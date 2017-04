Dueos de Chile crecen pero se quejan

38 de las 40 mega empresas chilenas del IPSA, el indicador local ms importante de renta, aumentaron sus ganancias en 22,8% durante 2016, segn un estudio entregado (viernes 31) por la seccinde. Los resultados se basan en informacin publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ente del Estado que regula el gran capital.

Las utilidades totalizan 9.298,71 millones de dlares, 1.728,92 millones de dlares ms que los 7.569,79 millones de dlares de ganancias obtenidos en 2015

Los resultados contrastan con las constantes quejas y amenazas empresariales de "recesin" y baja de la inversin que explicar por una supuesta prdida de "confianza" causada por las discretas reformas que intenta el gobierno, entre otras la gratuidad parcial de la enseanza superior a financiarse con una modesta reforma tributaria ya aprobada. Las cifras demuestran que los empresarios siguen siendo los ganadores absolutos en el juego neoliberal.

Todo esto ocurre en un clima de creciente cuestionamiento popular y nacional al modelo chileno total. O sea, los perdedores muestran su desacuerdo con la corrupcin de los partidos polticos, los tres poderes clsicos del Estado, el gran empresariado y, en particular en estos das, el sistema privado obligatorio de fondos de pensiones (AFP), el principal sostn financiero del capitalismo chileno. Los grupos ms ricos financian sus negocios legalmente con los fondos ahorrados por los trabajadores (que suman ms 150.000 millones de dlares) para su jubilacin, con el beneplcito de los gobiernos de izquierda y derecha. Ahora que el sistema ya tiene 37 aos, los nuevos pensionados se encuentran sorpresivamente con jubilaciones que en el mejor de los casos alcanzan al 30% de sus antiguos salarios como activos.

Economa y Negocios pareci darle un tirn de orejas al mundo empresarial cuando contrast su constante lloriqueo con los buenos resultados, en un estilo informativo poco usual en el viejsimo vocero de la oligarqua: Pese a los bajos ndices de confianza empresarial que se mostraron permanentemente en 2016 y a la disconformidad de los directores y ejecutivos de las empresas con las reformas polticas que afectaran sus negocios, al cierre de 2016 las utilidades de 38 de las 40 empresas que pertenecen al IPSA, el principal ndice de renta variable local, totalizaron un alza de 22,84%. Las dos empresas que faltan an no entregan sus resultados.

Slo dos firmas reportaron nmeros rojos y veinte aumentaron sus utilidades. La compaa que ms gan entre 36 de las 38 empresas IPSA que han informado sus resultados (an faltan dos que no los entregan) fue la multitienda (retail) Falabella, de la familia Solari, con utilidades por 922,8 millones de dlares. Con 836,7 millones de dlares de ganancias la siguen el Banco de Chile (que no aument sus utilidades respecto a 2015), controlado por el grupo Luksic; y Enel Generacin Chile, de Endesa Espaa y la italiana Enel, con 716 millones de dlares.

El sector con utilidades ms altas fue el llamado utilities, que comprende agua y electricidad, seguido por los bancos, excepto el fusionado Itah-CorpBanca, y en tercer lugar el retail, donde Cencosud, del chileno alemn Horst Paulmann Kemna, figura con un aumento de 67,2% de crecimientos de las ganancias de su holding que integran, entre otros, la multienda Paris, supermercados Jumbo y Santa Isabel, la lnea area Sky y el centro comercial Costanera Center, una torre de 300 metros emplazada en Santiago. Falabella y Cencosud tienen presencia en Argentina, Per y Colombia, mientras sus dueos aparecen entre los grandes ricos mundiales de la revista Forbes, al igual que Luksic.

Doce compaas tuvieron menos utilidades que en 2015, pero igualmente ganaron. Las alzas de las utilidades de seis empresas representaron el 80,8% de la ganancia neta de todas las firmas del IPSA en virtud de la concentracin de la riqueza que existe en Chile. El anlisis indica que entre esas empresas se encuentran Latam, fusin de las aerolneas LAN (que control Sebastin Piera) y TAM (de Brasil), con el 16,7% del total de las utilidades; Cencosud, con el 13,5%; y Falabella (7,9% del total).

