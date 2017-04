Medelln, una administracin mortal

Pasaban los aos y uno tras otro iban apareciendo las alertas. La alertas naranja y roja pasaban desapercibidas, a muy pocos les ha parecido grave la contaminacin que gravita sobre Medelln.

Pese a que la ciudad tiene metro y tranva, nicos en el pas, el transporte sigue siendo precario y costoso. No existen suficientes rutas en la ciudad para suplir las necesidades de sus habitantes.

El transporte pblico, particularmente, es en general malo, rutas mal diseadas, mucho tiempo de espera y por ltimo muy costoso. Digo pblico porque son empresas privadas las que tienen en sus manos el transporte de la ciudad. Podramos hacer cuentas cunto le cuesta a un ciudadano movilizarse slo en bus. Hablemos hipotticamente de alguien que se gana el mnimo, $737.717 pesos, trabaja 6 das a la semana, y cada da gasta en transporte $4000 pesos, en el mes son $96.000, que equivalen al 13% de su salario. Este sera un escenario ideal, pero no estamos hablando de los costos de transbordos o de tomar dos transportes para llegar al trabajo, porque los costos aumentan el doble o ms.

Los altos costos en la movilidad se reflejan inevitablemente en el estmulo desenfrenado al consumo de medios privados de transporte. Autos o en su defecto motos, hay para todos los tipos de bolsillo. Segn Julin Bedoya, profesor de la Universidad Nacional, no es posible sealar nicamente a los grandes vehculos como responsables de la crisis ambiental que hoy vive la ciudad, ya que actualmente hay un parque automotor cercano a los 80.000 vehculos. [1] Y esto sumado a que tenemos, comparado con los estndares mundiales, un disel altamente contaminante y motores de eficiencia mucho menor, [2] hace que el problema de la contaminacin sea mayor.

Las administraciones se han hecho las de la vista gorda con el insostenible crecimiento del parque automotor, no hay control en este crecimiento. Tampoco han mejorado los sistemas de transporte, por el contrario, se han vuelto ms precarios y poco tiles. Esto se puede evidenciar en la gran cantidad de colectivos haciendo de transporte en varias zonas de la ciudad. Por ejemplo, las rutas de Manrique fueron eliminadas y reemplazadas por el Metroplus, pero es sabido que esto ha perjudicado a muchos habitantes de esta zona de la ciudad, ya que hoy existen paraderos de colectivos particulares que cubren estas rutas eliminadas negligentemente por el metro.

El alcalde actual que tiene la responsabilidad de solucionar esta emergencia, se la ha pasado tomando medidas de corto plazo, que poco o nada ayuda a resolver este problema de raz. Los pico y placa ambientales no han durado ms de 4 das y obviamente eso no va a detener esta emergencia ambiental que parece cclica, pasamos de alerta roja a naranja como si nada, y as durante los ltimos dos aos. [3] [4]

Se calcula que en Medelln mueren alrededor de 8 personas diarias por la contaminacin. [5] Esto no es suficiente para pensar en medidas permanentes y definitivas?.

Comparto con otros estudiosos sobre el tema que es urgente que se discuta el cambio de modelo de ciudad que tenemos. De seguir as, este no ser el lugar en el que veremos crecer nuestros sueos y a nuestros hijos. Confieso que escribo con sentimiento de dolor por la prdida de un amigo, a causa de todo este caos y maraa absurda que permite que esta ciudad sea un lugar peligroso y mortal para vivir. Una enfermedad respiratoria acab con la vida de un joven de 34 aos.

Todas las muertes causadas por la contaminacin, entre otras, son prdidas silenciosas, por eso no quisiera que la muerte de Jonathan quedara en el silencio como consecuencia de la improvisacin con la que todos estos alcaldes han manejado y siguen manejando esta ciudad. Por supuesto soy consciente que por ms radicales que sean las medidas que se adopten, sino avanzamos en la cultura de la defensa y preservacin del medio ambiente, y no apostamos por restringir el consumo de autos y motos, y solo nos asumimos como dciles consumidores dentro del sistema, es poco o nulo el cambio que podamos lograr.



