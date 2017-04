Gabriel Boric: "Frente Amplio elabora una alternativa"

La crisis que afecta a las fuerzas polticas tradicionales ha abierto la puerta a nuevas opciones, que son miradas con inters o escepticismo por la ciudadana, en la perspectiva de las elecciones que este ao concluirn con un nuevo morador en La Moneda y con la renovacin de la mayora del Congreso Nacional. Entre estas fuerzas emergentes est el Frente Amplio (FA), compuesto por once organizaciones polticas que intenta levantar una alternativa, con una crtica frontal al modelo neoliberal y un rechazo a la influencia corruptora del dinero en la poltica. El diputado y militante del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, es uno de los voceros de este nuevo referente y asume su tarea en medio de un torbellino de invitaciones para presentar al naciente conglomerado.

Cmo ha sido su experiencia en el Congreso?

El Congreso actual est disociado de la realidad. Su sede est rodeada de rejas, con jardines hermosos por los que nadie transita. Es un ejemplo muy claro de cmo proyecta el Parlamento su imagen hacia la comunidad. En la transicin hubo una intencin deliberada de separar la poltica de la sociedad, para formar una casta de polticos profesionales que estuvieran ajenos a las luchas populares. Uno de los desafos que tenemos como FA es convocar a la gente que no se interesa por la poltica. Ello nos obliga a entender nuestra accin como una construccin colectiva ms all del espacio electoral y vinculada al conjunto de la vida social. Bajo esa concepcin, el Congreso es para nosotros un bastin por conquistar.

Transparentar el actual modelo de financiamiento de la poltica es fundamental para sanear el sistema electoral. El que haya terminado el binominal abre una puerta para que fuerzas no tradicionales puedan tener representacin parlamentaria. Pero todava queda mucho por hacer para democratizar la poltica. Este cambio cultural debe originarse al interior de las organizaciones; partiendo del hecho que hoy los partidos, al igual que el Congreso, estn desarraigados de las luchas sociales. Eso lo vivimos cuando fuimos parte del movimiento estudiantil y constatamos que los partidos tradicionales, salvo excepciones como el PC, no tienen capacidad de ser parte de esas luchas, simplemente porque las abandonaron para dedicarse a la administracin burocrtica del Estado.

Las organizaciones nuevas no podemos estar solo en funcin de la disputa electoral, porque la institucionalidad reproduce el modelo capitalista neoliberal y cuando uno es parte de esa institucionalidad termina capturado por su lgica. Un desafo indispensable para las fuerzas de Izquierda es no ser absorbidos por el carcter capitalista del Estado. Chile es un pas institucionalista donde se ve la poltica solamente en funcin del Parlamento o del gobierno. Desde el FA tenemos que dar un debate profundo, para convertirnos en un canal de expresin de aquellos que no se sienten representados por las instituciones, en la perspectiva que las luchas incidan en el cambio material de sus vidas.

Estuve con vecinos de La Higuera, que rechazan el proyecto de la minera Dominga en la Regin de Coquimbo. Antes hemos conocido el caso de Freirina, de Chilo, de Magallanes o de Aysn. Hay una serie de luchas que no tienen expresin poltica formal y una de las prximas metas del FA es estar presente en esos conflictos.

El gran empresariado ha terminado incidiendo por va no democrtica en el Congreso Nacional, en defensa de sus intereses. Los aportes de las pesqueras en su mayora fueron reservados; pero hubo tambin aportes ilegales, como los que se hicieron al ex diputado y ex ministro Jorge Insunza o a los senadores Orpis y Rossi. Las grandes empresas no hacen caridad, invierten en comprar polticos. Siempre ellos van a decir que no les compraron las conciencias, pero para que les pasaron plata? Todo eso tiene un costo poltico respecto al debilitamiento de la democracia. Que unos pocos pesen ms que muchos, en funcin del dinero que tienen, lo tenemos que combatir con mucha fuerza.

DEBATE EN EL FRENTE AMPLIO

La gente dice que todos los polticos son ladrones .

