo que podra venir en el futuro, fue rpidamente considerado como un punto final concluyente. Estos traspis coyunturales fueron concebidos como crepsculo de una poca sin ms criterio que el deseo de que se cumpliera una profeca autocumplida. Pues en Ecuador se ha demostrado lo contrario.

Con un contexto econmico adverso, con un candidato que le tocaba suceder a un lder histrico como lo es Rafael Correa, con todos los expertos en campaa sucia aterrizados en el pas, con diez aos a cuestas que impiden presentarse electoralmente como lo nuevo, con todo eso en contra, Ecuador ha dicho no al fin de ciclo. Ha optado por la continuidad de la Revolucin Ciudadana como proyecto poltico para cambiar el pas a favor de su gente. As que, Lenn Presidente. La Historia, siempre tan caprichosa.

