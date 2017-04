El anlisis de James Petras

"Ecuador marcha a un cambio mejor manejado, Venezuela marcha por un Gobierno incoherente"

CX36

Efran Chury Iribarne: James Petras, un gusto muy grande recibirte en Radio Centenario. Cmo ests?

James Petras: Estamos bien, va llegando la primavera.

EChI: Bien Petras, esperamos tu anlisis de los hechos de Venezuela y la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador.

JP: Las cosas marchan en diferente direccin. En el caso de Ecuador Lenin vuelve a tomar el poder. Me refiero a Lenin Moreno no a Lenin, Vladimir.

El caso es que las polticas de Rafael Correa tenan suficiente apoyo para que los votantes, a pesar de muchas reservas en el ltimo tiempo por la crisis del precio del petrleo, encontraron que el candidato apoyado por Washington y por (el secretario general de la OEA) Luis Almagro no era lo mejor para Ecuador. Les recordaba mucho los aos 1999 cuando toda la clase media o cualquier persona con cuentas bancarias perdieron todo su dinero, los jubilados quedaron mendigando en las calles, mientras los banqueros se fueron a Panam con los bolsillos llenos.

Entonces, el seor Guillermo Lasso favorito de Donald Trump, favorito de los grandes estafadores, no tena suficientes votantes. Entonces ahora preparan movilizaciones para provocar un golpe de Estado. Los votantes votaron pero los apoyos de los banqueros estn tocando las puertas de los militares.

Por tanto tenemos que estar atentos, una cosa es ganar las elecciones y la otra llegar al Gobierno.

EChI: Es una situacin difcil la que se presenta en Ecuador ahora por el cuestionamiento del resultado de las elecciones del opositor?

JP: Todo el mundo, los observadores de las Naciones Unidas, e incluso la OEA, dicen que no encontraron ningn fallo en las elecciones, el conteo, los procedimientos. Entonces el seor Lasso queda solamente con sus gritones para decir que hubo fraude. Ningn observador de ninguna parte del mundo puede dar apoyo a ese charlatanismo.

EChI: Sobre Venezuela cul es tu anlisis?

JP: Debemos decir que hay mucha confusin entre los gobernantes, el presidente Nicols Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, que dicen una cosa un da y al otro da otra. Es un mal juego, porque tomar la decisin judicial de suspender solamente va a aumentar las presiones de la derecha. La derecha, que no quiere negociar ni participar en la institucionalidad, quiere un golpe y va a presionar ahora con las nuevas concesiones. Empieza por revertir el juicio del Tribunal y ahora va a presionar para que el Gobierno se retire, llame a nuevas elecciones o cualquier otra cosa.

El problema de Venezuela con el presidente Maduro es que no tiene una lnea firme. No hay definicin de un nuevo camino. Grita contra el sabotaje pero deja que los saboteadores tengan el control del 90 % de la economa; se queja de los fraudes de los banqueros pero utiliza esos mismos bancos para hacer transferencias econmicas, etc. En otras palabras, es una poltica de medio camino, medio con el capitalismo y medio con la poblacin, y no creo que eso tenga mucho futuro. Si ests en una cosa y la otra es una forma de dar una poltica ms comprensiva y ms coherente. En la actualidad estamos ante una situacin muy incoherente y no s de qu manera van a resolver eso, porque la economa sigue con superinflacin, hay mucha escasez en las tiendas y hay conflictos entre las diferentes facciones de gobernantes.

En otras palabras no es una situacin favorable. Como Ecuador marcha a un cambio mejor manejado, Venezuela marcha por un Gobierno incoherente.

EChI: Cules son las razones del ataque constante a Venezuela, incluso de la Cancillera uruguaya?

JP: Uruguay hace tiempo es un pas con Tabar Vzquez y los dems que han sido sirvientes de Washington. Es algo que buscan ms que estar presionados.

Tenemos un perodo de retroceso en Amrica Latina, empezando con el Gobierno de Mauricio Macri, el Gobierno de Michel Temer, el Gobierno de Michelle Bachelet, el Gobierno de Juan Manuel Santos, o sea el conjunto de gobernantes en los ltimos tres aos es una situacin muy grave para los pueblos.