Ese es un gran triunfo de la derecha, que estimula la despolitizacin para mantener el statu quo . No todos los polticos somos iguales y hay que hacer distinciones, incluso dentro de las coaliciones hegemnicas. En el FA vamos a establecer una muralla infranqueable entre dinero y poltica. No nos financiarn los empresarios y eso marcar la diferencia en la percepcin que tenga la gente sobre nosotros.

La mitad de la poltica actual funciona en torno a los medios de comunicacin y por lo tanto, en torno a imgenes construidas por la manipulacin meditica. Las redes sociales han servido en alguna medida para democratizar el acceso a la informacin; pero los medios del capital siguen siendo dominantes y estn en nuestra contra. Tenemos que forjar nuestras propias maneras de comunicarnos con la gente. Eso va a tener mucho que ver con el despliegue territorial de nuestras campaas y con tomar conciencia de que los grandes medios estn jugando para intereses que no son los nuestros.

El FA es diverso y heterogneo. Cmo debieran resolverse eventuales diferencias?

La conformacin del FA exige terminar con prcticas heredadas de la poltica tradicional. Tenemos que cultivar una cultura de fraternidad para la discusin poltica y dar nuestros debates de manera pblica; pero sin desconocer que hay episodios en los que vamos a tener diferentes opiniones. Estas situaciones van a exigirnos una conciencia muy clara de que es mucho ms lo que nos une que lo que nos separa. Espero que el FA, con toda su diversidad, sea capaz de proyectarse ms all de los plazos de una eleccin.

Como la mayora de las fuerzas del FA nacen despus de 2006 y 2011, hay entre nosotros una cultura poltica muy universitaria. Quienes venimos de ese mundo tenemos que entender que debe existir una sntesis virtuosa entre la generacin que yo represento con quienes vienen luchando desde hace mucho ms tiempo que nosotros. Pude verlo en mi campaa en Magallanes, donde intervino gente que votaba por primera vez y viejos militantes socialistas o comunistas decepcionados de sus partidos. Decidieron unir sus fuerzas con nosotros para ganar la eleccin. Esa sinergia no tiene recetas, pero requiere humildad. El mundo no nace con nuestra generacin, ni el ser joven constituye una virtud en s misma. La diversidad etaria es indispensable para conseguir logros y construir un proyecto de largo plazo.

Hay intencin en el FA de disputar el espacio poltico en esta eleccin?

En un escenario electoral restringido a un tercio de los votantes, tenemos que disputar ese tercio, pero tambin invitar a mucha ms gente que no vota. Tenemos un tremendo potencial para impulsar transformaciones desde la movilizacin y la organizacin en la base. El Movimiento No+AFP, el estudiantil, el socioambiental o los regionales, son tremendamente potentes y no tienen una expresin electoral propia. El FA tiene que dar cabida en su interior a todas esas manifestaciones de lucha.

Quien encabece el proyecto de una candidatura presidencial nuestra, sea mujer u hombre, debe asumirse como parte de un proceso colectivo y representar una diversidad que vaya ms all de lo reconocido como la Izquierda extraparlamentaria. Ese 5% nos deja tranquilos con nuestra identidad, pero sin incidir en poltica. Quien encabece nuestro proyecto no debe tener conflictos de inters con el dinero y debe estar dispuesto a trabajar con tica, humildad y compromiso en nuestra causa colectiva.

El nombre debiera definirse a travs de una primaria, ciudadana o legal, con un compromiso de debate fraterno para el cual debemos hacer todos un esfuerzo que logre que despus de la primaria salgamos ms unidos. Destaco la generosidad que han tenido el Partido Humanista y Revolucin Democrtica, Igualdad y el Partido Ecologista Verde, de poner sus institucionalidades legales a disposicin del FA. Milito en una organizacin poltica que est en construccin y no tenemos disposicin de convertirnos todava en partido poltico, pero estamos dispuestos a colaborar para que estos partidos puedan servir de base institucional para nuestras campaas. En Magallanes vamos a ayudar a la reinscripcin del PH y lo mismo estamos haciendo con RD en Temuco.

HACIA UN PARTIDO

Hay condiciones para que el FA se constituya como partido legal?

