Los tentculos del fraude

Antecedentes acumulados en la ltima dcada revelan que Carabineros de Chile, la mayor fuerza policial militarizada del pas, est siendo socavada por la corrupcin que tambin invade otros campos de las actividades pblicas y privadas. El ltimo fraude detectado en la institucin uniformada amenaza con superar los 15 mil millones de pesos -unos 25 millones de dlares- y comprometer a decenas de altos oficiales y mandos medios del organismo. Incluso, un informe de Televisin Nacional de Chile asegur que podran llegar hasta 300 los involucrados en la red delictual dentro de Carabineros, alcanzando la defraudacin a 25 mil millones de pesos, unos 37,8 millones de dlares.

Hasta el momento, diez uniformados y un civil se encuentran detenidos y procesados. El 11 de abril se enjuiciar a otras quince personas por asociacin ilcita, malversacin de fondos pblicos y lavado de activos. El general Flavio Jos Echeverra Corts, jefe de la Divisin de Finanzas; el coronel Jaime Paz Menndez y los tenientes coroneles Hctor Nail Bravo y Robinson Carvajal Neira, estn sindicados como los presuntos cabecillas de la red delictiva y fueron marginados de la institucin policial. El director de Carabineros, general Bruno Villalobos, afirm a mediados de marzo que Echeverra haba sido llamado a retiro por su responsabilidad de mando, pero debi desdecirse a fines de mes luego de conocerse la activa participacin del jefe de Finanzas en el fraude.

Es difcil lidiar con la traicin, con la mentira, cuando los que te roban y disean los mecanismos de control son, precisamente, los que deberan proteger los bienes y los recursos de la institucin. Quienes tenan que vigilar, robaban; los que robaban eran de la casa y actuaban suciamente bajo el amparo de la confianza. Prueba de esta confianza traicionada es, por ejemplo, haber invitado al general Echeverra al matrimonio de mi hijo, dijo Villalobos al diario electrnico The Clinic .

Echeverra creci en el cerro Playa Ancha, en Valparaso, y estudio en el colegio Sagrados Corazones de Via del Mar. Se cas a comienzos de los 80 con la hija de un coronel y luego estudi ingeniera comercial y auditora en la Universidad Federico Santa Mara. A Echeverra se le detectaron millonarios depsitos en efectivo en cuentas corrientes de los bancos Santander, BancoEstado, Bilbao Viscaya, Corpbanca, Itau y Banco de Chile efectuados entre 2011 y 2015. Uno de los fiscales investigadores, Eugenio Campos Lucero, solicit la congelacin de esas cuentas y el alza del secreto bancario para proseguir las indagaciones. Tambin se supo que el alto oficial habra participado en diversas reuniones con sus colaboradores para intentar encubrir la trama de sus delitos.

El reputado Centro de Investigaciones Periodsticas (Ciper), revel que casi un ao antes de que la Fiscala de Magallanes iniciara la investigacin del fraude, el BancoEstado advirti al general Flavio Echeverra -siendo entonces jefe de Finanzas de Carabineros- de movimientos anmalos en las cuentas corrientes de la institucin. Echeverra envi a los tenientes coroneles Hctor Nail y Pedro Valenzuela San Martn a tranquilizar a los ejecutivos. Hoy, los tres ex oficiales estn en prisin.

MAS FISCALES INVESTIGAN EL FRAUDE

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sum a los fiscales Patricio Macaya y Jorge Marn, ambos de la Fiscala Regional Centro Norte de Santiago, para reforzar al equipo investigador que dirige el persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos, y que cuenta con la colaboracin de funcionarios de la Contralora, del OS-7 de Carabineros, de la Polica de Investigaciones y de las unidades especializadas antilavado de activos y anticorrupcin de la Fiscala Nacional. El fiscal Campos tiene identificadas a otras 50 personas que participaron de distintos modos en la suculenta defraudacin y para quienes estudia presentar cargos y pedir su imputacin en los prximos das. Adems, solicit la retencin de las cuentas corrientes y otros productos financieros de estas personas en las siguientes instituciones comerciales: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Chile, Banco Crdito e Inversiones (BCI), Banco del Desarrollo, BancoEstado, Banco Falabella, Banco Itau, Corpbanca, Banco Ripley, Banco Santander, Scotiabank Chile, Banco Security, Banco Consorcio, Banco Internacional, CAR S.A., CAT administradora de tarjetas, Coocretal, Cooperativa de Ahorro y Creditos Laurato Rojas, Coopeuch, Detacoop Ltda., y Oriencoop.