Segn el anlisis mercurial, el sector industrial fue el que ms aument sus utilidades en 2016 respecto al ao precedente, con 819,37% de incremento. Pero con los cambios semnticos introducidos en Chile por el neoliberalismo, el sector industrial ya no echa humo. As como los gremios ya no son las agrupaciones de trabajadores sino las organizaciones de los empresarios y la derecha se llama centro derecha, el sector industrial engloba a las lneas de transporte areas y martimas, como LATAM; a la industria de la salud, industria inmobiliaria, etc. La industria chilena real fue desmantelada por la dictadura y la democracia protegida actual.

​ Los chilenos ms ricos

Entre los grandes ganadores chilenos del reporte Forbes 2017 sobre los ms ricos del mundo, difundido el 20 de marzo, aparecen ocho grupos econmicos controlados por 11 personas que este ao exhiben un patrimonio conjunto de 41.400 millones de dlares:

Grupo Luksic, representado en Forbes por Iris Fontbona, de 74 aos, viuda del self made man Andrnico Luksic Abaroa, ocupa el puesto N 84 entre los ms ricos del mundo con 13.700 millones de dlares (en 2016 apareca con 10.100 millones) invertidos principalmente en gran minera del cobre a travs de Antofagasta Minerals, casi tan grande como la estatal Codelco, y el conglomerado Quienco (Compaa Cerveceras Unidas (CCU), Banco de Chile, Madeco, Compaa Sudamericana de Vapores (CSAV) y SAAM (servicios portuarios), entre otros negocios que incluyen el canal 13 de TV, donde Andrnico Luksic Craig (el hijo mayor) compr el 66% a la Pontificia Universidad Catlica, es decir, El Vaticano.

El grupo Luksic tiene, adems, una activa puerta giratoria con el gobierno. Lleg a tener cuatro ministros de su confianza en el gabinete Bachelet, en Hacienda, Minera, Energa y Educacin/Secretara General de la Presidencia.

Grupo Matte, integrado por los hermanos Eliodoro, Bernardo y Patricia con 2.800 millones de dlares cada uno, posee 8.400 millones de dlares (en 2016 figuraba con 6.900 millones), principalmente por sus ganancias en rubros como celulosa, papel, madera y energa. Este grupo, ligado a los Legionarios de Cristo y usufructuario de las tierras que reclama la etnia mapuche, est cuestionado por mala prctica, una colusin con competidores para aumentar sus ganancias con un alto sobreprecio fijado al papel tissue, que estaf por aos a millones de consumidores. Hoy se debate una indemnizacin, pero no hay prisin en Chile para estos delitos de cuello y corbata.

Horst Paulmann Kemna, germano-chileno de 82 aos, ostenta este ao 4,7 mil millones de dlares (en 201 Forbes le adjudic 3.700 millones) con su holding Cencosud (Centros Comerciales Sudamericanos S.A., con presencia en Brasil, Colombia y Per), que en Chile explota la cadena de supermercados Jumbo y Santa Isabel, la tienda de retail Pars que adems opera como prestamista popular, la lnea area Sky y el mega centro comercial Costanera Center, entre otros. En 2011 Paulmann alcanz una fortuna de 10.500 millones de dlares, pero algunos errores de en sus negocios lo empobrecieron.

Julio Ponce Lerou, de 71 aos, el ex yerno de Pinochet que con la ayuda del suegro se apropi en 1983 de la mixta Sociedad Qumica Chilena (SQM, minera no metlica, salitre, yodo, potasio y litio), debut en Forbes en 2014 con 2.300 millones de dlares pero en 2016 creci a 3.100 millones. En 2014 fue multado en 164 millones de dlares por el caso Cascadas un truco burstil que hizo subir artificialmente el valor de las acciones de lo que ahora es su holding SQM.

Tambin en 2014, el Ministerio Pblico comenz a investigar a SQM por financiar fuera de la ley y en perjuicio del Fisco a polticos y partidos de todos los pelajes con la figura de (falsos) proveedores que ascendera a 14 millones de dlares. Una investigacin que la propia SQM encarg a los abogados estadounidenses Shearman&Sterling, entregada en diciembre 2016, apunta que el 45% de los aportes a falsos proveedores benefici a personajes polticos ligados a la ultraderechista Unin Demcrata Independiente (UDI), 11% a la derechista Renovacin Nacional (RN), 11% a la co-gobernante Democracia Cristiana (DC), 10% al Partido Regionalista Independiente (PRI), 8% al izquierdista Partido Socialista (PS), 7% al gobiernista Partido Radical Social Demcrata (PRSD) y 3% al tambin oficialista Partido por la Democracia (PPD).