Entendemos que el Gobierno de Macri va a enfrentar una huelga general maana, entendemos que Temer ha fracasado en todas sus gestiones econmicas, sabemos que en Chile marcharon ms de dos millones de trabajadores rechazando los planes de pensiones. Es la lucha de clases ahora que ha involucrado a toda Amrica Latina, algunos avanzan como Ecuador, otros retroceden como Venezuela. Pero en todo caso debemos reconocer que cuando el pueblo en Paraguay quema el Congreso en protesta por una medida reeleccionista fraudulenta, cuando Almagro tiene que comer hamburguesas en Washington porque es tan servil que la Casa Blanca no se siente obligada a ofrecerle una corvina bien cocinada, es una situacin que debemos decir que las cosas estn en un equilibrio desestabilizador, que podramos ver en los prximos tiempos unos conflictos mayores de los que hemos visto desde el fin del siglo pasado.

EChI: En Chile Sebastin Piera no slo acept ser candidato, sino que adems est al frente de las encuestas.

JP: Si, porque es una situacin complicada. Bachelet y los candidatos elegidos por los socialistas han fracasado en el sentido de que tratan de satisfacer los grandes banqueros y especuladores, a los grandes poderes econmicos, pero al mismo tiempo dan un discurso tibio e inaceptable al pueblo. Entonces han perdido el apoyo popular sin ganar el apoyo del gran capital. En esta brecha la derecha se va a insertar jugando con la abstencin popular y el aumento de fuerzas de los capitalistas.

Y en tanto la izquierda est dividida entre radicales y menos radicales, utilizando el trmino radical de forma genrica: Es una situacin en la que la izquierda no tiene fuerza como fuerza independiente, incluso el Partido Comunista se mete en este Gobierno y no hay una alternativa viable. Y eso va a dividir el voto de la izquierda y fortalecer la posicin de la derecha.

EChI: Cmo son los primeros das del brexit y cules son los problemas que puede tener el Reino Unido?

JP: Inglaterra tena imgenes nostlgicas del imperio. Digo que la Primera Ministra pensaba que al separarse de la Unin Europea Inglaterra podra reconstruir una red mundial como tena antes, con los dominios de Canad, Australia, los Estados Unidos, etc. Y eso podra enfocarse como una alianza al estilo imperial. Es una ilusin, una falta de realismo. Entonces, en vez de crecer fuera de la Unin Europea, se va a achicar, porque Irlandia y Escocia van a separarse e Inglaterra va a quedar como un pequeito pas que slo queda con Gales, que es probable que tambin se separe. Y va a quedar como un pequeo Estado-isla. Una isla con Londres al norte y sur incluso divididos, al norte con ms proletarios y al sur con la clase media, los banqueros y todos los involucrados en el sector financiero.

Entonces Inglaterra va a terminar como el Merry Old England, que no es ms el Reino Unido, sino que va a ser el pequeo ingls que se queda solito.

EChI: En qu otros temas ests trabajando?

JP: Podramos decir que hay muchas cosas, pero slo voy a comentar un tema que lo vamos repitiendo en muchas partes del mundo.

Escuchamos ayer que 250 personas murieron en Colombia por lo que llaman catstrofes naturales, el desborde de ros. Pero eso pas en Per, pas en otros pases y cada ao la misma cosa.

Eso no es nada natural, porque la gente, los pueblos, estn ubicados en malas tierras, sitios muy vulnerables. No vas a ver ningn millonario que viva al lado de los ros, porque saben que las inversiones para mejorar las infraestructuras slo se canalizan en los lugares importantes para la gran minera, el petrleo, los ricos, los grandes latifundios. Ellos tienen caminos, infraestructuras bien mantenidas. Pero los ros que podran profundizarse para que no pasen por arriba de las tierras o podran reubicar a las comunidades e invertir en lugares ms seguros. Entonces no es nada natural. S, cay, pero por qu la naturaleza tiene una funcin para los pobres y otra para los ricos? Por qu los banqueros no se inundan? Por qu slo afecta a campesinos y pequeos comerciantes?

Debemos de dejar de hablar de tragedias, hablemos de actos criminales por parte de los gobernantes. Y slo voy a indicar una cosa: por qu tantos mueren en Colombia, Per y otros pases y no en Cuba?

Por qu si hay inundaciones en Cuba y casi nadie muere, excepto algn boludo que se queda guardando su vaca?

Es por el diferente sistema social. Uno que defiende a los ciudadanos y otro que los abandona.

EChI: Muy bien Petras, te agradecemos profundamente todo este material que has compartido con nosotros. Nos reencontramos el lunes.

JP: Bueno, yo voy a decir que vamos a comer una buena comida en el puerto para olvidarme de Almagro con su hamburguesa y las papas fritas que comparte con el Pentgono.

Un abrazo. Chau.

