Entrevista a periodista chileno Leo Retamal Muoz

"Tengo la conviccin de que otorgar una salida al mar para Bolivia es una medida beneficiosa para ambos pueblos"

El nivel de educacin y respeto de los bolivianos que conoc en la calle, haciendo entrevistas o en el diario vivir es muy agradable y amistoso. Incluso aquellos que plantean su demanda, lo hacen con argumentos, con respeto y siempre anteponiendo las buenas relaciones entre los pueblos



1.- Usted vino a Bolivia para varias investigaciones respecto al conflicto martimo y la demanda boliviana?

S, he estado dos veces en Bolivia reporteando ese tema. Hace tres aos para una publicacin en el peridico El Ciudadano de Chile ( www.elciudadano.cl ) y una segunda vez para unas encuestas de calle sobre el tema, para el canal internacional HispanTV.

2.- Cmo fue el trato de las autoridades policiales bolivianas que recibi desde que ingreso a territorio boliviano?

R.- Sinceramente fue indiferente. Es decir, no fueron maleducados, pero tampoco condesecendientes. S cordiales, cumpliendo su deber, sin emitir juicios de valor. Fui tratado como una persona ms que hace su ingreso al pas.

3.- Y cul fue el trato que recibi de los ciudadanos bolivianos, al momento de conocer su nacionalidad Chilena?

R.- Eso fue lo que ms me impresion desde la primera vez que fui, porque siempre fueron muy cordiales conmigo. Uno viaja con el prejuicio de que la propaganda har que el trato sea agresivo o despectivo, pero nada de eso ocurri, sino todo lo contrario. El nivel de educacin y respeto de los bolivianos que conoc en la calle, haciendo entrevistas o en el diario vivir es muy agradable y amistoso. Incluso aquellos que plantean su demanda, lo hacen con argumentos, con respeto y siempre anteponiendo las buenas relaciones entre los pueblos, es decir, buscando salidas e imaginando soluciones amistosas, antes que ofreciendo pleitos o malos tratos.

4.- Como periodista, fuiste coartado o limitado en algn momento o por alguna autoridad para poder realizar tu trabajo?

R.- No, siempre la recepcin a mis requerimientos fue bien atendida, prodigando insumos, documentos, mapas y entrevistas. Si en algn momento algo fue deficiente, ms me pareci que fueron trabas burocrticas antes que falta de voluntad o desafecto por el trabajo que estaba realizando.

5.- Al momento de ingresar a Bolivia le obligaron a firmar algn documento de compromiso de buen comportamiento o algn otro documento que condiciones su estada en Bolivia?

R.- No, aunque no hice ingreso como periodista, sino como turista. No fui interrogado sobre los motivos de mi visita, que eran tursticos y profesionales, a pesar de ingresar con equipamiento audiovisual y a sabiendas de que era periodista.

6.- Percibiste algn rencor o enemistad de las personas bolivianas, hacia los chilenos, en razn a la situacin actual entre ambos pases?

R.- Existe molestia, existe la crtica, pero sobre todo, existe la disposicin al dilogo. En las diversas entrevistas que realic, la percepcin es que el pueblo boliviano est mucho ms enterado de las razones del conflicto, de los hechos histricos y de los argumentos para sostener su postura que la mayora del pueblo chileno. Independiente de las razones de esta diferencia, nunca me sent agredido, ni pasado a llevar y los puntos se pueden debatir abiertamente, en un ambiente de fraternidad entre pases hermanos.

7.- Cul es su posicin respecto a la demanda martima, si le parece justa o no?

Personalmente, y como queda reflejado en los diversos reportajes periodsticos que realic, tengo la conviccin de que otorgar una salida al mar es una medida beneficiosa para ambos pueblos, chileno y boliviano y slo trae consigo consecuencias positivas para ambas naciones en el mbito econmico, diplomtico, comercial y cultural, entre otros. Ms all de la justicia de reparar un hecho del pasado, creo que un gesto como ese, entrega la posibilidad a ambos pueblos de iniciar un nuevo trato hacia el futuro, para cimentar una relacin de cercana y cooperacin, que va ms all de mandatarios de turno y polticas apresuradas, porque nuestra condicin de pases vecinos y hermanos, es permanente.

VER: HispanTV - Qu opinas? - La negociacin martima entre Bolivia y Chile

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.