Lecciones de una huelga

Mina Escondida: La dignidad minera

Cuarenta y cuatro das dur la huelga en Minera Escondida, la paralizacin ms extensa en la historia de la minera chilena. Los trabajadores rechazaron dos ofertas de la empresa y para dar trmino a la negociacin colectiva, el sindicato se acogi al artculo 369 del Cdigo del Trabajo, que permite extender el contrato colectivo por otros 18 meses, renunciando al reajuste salarial y al millonario bono de trmino de conflicto que les ofrecan. Cuando retomen las negociaciones, los mineros tendrn como piso el actual contrato colectivo. En un ao y medio ms se negociarn las nuevas condiciones laborales y los trabajadores anuncian que ya estn preparando la prxima batalla.

Al dar por concluida la huelga, Patricio Tapia Lazo -presidente del Sindicato N 1-, seal: Con esta decisin se fuerza un contrato colectivo por 18 meses, contados desde el 1 de febrero de 2017, debiendo iniciar una nueva negociacin el 1 de junio de 2018, bajo las normas de la reforma laboral que contemplan, para trabajadores antiguos y nuevos, el piso de negociacin de contrato colectivo vigente. Hemos resguardado as el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores de esta empresa. El vocero y tesorero del sindicato, Carlos Allendes Picn, agreg: Aseguramos todos los beneficios ganados hasta el momento. Volveremos a negociar con la nueva reforma laboral. Se hace una extensin del contrato vigente, no vamos a perder nada. Es un triunfo y un regalo para las futuras generaciones Y no permitiremos despidos. Con unidad, fuerza y dignidad pudimos imponernos ante este plan maquiavlico de la empresa de pretender destruirnos como sindicato y como trabajadores para precarizar la mano de obra de este pas. En la prxima negociacin partimos con todos los beneficios que ya tenemos ganados.

Tras la decisin del sindicato, Minera Escondida amenaz con despidos: reestructuraciones en la compaa, lo que podra significar desvinculacin de trabajadores. Carlos Allendes, reitera: No permitiremos ningn despido. Si intentan amenazarnos es problema de ellos, si quieren perder otros mil millones de dlares no tenemos ningn problema. Estamos dispuestos a paralizar si echan a un solo compaero.

Segn la Minera Escondida, sus ingresos no percibidos producto de la huelga superan los 890 millones de dlares. Se habran dejado de producir 150 mil toneladas de cobre.

DIGNIDAD MINERA

Los dirigentes sindicales explican que la minera, tras recibir del sindicato propuestas de acuerdo, inform que su postura definitiva era hacer diferencias de remuneraciones y beneficios con los trabajadores nuevos, a fin de abaratar el costo de la mano de obra futura. Rehusndose as a establecer en los trminos actuales beneficios como salud, indemnizacin por aos de servicio y bonos fijos y variables, confirmando que el objetivo empresarial era precarizar las condiciones de los trabajadores: Ante esta posicin intransigente que se quiso introducir como un precedente nefasto, no slo para los trabajadores de Escondida sino para todos los trabajadores de Chile, nuestro sindicato comunic a la empresa que las conversaciones no tenan ninguna posibilidad de alcanzar un acuerdo. Nunca estaramos disponibles a renunciar a conquistas histricas, sea cual fuere el monto de los denominados bonos de trmino de negociacin, dice Carlos Allendes.

Segn el sindicato, Minera Escondida es la minera ms productiva y rentable del mundo.

Al poner fin a la huelga de 44 das, el sindicato seal que previa informacin y ratificacin por unanimidad de los trabajadores, el directorio ha adoptado la decisin de ejercer la facultad prevista en el artculo 369 del Cdigo del Trabajo. Hemos resguardado as el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores de esta empresa. Desde un comienzo de la huelga le informamos a la empresa y a las autoridades, que este sera el desenlace de la negociacin si se insista en afectar los derechos y conquistas laborales. Le advertimos que nos obligaban a producir el mayor costo histrico de una huelga en el pas, con el objeto de que BHP entienda por muchos aos las consecuencias que le traern una poltica equivocada con sus trabajadores. Las prdidas en ventas para BHP, actuales y futuras por la huelga -dada la demora en la normalizacin de las operaciones-, superarn los 1.000 millones de dlares. Cada vez que BHP intente afectar nuestros derechos y beneficios, esta ser nuestra reaccin, para lo cual los trabajadores han decidido prepararse desde ya para la prxima negociacin. El sindicato ha declarado el 23 de marzo como el Da de la Dignidad Minera, programando actividades de festejos con los trabajadores en nuestro campamento de huelga. Hemos protagonizado la lucha sindical ms importante del pas en las ltimas dcadas y orgullosos de ello, esperamos que sirva de ejemplo a todos los trabajadores de nuestra patria.

