El Frente Amplio y el reacomodo del bloque en el poder

Punto Final

La constitucin del Frente Amplio en vistas a las prximas elecciones presidenciales y parlamentarias ha generado ilusiones en algunos sectores de la Izquierda. El FA promete impulsar transformaciones en pos de los intereses de las grandes mayoras. Estratgicamente, apuesta al copamiento de la institucionalidad. Pero si se revisan ciertos elementos, se puede suponer que muchas de las esperanzas que algunas personas y fuerzas de Izquierda tienen en el Frente Amplio, terminarn por diluirse.

LA ACUMULACION CAPITALISTA

Es un hecho que el patrn de acumulacin experimenta un largo proceso de agotamiento, acentuado en el ltimo ciclo poscrisis subprime . La edad de oro del capitalismo chileno, que se vivi entre mediados de los 80 y fines de los 90, no volver de no mediar una revolucin en la base productiva, algo improbable en el corto y mediano plazo. Este es el escenario base que, quiralo o no, cualquier fuerza poltica con opcin real de gobernar y de legislar(1) enfrentar en los prximos aos.

LA TRANSICION DEMOCRATICA

A principios de los 90 se asisti a un cambio de periodo. Comenzamos a asistir lentamente a un reacomodo en el bloque en el poder que -previa derrota del movimiento popular y desarticulacin de las organizaciones revolucionarias-, posibilit la transicin de un esquema de administracin militar a uno de administracin civil del capitalismo. Se restauraron as las instituciones propias del rgimen democrtico burgus.

En la cabeza del aparato estatal la casta militar fue reemplazada por un conjunto de polticos profesionales con experiencia, que cumplan el rol de articuladores en dos frentes: por un lado como garantes de los acuerdos negociados con la fraccin desplazada, militares y cmplices civiles de la dictadura; y por otro, como interlocutores del gran capital nacional y extranjero.

En lo social, este nuevo grupo de administradores expandi la subsidiariedad del Estado, pero agreg un nuevo elemento. Consisti en la subordinacin de las organizaciones histricas de los trabajadores, que se reflej fundamentalmente en la obsecuencia de las sucesivas dirigencias de la CUT con los gobiernos de turno. Al principio se trataba de no generar pretextos para el regreso de la derecha y los militares al gobierno. Pero al poco andar, se revel simplemente como una cooptacin de la organizacin de los trabajadores por los intereses del gran empresariado.

EL DESGASTE DEL ACTUAL

BLOQUE EN EL PODER

La articulacin representada por la Concertacin -y su continuacin, la Nueva Mayora- ha venido desgastndose aceleradamente, dejando de jugar el rol que debe cumplir en la alianza de clases sobre la que descansa.

Las razones de este desgaste son:

- El envejecimiento de la capa de polticos profesionales y la poca capacidad de reemplazo por parte de los partidos tradicionales;

- El agotamiento del vigor de la base productiva primario-exportadora;

- La crisis de la CUT como representante del movimiento organizado de masas, y el surgimiento paralelo de movimientos sociales, lo cual resta capacidad como garante de la estabilidad por abajo al sistema de dominacin de clases;

- Y, finalmente, la crisis de legitimidad y participacin de todo el sistema poltico.

QUE EXPRESA EL FRENTE AMPLIO?

El Frente Amplio surge como una de las posibles alternativas de actualizacin por la Izquierda del actual esquema de dominacin. No pasa de ser un proyecto de recomposicin del bloque en el poder -independiente de si sus dirigentes lo perciban o no-, tal como en su momento fue la Concertacin en la transicin democrtica.

Dentro de la ola de los movimientos sociales que han emergido en el ltimo tiempo, la mayora tienen su origen en las nuevas clases medias o responden a su hegemona. De ah que las banderas del ciudadanismo sean las predominantes. El gran ausente en esta ola, salvo en momentos episdicos, han sido los sectores populares con una agenda propia.

Son los sectores medios los que se encuentran pujando por su espacio en el escenario poltico-social, donde el Frente Amplio viene finalmente a darle una organicidad poltica y a tratar de capitalizar electoralmente su fuerza social. Naturalmente, hay una serie de reivindicaciones populares incorporadas en su seno; pero el tema crucial es cmo se las lee, resuelve y sobre la accin de qu actores descansa su resolucin.

El Frente Amplio levanta el democratismo de las capas medias como programa. De all que en lo econmico las contradicciones del capitalismo chileno sean ledas como colusin entre grandes empresas y falta de competencia, y en lo poltico como una pugna tica entre representantes corruptos versus no corruptos.

El punto central de ese programa es la idea de gobernar, tributaria de la concepcin vulgar del Estado, que en esencia se ve como un aparato neutral. De ah que lo importante para alterar su curso de accin radique en cambiar a las personas que lo dirigen, con eventuales cambios poltico-administrativos.

