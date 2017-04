Sinceramientos

Pgina/12

Nos hemos enterado durante estos das de que Ana Frank tena sueos, que saba lo que quera y escriba sobre eso. Tambin supimos que esos sueos quedaron truncos. Que una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo intolerante fue la que impidi los sueos de esa nia. Estos juicios (clebres durante los das que corren) indignaron a un notable escritor argentino, a quien yo recordaba como asistente de La Biela y columnista de. Pero no. Su indignacin lo ha llevado a un compromiso incmodo, estar contra el macrismo y escribir en este diario. Fue una gran alegra leerlo. Tiene, Rodolfo Rabanal, una prosa impecable, exquisita. El texto trata sobre la liviandad que enmascara el horror. El horror es el nazismo, la liviandad es la del ministro de Educacin de este gobierno. Definir al nazismo como una dirigencia que no fue capaz de unir es una liviandad. Una ingenuidad tal vez. Un conocimiento profundo del nazismo. Porque Hitler siempre quiso unir, unir a toda Europa bajo su mando y luego a la Unin Sovitica. Fue la bsqueda de esa unidad tan expansiva la que lo llev a la derrota. Pero nunca busc paz ni tolerancia. Qu quiso decir el ministro? Si bien el mundo gira a la derecha, si bien el ministro pertenece a un gobierno de esa tendencia, si sabe que no da bien ser comprensivo con Hitler por qu entonces lo fue? Recordemos una escena de, film de Stanley Kubrick de los sesenta. El Dr. Inslito es un gran cientfico alemn que trabaja para los norteamericanos durante la Guerra Fra, lo hace Peter Sellers y lo hace muy bien. Este cientfico se sostiene su brazo derecho, le impide hacer un movimiento que pugna por mostrarse. En determinado momento ese brazo se le dispara y hace el saludo nazi. Le habr pasado algo as al ministro? A l posiblemente no le importe. Le importa a este gobierno lo que producen sus actos?

El origen clasista es exhibido con orgullo y prepotencia. As, el presidente del Banco Nacin no solo dijo que los manifestantes del 24 iban detrs del choripn si no que los vio salir de su campo. Solo nos resta saludar a este economista y envidiarlo a la vez por su condicin de terrateniente. Por qu dijo campo?, para decirnos que tiene tierras o se le dispar el brazo como al Dr. Inslito? Esas tierras las compr o las hered? La oligarqua hereda los campos. Los burgueses exitosos los compran.

2. Las pistolas lanza rayos figuran entre los ms slidos proyectos de la ministra de seguridad, que es cierto, en los setenta le tiraba piedras a la polica. Ahora arma a la polica para que cocine a los desconformes con rayos elctricos. Las pistolas de rayos tienen una larga persistencia en la ficcin. Flash Gordon usaba una para luchar contra el malvado Ming del planeta Mongo. Misterix tena una pila atmica. Desde su cintura disparaba. Los marcianos de Marte Ataca tenan unas sofisticadas metralletas que despedan rayos. Del radiado solo quedaba el esqueleto. Qu podemos esperar de las pistolas de rayos de Argentina?, que amedrenten a esos revoltosos que abundan por las calles de Buenos Aires? Le importan al gobierno las movilizaciones? Conjeturamos que alguna incomodidad le produce, pero no les importa. Que protesten, nosotros seguimos. El arrepentimiento siempre est a la mano. Total nada les cuesta arrepentirse de algo o de reconocer un error. Se creen invulnerables, son el poder. Tienen el dinero, los medios masivos y el poder parlamentario que crece cada vez ms por los negociadores que se acercan a dialogar con estos cruzados del neoliberalismo. Son ingenuidades o nada les importa?

3. A una movilizacin contra el golpe del 76 no se va por el choripn, se va por convicciones profundas, por dolores lacerantes, por las ausencias que nunca retornan. La madre (o el padre) de un desaparecido lo espera todas las noches. Si oye pasos son los de l o los de ella. He aqu uno de los puntos que refuta la teora de los dos demonios. Los familiares de los muertos por las organizaciones armadas tuvieron los cuerpos. Pudieron velarlos, darles sepultura, tienen un lugar donde rezarles. Los desaparecidos, no estn. Se los esperar siempre. No hay dnde rezarles, dnde ponerles un ramo de flores.

Las movilizaciones de marzo traen una buena noticia. Lejos de ir por el choripn todos van detrs de proyectos. La memoria, la verdad, la justicia, la educacin, el salario, la libertad de los presos polticos. Cuando el nmero es de tal magnitud y la coincidencia de valores se afirma, se transforma en fuerza. El paso de la cantidad a la calidad. Esta calidad es una conquista social. Todava no aparecen liderazgos slidos, habr que construirlos. Pern construy el suyo desde la Secretara de Trabajo. Acaso las callecitas de Buenos Aires sean el camino, no solo de la protesta si no de la creacin de nuevos liderazgos.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/29320-sinceramientos