De todas maneras, pero lo digo en potencial. La Concertacin parti como una coalicin de diecisiete partidos y termin en cinco. La poltica es dinmica y en el FA existen muchas organizacin que tenemos gran sintona y no se justifica nuestra existencia separada; pero los procesos unitarios demoran un tiempo en cuajar. El despercudirse de las identidades particulares requerir de mucha claridad tctica y humildad de parte de todos.

Aunque tenemos gente muy valiosa y con grandes mritos personales, es difcil que se conozcan individualmente todas las candidaturas del FA y, por lo tanto, tenemos que lograr que la gente nos reconozca sobre todo por las propuestas programticas que nos representan como una alternativa real de poder en los territorios. Nuestra corriente se opone a los proyectos personalistas de la poltica tradicional y podemos garantizar que nuestros candidatos y candidatas defendern nuestro proyecto.

Estos debates se estn dando de manera incipiente en el FA y como la mayora de las organizaciones que lo integran no tiene experiencia electoral, para nosotros es descubrir un mundo nuevo. En ese sentido nos ayuda mucho la experiencia de quienes han vivido antes estos procesos. El mundo no lo inventamos nosotros y tenemos que recoger tambin experiencias pasadas de la Izquierda. Se estn creando grupos de apoyo programtico, con una convocatoria de ms de 50 mil personas. Es un desafo importante que nos ayudar a consolidar el FA en el largo plazo, ms all de las elecciones.

DERECHOS DE LA MUJER

Junto al diputado Jackson present un proyecto de ley para igualar derechos de hombres y mujeres desde una perspectiva feminista .

Nosotros ponemos la firma, pero esta es una elaboracin colectiva, en la que han participado diversas organizaciones del Frente Amplio. Han dado un debate sobre cmo la legislacin chilena en diversos aspectos reproduce y profundiza el machismo que existe en la sociedad chilena. En funcin de eso, decidimos presentar un proyecto de ley integral en reas como educacin y trabajo; sabiendo que faltan otras, como salud.

La propuesta va en la lnea de que se haga obligatoria la educacin de gnero en las carreras de pedagoga, que se terminen los liceos diferenciados por sexos o que se potencie en los colegios la educacin de gnero. En materia laboral, la mocin propone recurrir judicialmente ante diferencias de salarios entre mujeres y hombres bajo iguales condiciones laborales, que en las empresas existan salas cunas indistintamente para hombre y mujeres, y busca reconocer el trabajo domstico de la mujer.

El proyecto quiere generar un debate nacional sobre la necesidad de estos cambios, que tienen que ir de la mano de una lucha social que hace mucho tiempo viene dando el movimiento feminista. Con esta propuesta vamos corriendo el cerco. La primera ley de divorcio la present en 1990 la diputada Laura Rodrguez, y la ley recin vio la luz en el 2000. Son procesos que duran aos.

Cules son los desafos que visualiza a corto plazo?

Para ser desarrollado, Chile tiene que ser un pas descentralizado. Hoy la poltica se ve como el conventilleo entre Santiago y Valparaso; pero creo que las regiones tienen mucho que decir y que en Maule, OHiggins, Magallanes, Atacama o en Arica estn sucediendo cosas importantes que debieran conocerse. Es indispensable tener una visin ms amplia para entender lo que pasa en todo el territorio.

Tambin es necesaria una mirada del escenario internacional. Me admira, por ejemplo, que partidos tradicionales de Izquierda, con gran trayectoria, como el PT de Brasil, terminaran abandonando a las clases trabajadoras y sumidos en la corrupcin. Este es un debate que tenemos que poner sobre la mesa, porque este abandono de los principios lo termina capitalizando una derecha de tinte fascista.

Tambin me preocupa saber dnde radica la soberana en la actual sociedad neoliberal. En Grecia el pueblo dijo no a las medidas de austeridad impuestas por la troika econmica, y finalmente terminaron imponindose los criterios de la banca internacional por sobre la soberana del pueblo. Para actuar de manera responsable, tenemos que saber cules son los lmites posibles de los cambios que queremos impulsar y cmo podemos sobrepasarlos, evitando que el Banco Mundial venga a imponernos sus trminos.