Los fiscales tambin detectaron al primer civil involucrado en el fraude. Se trata de Gonzalo Carrasco Quintana, cercano a uno de los presuntos jefes de la mafia de las finanzas, quien recibi ms de 430 millones de pesos que provenan de las cuentas destinadas a remuneraciones de los uniformados. Carrasco gan 22 licitaciones de Carabineros por ms de 88 millones de pesos, a travs de su empresa GCQ Iluminacin Ltda., que se dedica al arriendo de equipos de sonido, iluminacin, carpas y produccin de eventos. Hasta ahora, los fiscales han encontrado cuentas de Carrasco en el Banco Chile, BCI, BancoEstado, Banco Itau, Santander, exbanco Paris y CAT Administradora de tarjetas.

Hasta mediados de marzo los fiscales se haban concentrado en las reas de Tesorera y Pago de Remuneraciones de la Divisin de Finanzas de Carabineros, pero en los ltimos das extendieron sus investigaciones hacia unidades como Pago de Desahucios, Pago de Asignaciones, Contabilidad, Logstica y Presupuesto, entre otras.

Mientras, el Contralor General, Jorge Bermdez, asegur que existen vacos legales que obstaculizan la persecucin del fraude y se quej de que las faltas administrativas en Carabineros prescriben en seis meses. Seis meses para una administracin no es nada, ni siquiera se ha dictado la resolucin de inicio del procedimiento disciplinario. Evidentemente esto clama al cielo que haya una modificacin y que tengan todos el mismo plazo de prescripcin, si es que quieren que rganos de control como la Contralora puedan hacer algo, manifest al inaugurar el ao acadmico de la Universidad Catlica.

OTRO DESFALCO EN EL

HOSPITAL DE CARABINEROS

En otro flanco de la polica uniformada, la Fiscala de Alta Complejidad Oriente est investigando un desfalco por 691 millones en el hospital de la Direccin de Previsin de Carabineros de Chile (Dipreca). El centro de salud entreg los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, entidad que present una querella en contra de quienes resulten responsables del delito de malversacin de caudales pblicos. Dipreca inform al Ministerio Pblico sobre un sumario que arroj irregularidades en el pago de remuneraciones a mdicos cirujanos de la especialidad de anestesistas durante al menos los ltimos 17 aos. En el sumario constan los testimonios de diversos mdicos del hospital que dan cuenta de inconsistencias e irregularidades en el cumplimiento de las jornadas de trabajo en funcin de la modalidad de contratacin que ellos tenan, implicando con ello la cancelacin de horas de trabajo sin que aquellas fueran efectivamente realizadas, dice la querella. Los mismos mdicos anestesistas reconocen el hecho y aseguran que esta prctica tena larga data y que, por lo dems, era conocido por las autoridades del hospital y en el servicio de Anestesiologa, las cuales consentan estos pagos abultados irregularmente, agrega.

RED EMPRESARIAL EN LA TRAMA

Los fiscales han descubierto que varios de los oficiales implicados crearon sociedades y empresas de diversos rubros desde fines de la dcada del 2000 en adelante. El teniente coronel Patricio Morales Daz, ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, constituy en 2011 la empresa Red Habitacional S.A., con un capital de 160 millones de pesos, para prestar servicios inmobiliarios. Tambin cre CyEmes Ingeniera y Servicios Ltda., para venta de sistemas de alarma y asesoras en seguridad. Luego, en 2014 se incorpor a ella el teniente coronel (r) Ramiro Martnez Chiang y pas a llamarse Cyemes Ingeniera Ltda., que ofrece servicios de ingeniera civil y construccin. Cuenta con clientes como el mall Plaza y Sodimac, entre otros. El mismo 2014 Morales Daz y Martnez Chiang constituyeron MMD Security Ltda., que presta servicios de seguridad y vigilancia privada.

Martnez Chiang, ingeniero, posee adems la sociedad de inversiones Ramiro Alejandro Martnez Chiang E.I.R.L. Hasta 2013 fue jefe de la seccin de infraestructura del Departamento de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC) de Carabineros. Fue llamado a retiro temporal por su relacin con un causa de sobreprecios de mil 600 millones de pesos en la adquisicin de 295 generadores elctricos. El Consejo de Defensa del Estado se querell en su contra. Actualmente la investigacin del caso la lleva el fiscal Marcelo Carrasco.

El teniente coronel Hctor Nail Bravo, constituy en abril de 2014, en Villarrica, junto al mayor Nelson Valenzuela Aravena, la Inmobiliaria Nava Spaen. Luego, en agosto de 2015, Nail cre la sociedad Transporte HENP Spa., una agencia de viajes y transporte complementario y auxiliar.

Valenzuela Aravena, ingeniero, adems de sus negocios con Nail, cre en 2011 la Inmobiliaria Bercval Ltda., en Santiago, y en 2012 la sociedad Borde Lago Ltda., en Villarrica, dedicada a la compra y venta de bienes races, a la gestin turstica y hotelera.

