Bajo el cemento est el sustento

El Peridico

Hasta hace muy pocos meses quienes habitamos el barrio de Horta, en Barcelona, podamos comprar alimentos de cercana, de mucha cercana, de kilmetro cero. Entre los pisos blancos que se construyeron para alojar a personal relacionado con los Juegos Olmpicos resiste el huerto del seor Marcel-l, un agricultor profesional que en unos 2.000 metros cuadrados produca los alimentos que el clima recomendaba. Escarolas, alcachofas, tomates, coles o pimientos que, cuando llegabas a comprarlos, te peda que fueras t mismo a recolectarlos. Porque durante 20 aos siendo uno de sus clientes, siempre vi al seor Marcel-l manteniendo el huerto con un esfuerzo hercleo: vestido como un motorista, con rodilleras y coderas, circulaba por los parterres en su silla de ruedas y desde el suelo, gateando, trabajaba los bancales.

Garantizar la proteccin

Ahora el huerto est en barbecho involuntario, la tierra descansa a la espera de su destino, que no debera ser otro que el que le corresponde: ser sustento. Desconozco su situacin legal, pero, se puede garantizar que un espacio de estas caractersticas cuente con la proteccin administrativa necesaria para que siga ejerciendo el digno oficio de alimentarnos?

El 15 de octubre del 2015 Barcelona fue una de las cien ciudades mundiales que firmaron el conocido como Pacto de Miln para una alimentacin sostenible. Es decir, un compromiso formal para reconducir un sistema alimentario dependiente totalmente de alimentos industriales de cualquier parte del mundo -con una mochila muy pesada de injusticias ambientales y sociales- hacia nuevos modelos donde prime la alimentacin saludable, de temporada y de proximidad. Para hacer posible dicha transicin el pacto recomienda una serie de medidas muy lgicas y factibles, como, por ejemplo, modificar las ordenanzas municipales para asegurar que las licitaciones que dan acceso a regentar cocinas de escuelas, hospitales o asilos prioricen aquellas propuestas que garanticen productos ecolgicos y locales. O que hacen posible la venta directa con precios dignos para quienes producen y con precios asequibles para quienes consumimos. El pacto tambin habla claramente de la necesidad de preservar y asegurar con las medidas correspondientes que no se pierda ni un palmo ms de tierra agraria.

Hay guerras por la tierra frtil en Ucrania, en Honduras, en el Congo... "Compren tierra, que no se fabrica ms", deca irnicamente Mark Twain a los especuladores de su tiempo. Y Barcelona tiene an algunos espacios agrarios que deben seguir ejerciendo de huertos. Fjense hasta dnde llegan las ganas de acabar con lo agrario que la clasificacin de la tierra se divide bsicamente en dos: suelo urbanizable o suelo no urbanizable. A lo que es tierra viva, fresca y alimento, le llaman suelo y lo apellidan no urbanizable, que, como dice el investigador Carles Soler, es el primer paso para hacerla potencialmente asfalto.