Noticias obreras de Australia y Asia

http://aawl.org.au/

Los trabajadores australianos ganan frente al gigante mundial de la leche

Despus de una pelea que dur dos meses, los trabajadores empleados en la fbrica lechera de Parmalat ganaron su derecho a obtener contratos de trabajo y aumentos salariales. La empresa haba tratado de introducir un nuevo acuerdo que habra aumentado el nmero de trabajadores eventuales y con contratos precarios, limitara los derechos sindicales y ofrecera mnimos aumentos en los salarios. Los trabajadores recibieron un gran apoyo de sus sindicatos, el Sindicato Australiano de Trabajadores de la Manufactura y el Sindicato de Industriales Elctricos, as como de muchos otros centros de trabajo y sindicatos. Este ataque fue el ltimo de una gran empresa para tratar de romper una fuerza de trabajo sindicalizada tratando de que las normas de empleo y los salarios se redujeran.

Explosin mata a un trabajador y hiere a otros en Camboya

Esta semana, una joven trabajadora muri y otros 7 fueron hospitalizados cuando estall una caldera de lea en su fbrica de prendas de vestir. El Zhen Tai Garment Co Ltd, ubicado en el distrito Thmey de Phnom Penh, emplea a cerca de 2.000 trabajadores y es un importante proveedor de pantalones Levi. El sector de la confeccin en Camboya emplea a cientos de miles de trabajadores, pero se caracteriza por una carrera sin fin donde los accidentes laborales son comunes y las actividades sindicales y organizativas de los trabajadores son frecuentemente reprimidas. La situacin de los trabajadores se complica an ms debido a un clima poltico en el que la disensin general se ve afectada por la violencia fsica o la detencin permanente.



Trabajadores de Hyundai de la India en batalla

Esta semana, 300 trabajadores protagonizaron una protesta contra la fbrica de Hyundai Motor, ubicada en Tamil Nadu, en contra de la negativa de la compaa a permitir la entrada a dos activistas laborales. El enojo de los trabajadores ante la postura antisindical de la direccin se remonta a la creacin de la fbrica en 2008. Otras acciones importantes y disputas ocurrieron en 2010 y otra vez en 2012. En todas las ocasiones las razones eran las condiciones de trabajo y el reconocimiento del derecho de los trabajadores a formar un sindicato independiente. Cuestiones similares ahora han visto a 13 trabajadores de Maruti Suzuki encarcelados de por vida en el norte de la India.



Nuevas alianzas imperialistas en desarrollo en Siria

La situacin poltica en Siria est cambiando a medida que las fuerzas remanentes del levantamiento popular retroceden bajo el mayor podero militar de una coalicin de actores imperialistas. Hay un realineamiento continuo de las fuerzas imperialistas y reaccionarias involucradas, ya que ahora cada uno trata de reposicionarse para ganar ventaja en esta nueva fase. La realidad de la clase trabajadora en Siria sigue siendo catastrfica, con muchos civiles muertos diariamente. La perspectiva de una solucin a esta crisis sigue siendo baja, con la posibilidad de que se produzcan nuevos conflictos en un futuro prximo.



Australia contina deportando refugiados

Esta semana, activistas que apoyaban a los refugiados en las ciudades australianas de Melbourne y Sydney trataron de detener la deportacin de uno de ellos que ha estado en huelga de hambre. Saeed, un aptrida cuyo ingls es muy pobre, ser deportado a una zona de guerra, ya que su apelacin para permanecer en Australia como refugiado fue presentada demasiado tarde. Este enfoque punitivo es un ejemplo de la represin sucesiva del gobierno australiano a los derechos de los refugiados. Las manifestaciones en todas las ciudades importantes en apoyo de los refugiados se realizarn en Australia el domingo 9 de abril.



La oposicin al nuevo sistema de misiles crece en Corea del Sur

La decisin tomada a principios de este mes por parte de los militares estadounidenses de construir un nuevo sistema de defensa de rea de alta altitud (THAAD) en Corea del Sur ha provocado protestas importantes de activistas contra la guerra. Los activistas temen que el despliegue de este nuevo sistema slo sirva para aumentar las tensiones en la pennsula de Corea y hacer ms probable una guerra con Corea del Norte. El pasado fin de semana, activistas anti-guerra de todo Corea del Sur convergieron en la pequea ciudad de Seongju para una serie de manifestaciones y un festival. Se prevn ms protestas en las prximas semanas.



Nuevas protestas contra el gobierno en Lbano

Esta semana se produjeron grandes manifestaciones en Lbano en protesta contra un nuevo impuesto sobre las ventas propuesto que afectar desproporcionadamente a los trabajadores y a sus familias que ya estn soportando bajos salarios. En una manifestacin, el primer ministro Saad Hariri tuvo que abandonar su automvil cuando fue rodeado por manifestantes enojados por la corrupcin y evasin de impuestos que el gobierno no est abordando. Las tensiones que subyacen a estas protestas son similares a las demostraciones de "Ud. Apesta" que pusieron de relieve la incapacidad del gobierno para resolver problemas sociales y proveer a su poblacin. Tambin se apoyaron las protestas de 14 activistas de "Ud. Apesta" que estn enfrentando juicio.



Liberacin de activista sindical en Uzbekistn

A fines de la semana pasada, Elena Urlaeva, jefa de la Alianza de Derechos Humanos de Uzbekistn, fue liberada despus de una campaa internacional concertada. Urlaeva fue arrestada a principios de marzo mientras se preparaba para asistir a una conferencia internacional. Urlaeva es una crtica del trabajo forzado y del trabajo infantil en el sector algodonero de Uzbekistn. Su arresto es un recordatorio de las medidas que el gobierno de Uzbekistn tomar para proteger sus ganancias de la cosecha anual de algodn. La industria del algodn es notoria por su uso del trabajo forzoso y las prcticas duras.



Fuente original: http://aawl.org.au/