La democratizacin como bandera de lucha que levantan estos sectores caracteriza adems errneamente el rol de la democracia en los sistemas burgueses. Su funcin est en aunar a las distintas fracciones capitalistas y en cooptar a las capas populares, por tanto no es la participacin ciudadana per se su objetivo. De ah que la fiebre electiva como solucin a los problemas de legitimidad no es propiamente una resolucin del problema, en tanto subsista la naturaleza del aparato estatal.

Otro factor a considerar en el caso de Chile radica en que la penetracin de las relaciones capitalistas ha sido extensa e intensa. Las viejas clases oligrquicas han devenido en moderna burguesa. La consecuencia de esto es que las reivindicaciones democrticas asociadas a la modernizacin de la estructura social han dejado de ser un elemento de eventual ruptura revolucionaria con el rgimen burgus.

LA DIALECTICA POLITICO-SOCIAL FRENTEAMPLISTA

Con estos elementos a la vista, es posible aventurar la dialctica poltico-social que el Frente Amplio pondra en juego en la eventualidad de que este referente triunfase en las prximas elecciones presidenciales. Si bien su triunfo no se vislumbra muy probable, en el escenario de alta abstencin electoral la posibilidad de acceder a la representacin institucional de un referente as aumenta debido al fin del sistema binominal y tambin al reducido nmero de votos que en trminos absolutos se requiere para resultar electo parlamentario.

En trminos de las alianzas clasistas sobre las que descansa el sistema de dominacin burgus, un triunfo del Frente Amplio significara para el gran capital dar mayor cabida a los sectores medios emergentes de la sociedad dentro del bloque dominante.(2)

El recambio del Frente Amplio con respecto a la vieja Concertacin sera en dos niveles:

- Por arriba, la vieja casta de polticos profesionales sera desplazada por un grupo de jvenes tecncratas de las ciencias sociales expertos en teora crtica y premunidos de postgrados con enfoques multidisciplinarios de universidades extranjeras, especialmente norteamericanas y europeas. Si bien resulta difcil que el desplazamiento de los polticos por los tecncratas sea completo, pudiendo convivir un largo tiempo, no es menos cierto que la misma neoliberalizacin del Estado promueve constantemente la tecnocratificacin de la poltica. Es en la conduccin econmica donde ms lejos ha llegado esta tendencia. Ahora tomara mayor fuerza en el resto de la poltica pblica, particularmente en los mbitos social y cultural.

Este es precisamente un espacio en que las fuerzas del Frente Amplio ya tienen experiencia. Durante este gobierno cuadros de Revolucin Democrtica estuvieron en el Ministerio de Educacin y en la Municipalidad de Providencia ayudando a disear la poltica educacional de dichos organismos. La Izquierda Autnoma tambin, cuando su cpula, en medio de las protestas estudiantiles, se entrevist con la ministra Delpiano para entregarle su propuesta educacional, lo que finalmente termin en el quiebre interno del autonomismo.

- Por abajo, en tanto, el Frente Amplio llenara en la base social el vaco dejado por el colapso del sindicalismo tradicional con la extensin de los segmentos organizados y clientelizados del mundo popular, tales como los movimientos por la vivienda y rurales.

De lo que se tratara es de consolidar a las organizaciones populares como correas de transmisin de la poltica pblica, dando as la imagen de una poltica ms participativa e inclusiva. Seran estas las que por ejemplo llevaran a cabo los presupuestos del Minvu para la construccin de viviendas sociales o canalizaran los dineros del Indap destinados al apoyo de pequeos agricultores.

Si bien esto aplacara a ciertos segmentos del mundo popular, resulta inocuo a fin de cuentas para la lgica capitalista. Los pequeos huertos orgnicos que se puedan levantar finalmente no le quitan espacio a la gran plantacin forestal en La Araucana; o la autoconstruccin de viviendas sociales no desplaza para nada al gran negocio inmobiliario que levanta grandes edificios de departamentos, centros comerciales, carreteras, puentes, obras de ingeniera para la minera, etc.

PLAUSIBILIDAD DEL

PROYECTO FRENTEAMPLISTA

Es plausible el proyecto del Frente Amplio? La respuesta es no. Para serlo requerira al poco andar una serie de cambios fundamentales que lo adecen al esquema de dominacin burgus imperante en Chile.

En primer lugar, una de sus debilidades estructurales radica en la inorganicidad propia de los sectores medios en los que descansa. Para estos lo importante son las corrientes de opinin, la influencia en las redes sociales y, eventualmente, la asistencia a marchas que tan rpido como logran masivas convocatorias, igual de rpido se diluyen.