El teniente coronel Claudio Venegas Godoy fund en 2015 Prodial Spa, dedicada al procesamiento y venta de carnes, restaurantes y bares. Juan Moraga Gallegos, en tanto, cre en 2009, en Valparaso, la sociedad Consultores Integrales Ltda., orientada al embarque y despachos por va area, martima o terrestre, entre otras actividades. El capitn Juan Pablo Muoz Navarro cre en 2008 la sociedad Club del Habano Limitada, para importacin y comercializacin de tabaco. El capitn Carlos Rojas Muoz form en 2016 Trans&C Spa, dedicada al transporte y arriendo de maquinaria. El teniente coronel Pedro Valenzuela San Martn cre en 2010 Servicios uble Ltda., dedicada a la vigilancia privada.

Desde 2010, la Contralora General detect ms de cuarenta alarmas sobre irregularidades internas en Carabineros. Entre ellas, irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de vehculos de patrullaje, mantencin y repuestos de vehculos, reposicin de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, prstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehculos, uso y mantencin de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros (ver PF N 871). El alto mando aument las medidas de control, pero todo indica que fueron insuficientes.

El periodista Gustavo Villarrubia encabez desde Ciper una decena de investigaciones sobre las irregularidades que afectaban a diversas instancias de la polica uniformada. En la mayora de los casos, los responsables siguieron sus carreras en nuevas destinaciones o se vieron obligados a dejar las filas, pero sin perder los beneficios del retiro. Un buen resumen de las investigaciones de los periodistas de Ciper est en el reportaje Corrupcin en Carabineros: las ms de 40 alertas que nadie quiso escuchar (ver http://ciperchile.cl/2017/03/16/corrupcion-en-carabineros-las-mas-de-40-alertas-que-nadie-quiso-escuchar/).

Ciper pudo detectar la estrecha connivencia entre oficiales de Carabineros y empresas como Mellafe y Salas, propiedad de Daniel Platovsky, ex presidente del directorio y de la comisin liquidadora del diario La Nacin en el gobierno de Sebastin Piera; Automviles Gildemeister, propiedad de los hermanos Pountus Gildemeister y de las familias Lessman y Baumann; una firma italiana cuyos representantes en Chile eran dos hijos del general Fernando Cordero, ex general director de la polica uniforma entre 1995 y 1997 y luego senador designado entre 1998 y 2006; adems de otros muchos proveedores cercanos al alto mando. Casos como las compras y contratos en el TIC, la adquisicin de carros blindados en mal estado, un sistema para pinchar telfonos inutilizable, construcciones no terminadas pero pagadas, asignaciones infladas y muchos otros, han reportado prdidas a Carabineros por varias decenas de millones de dlares.

La investigaciones de los fiscales podran adentrarse en las administraciones que precedieron al actual general director de la institucin; es decir, de los generales Eduardo Gordon Valcrcel -director entre 2008 y 2011- quien renunci sorpresivamente al denunciarse que haba hecho modificar un parte policial para proteger a uno de sus hijos; y Gustavo Gonzlez Jure, entre 2011 y 2015. Esta posibilidad ha tensionado los nervios de muchos responsables y cmplices de irregularidades y delitos. Son oficiales que se mantienen an entre los mandos de la polica uniformada.

Consecuencias impredecibles

El fraude en Carabineros activ una rpida y masiva investigacin de la Contralora General de la Repblica en una muestra de 320 servicios pblicos. El primer coletazo fue una denuncia ante la Fiscala Nacional para que indague a los jefes de finanzas del Ministerio de Obras Pblicas, de la Subsecretara de Desarrollo Regional, de un hospital y de dos gobernaciones.

Los antecedentes de las posibles irregularidades fueron remitidos el 23 de marzo por el propio Contralor, Jorge Bermdez, al Ministerio Pblico por tratarse de situaciones que podran revestir caracteres de delito, cometidos presumiblemente por funcionarios ya individualizados.

Descubrimos situaciones tan anmalas como cnyuges de funcionarios con grandes patrimonios () Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio pblico en que stos trabajan, dijo Bermdez al diario La Tercera .

Fue el propio Contralor quien aclar que las auditoras se realizaron durante dos semanas contrastando las declaraciones de intereses de algunos funcionarios con la informacin que maneja el Estado.

De acuerdo a la ltima Ley de Presupuesto, el Ministerio de Obra Pblicas maneja casi mil 600 millones de dlares. Por su parte, la Subsecretara de Desarrollo administra otros mil millones de dlares.

Esta es una situacin que tiene visos de eventual delito de negociacin incompatible, lo mnimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Pblico para que a travs de sus facultades intrusivas pueda investigar, enfatiz el Contralor.

