Miguel Enrquez: Libro rescata su ejemplo

En el Instituto Cubano de Investigacin Cultural Juan Marinello (ICIC) de La Habana se present, el 15 de marzo, el libro Ahora es tu turno, Miguel , frase que se atribuye al presidente Salvador Allende en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

El libro contiene una recopilacin de documentos del secretario general del MIR de Chile, Miguel Enrquez Espinosa, y trabajos presentados el 2 y 3 de diciembre de 2014 en un coloquio en La Habana con motivo del 40 aniversario de la cada en combate del revolucionario chileno.

La seleccin y edicin de la obra estuvo al cuidado de los investigadores cubanos Rosario Alfonso y Fernando Luis Rojas. En la presentacin de Ahora es tu turno, Miguel participaron el ex presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcn; los ex funcionarios del Departamento Amrica del Comit Central del PCC, Nstor Len, Tony Lpez y Juan Carretero; el historiador Rafael Acosta; Germn Snchez Otero, ex embajador cubano en Venezuela; profesores y nios de la Escuela Primaria Miguel Enrquez; personal del Hospital Docente Miguel Enrquez, de La Habana; el embajador de Chile, Ricardo Herrera Saldas y seora; la encargada comercial de la embajada, Constanza Gajardo y numerosas otras personas.

MIGUEL ENRIQUEZ PARA JOVENES CUBANOS

Presentaron el libro la investigadora Rosario Alfonso Parodi y el director del ICIC, Fernando Martnez Heredia. En su intervencin, Rosario Alfonso destac el trabajo de Guillermo Lpez Lezcano, que transcribi las ponencias incorporadas al libro, del compilador Fernando Luis Rojas, la editora Silvia Gutirrez, de los ex militantes del MIR Guillermo Leiva y Manuel Gahona, y de Leonardo Chacn y Jos Brquez, que tuvieron a su cargo la edicin del libro en Chile.

Rosario Alfonso recalc el inters del libro para las jvenes generaciones cubanas. Seal: Es verdad que muchas cuestiones de orden prctico dimanan de la necesidad de una revolucin de mantenerse al servicio del pueblo y del proyecto que la ha fundado; pero una de estas preocupaciones tiene que ser la salvaguarda de la memoria, de los hechos y sujetos que la han edificado () Los que buscan restaurar el capitalismo tendrn que erigir las catedrales sin santos de la desmemoria, tendrn -y ya lo intentan- que des-semantizar las palabras revolucin y revolucionario, y volver a las palabras nacin y patriota () Por esa razn debemos denunciar en nombre de Miguel a los que excomulgan el recuerdo del internacionalismo combatiente, a los que colocan bajo siete llaves la memoria de hombres y mujeres que vinieron aqu a nutrirse de la vivencia cubana, de la certeza de los cubanos de que la libertad de los otros era tan importante como la libertad individual. Esa obra de amor que era Cuba, les inspir, los arm para irse all lejos a echar la vida por sus ideales () Debemos denunciar a los culpables de que hasta los protagonistas cubanos de estas hazaas, que acompaaron a los hroes, sientan que deben hacer un ejercicio de humildad mayscula y silenciar tambin la historia de su propia vida, que es su mayor orgullo y su asidero para seguir () Fidel en Chile percibi el peligro agazapado del fascismo, se encontr con Miguel muchas veces. Miguel lo admir, escuch y atendi con fascinacin por largas madrugadas de dilogo, aunque nunca sin dejar de tener criterio propio.

EL EJEMPLO DE MIGUEL

Por su parte, el filsofo y Premio Nacional de Ciencias Sociales de Cuba, Fernando Martnez Heredia, traz una semblanza de Miguel Enrquez al que conoci en Chile en 1967, en una reunin clandestina que organiz el director de Punto Final , Manuel Cabieses. Sostuvimos -dijo- una reunin largusima. Miguel me explic lo que era el MIR, organizacin incipiente, fue muy honesto y no exager nada. Luego vinieron otros encuentros, esta vez en La Habana. Miguel -agreg- fue uno de los intelectuales ms capaces y brillantes entre los revolucionarios latinoamericanos de aquella poca.

Ms adelante Fernando Martnez expres: A Miguel le toc vivir en una etapa sumamente complicada. Chile era un pas ms avanzado que muchos otros de Amrica Latina () Esa acumulacin cultural nacional ayudaba a los chilenos a que poseyeran una actitud revolucionaria, a tener ms posibilidades de desarrollo. Pero el capitalismo chileno, aunque subalterno respecto del imperialismo, haba conseguido una compleja elaboracin del tejido social y el sistema poltico, que lo protega mejor que a otros contra una transformacin verdadera, contra una revolucin de liberacin. La cultura de la dominacin articulaba en Chile lo poltico y lo social. Tena una poltica de partidos eficaz con sus tres tercios: una Izquierda amplia, diversificada y lejos de ser unitaria; un partido de centro como la DC, moderno y muy capaz -que poda incluir a un Jacques Chonchol y a un Rafael Agustn Gumucio- y una derecha como opcin conservadora bien constituida ()

Recuerdo que dos chilenos, dos buenos compaeros, trataron de convencerme de que la insistencia cubana en el imperialismo norteamericano y otros argumentos nuestros se deban a que en Cuba siempre hubo dictaduras, mientras que en Chile haba democracia, funcionaba la institucionalidad y los militares respetaban la Constitucin. Hasta los documentos de la OLAS(1) llegaron a plantear que la lucha armada era la va para liberar Amrica Latina, menos en Chile y Uruguay. Miguel estaba totalmente en desacuerdo con que Chile era una excepcin. Al ao siguiente me entreg un texto suyo llamado La violencia en Chile, escrito a mano, con una letra enorme. Reivindicaba y explicaba por qu era necesaria la opcin armada para Chile, contra las ideas de casi todo el espectro poltico chileno ()

En la trgica coyuntura del 11 de septiembre, Miguel y un grupo de sus compaeros combatieron con las armas a los golpistas. A continuacin el pas fue sometido a un mar de sangre y represin, pero tambin Miguel alcanz su mayor gloria. Durante trece meses de resistencia armada, con total desprecio de la vida, se neg a la opcin del exilio calificndola de desercin, no por razones morales sino polticas, porque as se le quitaba al pueblo la oportunidad de seguir luchando ()

Confo en que va a venir un tiempo muy diferente al que estamos viviendo en Amrica Latina. Cuando avance otra vez la rebelda contra el imperialismo y el capitalismo, el aporte hecho por Miguel Enrquez a la cultura revolucionaria -y no solo su heroico ejemplo- brindar muchos ms frutos de los que ya ha dado. Entonces aparecern nuevos jvenes desconocidos, que emprendern el camino de la lucha y retomarn las ideas de liberacin, pero desde un punto de partida ms alto que el de hace 50 aos: el que nos han dejado los que pelearon y pensaron como hizo Miguel Enrquez

En La Habana

(1) Organizacin Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), creada en agosto de 1967 en La Habana.

Publicado en Punto Final, edicin N 872, 31 de marzo 2017.