No por casualidad los distintos idelogos frenteamplistas han hecho teora al respecto. Aluden una y otra vez a la batalla por el sentido comn, a cambiar los lmites de lo posible, etc., como la piedra angular de la lucha. Suelen apelar a un Gramsci ciudadanizado, liberado de todo vestigio de lucha material de clases y leninismo, para mostrar sus credenciales marxistas y probar la radicalidad de sus posiciones. Pero la verdad es que, y a pesar de todo el academicismo que suele adornar sus escritos, la teora de conquista del sentido comn se muestra pobrsima al lado de la teora revolucionaria clsica de la conciencia de clase.

Los hechos mismos desmienten la teora. En qu qued el apoyo mayoritario de la poblacin a la reivindicacin de educacin gratuita? El empresariado educacional aprovech la oportunidad para extender sus negocios a costa de los subsidios del Estado, chantajeando al gobierno al poner como argumento de fuerza sobre la mesa a los sectores populares que se educan en sus planteles. Y fin de la cuestin.

Otra debilidad estructural frenteamplista, y sin duda la ms importante que vuelve implausible todo su proyecto reformista, se refiere a su relacin con el gran capital. Pese a que en sus principios declara independencia total del poder empresarial,(3) no hay cmo eludir este problema con simple declamatoria, cuando se trata de un actor con tal grado de fuerza material que logra controlar 90% del PIB.

Las alternativas son muy pocas en caso de que la gran burguesa no se pliegue al proyecto de cambios del Frente Amplio, que es lo ms probable. O se llega rpidamente a un pacto con esta y se hacen reformas a gusto y medida de ella, o se le enfrenta materialmente. Sin embargo, para esta alternativa requerira apoyarse en fuerzas a las que el Frente Amplio no apela ni en las cuales tiene arraigo orgnico, y que de paso desataran dinmicas poltico-sociales de otra naturaleza. Por lo tanto, la primera opcin aparece como de mayor plausibilidad.

Una tercera debilidad que atenta contra el proyecto frenteamplista se refiere a la capacidad de, una vez en el gobierno, constituir rpidamente un masivo movimiento popular clientelizado; que de paso sera el nico elemento de fuerza para enfrentar al gran capital, al menos demaggicamente.

Esto se ve poco probable en razn de que en las experiencias latinoamericanas donde se ha dado dicho fenmeno, ha sido sobre la base de la presencia de un fuerte capitalismo de Estado donde las empresas estatales capturan gran parte de la renta de los recursos naturales, elemento totalmente ausente en Chile.(4) Sumando adems que el ciclo bajista de los precios de las materias primas en los mercados internacionales resta importantes ingresos al Estado, tendencia que en otros pases ha puesto precisamente en jaque el esquema nacional-popular.

El proceso por el que han atravesado dichos pases corresponde a un cambio distributivo desde un rentismo oligrquico a un rentismo popular, que sin embargo dej intacta -o incluso en algunos casos acentu- la base productiva de estos capitalismos perifricos. Eso abri un fuerte conflicto distributivo entre sectores tradicionales y capas pauperizadas de la poblacin, pero que poco a poco comienza a converger hacia un nuevo equilibrio de la dominacin burguesa.

EL DRAMA DEL FRENTE AMPLIO

El drama frenteamplista se reduce finalmente a que no ofrece ningn proyecto de solucin a las contradicciones del capitalismo chileno -algo similar a lo que en su momento encarnaron los Chicago boys y la Concertacin-, que ane a la gran burguesa y un espectro social importante.

A lo ms que puede contribuir es a oxigenar el sistema poltico con rostros nuevos y a promover una serie de reformas liberales en lo sociocultural; porque en lo econmico, seales como las de la huelga de Minera Escondida, muestran que el gran capital no est disponible para reformas ni dispuesto a transar en lo ms mnimo en su derecho a explotar a los trabajadores

Notas

(1) http://frente-amplio.cl/te-invitamos-construir-frente-amplio.

(2) Se tratara de un fenmeno histrico anlogo -de politizacin e irrupcin de las clases medias en la esfera pblico-institucional- al que represent el alessandrismo en la primera mitad del siglo XX, y que arrastr a importantes sectores populares. Tambin en los gobiernos radicales (1938-1952) la clase media apareci en funciones de gobierno aliada con los sectores dominantes de la poca, como la oligarqua agraria y la naciente burguesa financiero-industrial.

(3) http://frente-amplio.cl/te-invitamos-construir-frente-amplio.

(4) La excepcin la podra constituir Codelco, pero su importancia est lejos de representar la que tiene PDVSA para Venezuela, que es precisamente la experiencia ms avanzada de este tipo de movimiento popular clientelizado.

Publicado en Punto Final, edicin N 872, 31 de marzo 2017.

[email protected]

www.puntofinal.cl