La Minera Escondida distribuy informativos explicando las consecuencias de la aplicacin del artculo 369 del Cdigo Laboral: Quedan en evidencia los intentos de la empresa por convencer de lo malo que sera para los trabajadores que aplicramos la facultad del artculo 369. La empresa traspas la lnea de la mnima buena fe -ya lo hizo cuando se neg a pagar las gratificaciones y cuando se anunci un lock out fuera de los plazos legales-, dice Carlos Allendes.

FORTALEZA SINDICAL

La ltima oferta de Minera Escondida fue un bono de trmino de conflicto de 11,5 millones de pesos y un reajuste de remuneraciones de acuerdo al IPC. Los trabajadores haban pedido un reajuste de 7% en los saslarios, un bono de trmino de conflicto de 25 millones y la mantencin de todos los beneficios. Nos acusaron de intransigentes por resistir de manera firme una indita ofensiva patronal que busc maximizar las utilidades de inversionistas extranjeros a costa de las condiciones de los trabajadores. Esta lucha es un smbolo; si se doblegaba al sindicato ms fuerte del pas, no habra esperanzas para el resto de los trabajadores de obtener a travs de su organizacin sindical el mejoramiento de las condiciones laborales, agrega Allendes. Aade que la Minera Escondida inici una campaa de amedrentamiento: Buscaban atemorizarnos, a nosotros y a nuestras familias. Anunciaron un posible cierre de la empresa de mantenerse la huelga y el intento de reemplazar a los trabajadores para reiniciar la produccin. Queran responsabilizarnos de no dialogar. Minera Escondida ha anunciado que dentro de los prximos ocho aos la dotacin de trabajadores ser de un 50% de mujeres. Vende esa idea como un avance en la integracin de mujeres al mundo laboral. Lo que no dice es que busca el abaratamiento de la mano de obra con contrataciones con menores condiciones econmicas. Hoy el 90% de la dotacin es masculina, de modo que no es difcil darse cuenta de cmo se reducir al 50% proyectado. Esto es lo que est en juego, dice el vocero.

Haba conciencia en la empresa -seala el sindicato- que la reforma laboral que se inicia el 11 de abril dificultara imponer estos cambios, ya que la nueva ley contempla el piso de negociacin, que obliga a la empresa a mantener los beneficios. Adems, la empresa calcul que la huelga empujara el precio del cobre y el valor de las acciones de BHP Billiton, de forma que los costos no seran graves para los accionistas. Todo lo anterior tendra como respaldo la fuerte campaa comunicacional del Consejo Minero, con la complicidad del gobierno, en cuanto a que habra una supuesta crisis en la minera nacional. Esta estrategia de la empresa se present a los ejecutivos superiores de BHP. All los encargados de Escondida comprometieron un resultado, con determinados costos y plazos, como todo proyecto minero. Los nmeros finales convencieron a los jefes en Chile y en Australia, y se dio luz verde al proyecto para encarar la huelga.

Esa estrategia comenz a resquebrajarse cuando se constata que el sindicato tena convenios de crditos, que le permitiran soportar la huelga por dos meses: Un segundo golpe demoledor sufri la empresa con la orden de pagar las gratificaciones, ya que eso daba otro soporte econmico a los socios, pudiendo prolongar la huelga otro tiempo ms. Sabemos que algunos ejecutivos discutieron largas horas para evitar ese pago, pero se opt por cumplir la orden del tribunal ya que no sera sostenible ante el pas que no se cumpliera. La organizacin, el despliegue en terreno, el sistema de turnos para cumplir la huelga y las comunicaciones, eran otros elementos que le dieron una gran fortaleza al sindicato, concluyen los dirigentes.