Entre los top ten que estiraron la mano aparecen sociedades vinculadas a Luis Saldas (asesor de Julio Ponce); Cristin Warner (ex jefe de campaa de Marco Enrquez-Ominami); Sebastin Piera; Giorgio Martelli (gestor de la campaa de Bachelet); Cristina Bitar (colaboradora de Piera); Marcelo Rozas (veterano operador poltico DC); Carlos Ominami (ex senador PS) y Pablo Longueira (ex senador, ex ministro UDI de Piera y ex presidenciable). Entre los beneficiarios N 10 al 20, Shearman & Sterling menciona a sociedades vinculadas a polticos como el ex vicepresidente RN Claudio Eguiluz (ya formalizado por la justicia), Marcelo Rozas, Adolfo Zaldvar (fallecido, ex senador DC, fundador del PRI) y Andrs Allamand (ex senador RN y ex ministro de Piera).

Sebastin Piera Echenique, de 67 aos, ex presidente y ahora candidato presidencial de la derecha dura, poseedor de 2.700 millones de dlares acumulados como inversionista, increment su fortuna an durante su presidencia (2010-2014). En febrero de 2009 Forbes le asign 1.000 millones de dlares. Tras la campaa electoral y las elecciones de diciembre 2009 y la segunda vuelta de enero 2010, en febrero 2010 la revista le atribuy 2.200 millones de dlares. Semanas antes de abandonar la presidencia en marzo de 2014, el ranking que se difunde en febrero lo present con 2400 millones de dlares.

El jefe del sexto grupo econmico, investigado actualmente por la Fiscala para establecer su responsabilidad en varios casos de corrupcin (Penta, SQM y otros), por largo tiempo ha sido criticado por el concubinato de sus negocios con su vida poltica. El Ministerio Pblico investiga operaciones secretas que habra realizado en Chile y en el exterior mientras estuvo en el palacio de La Moneda. En una entrevista laudatoria publicada por Jude Webbs en el Financial Times del 21 de julio de 2010, Piera le mostr como trabajaba con un terminal de Bloomberg que, junto con entregar informacin financiera mundial, permite invertir on line en el exterior, incluidos los parasos fiscales. Tiene una calculadora a mano, un bloc de notas garabateado con nmeros frente a l y un terminal Bloomberg, escribi Webber en el conservador peridico britnico dirigido a los lectores de la City.

Alvaro Saieh Bendeck, de 67 aos, tiene 2.500 millones de dlares invertidos en Corpbanca-Colombia (Corpbanka-Chile se fusion con el brasileo Itah-Chile en 2016), el holding de supermercados SMU (Unimarc, Ok Market) y el grupo meditico Copesa-La Tercera, que con el grupo Edwards-El Mercurio integra un duopolio que controla absolutamente toda la prensa escrita de Chile, adems bajo el mismo signo ideolgico-editorial.

Luis Enrique Yarur Rey, de 66 aos, exhibe 1.900 millones de dlares, tras ingresar al ranking Forbes en 2013 con 1.850 millones de dlares obtenidos con el Banco de Crdito e Inversiones.

Grupo Angelini, conformado por los sobrinos herederos del otrora rico nmero uno de Chile sin descendencia, Anacleto Angelini, an tiene 3.000 millones de dlares compartidos, 1.700 millones de Roberto Angelini Rossi, de 68 aos, y 1.300 millones que aparecen a nombre de su hermana Patricia, de 62 aos. Con presencia en Argentina, Brasil y Per el grupo dueo de Copec todava es fuerte en negocios pesqueros, mineros y forestales (celulosa), entre otros rubros. Sus empresas pesqueras participaron en el pago a legisladores que aprobaron la ley de pesca, diseada a su medida por los propios dueos del mar. Entre otros procesados por cohecho de este caso se encuentra el senador UDI Jaime Orpis, tras ser despojado del fuero parlamentario.

Jean Salata, un chileno desconocido, desvinculado desde largo aos de su pas natal, residente en Hong Kong y dedicado a negocios financieros, apareci en el Forbes 2017 con 1.480 millones de dlares. Empero, no tiene presencia local.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

Tabla del autor con datos histricos del ranking anual de la revista Forbes de EEUU.

