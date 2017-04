Con el 99 por ciento de las mesas escrutadas, Lenn Moreno gan la segunda vuelta

El banquero Guillermo Lasso no sabe perder

Correa junto a su delfn Lenn Moreno, en el balcn del Palacio de Carondelet. (Imagen: AFP)



Luego de la victoria de Lenn Moreno con el 51,17% en la segunda vuelta del domingo y el desconocimiento de los resultados por parte del candidato opositor, Guillermo Lasso, quien obtuvo el 48,83% con el 99,5% de las mesas escrutadas, la capital, Quito, amaneci tranquila. El actual mandatario, Rafael Correa, invit al presidente electo a presenciar el tradicional y atractivo cambio de Guardia que se realiza todos los lunes en la sede de gobierno, el Palacio de Carondelet, ubicado en el centro histrico de la ciudad. Asistieron miles de militantes del partido de gobierno, Alianza PAIS, al igual que turistas que merodeaban la zona.

El radiante sol de los ltimos dos das contrast con el lluvioso clima de marzo y permiti que ambos observaran la ceremonia desde el balcn, acompaados de Jorge Glas, actual vicepresidente y tambin vicepresidente electo. Correa, de prudente actuacin en ambas campaas electorales, no habl y dej que sea Moreno quien se dirija al pblico.

En un breve discurso, expres: Vamos a seguir en las lneas de favorecer a los ms pobres de la patria. Voy a ser presidente de todos, pero fundamentalmente de los pobres. El Plan Todo Una Vida (eje central de su programa de gobierno) est dirigido a ellos. Adems, agradeci al actual presidente por todo lo que ha hecho por la patria. En la finalizacin del acto ambos mandatarios cantaron a do la cancin Por ti vamos a vencer, escrita por el msico chileno Eduardo Yaez. En la madrugada de ayer, cuando continuaban los festejos en la sede de Alianza PAIS, Moreno, al lado de Correa, enton Hasta Siempre del cantautor cubano Carlos Puebla al tiempo que fotos y videos de Ernesto Guevara aparecan en la pantalla.





El futuro gobierno de quien fuera vicepresidente entre 2007 y 2013 tendr un cambio de formas, sostuvo Andrs Mideros, licenciado en economa por la Universidad Catlica de Ecuador y especialista en poltica social, pobreza y desigualdad: Habr un estilo que llamar ms al dilogo, pero sin desconocer lo que se ha logrado, los grandes avances del gobierno de Correa. La propuesta de Moreno es mejorar esos logros. Mideros aadi que uno de los grandes pendientes es la desnutricin infantil. Adems de los servicios que se generaron en todo el pas en el rea de salud y educacin, la apuesta es tener una suerte de brigadas que puedan llegar a los hogares, a las mujeres embarazadas y nios que estn en riesgo de malnutricin.

Patricio Mery Bell, consultor poltico y asesor comunicacional, explic que, segn su visin, los desafos de Moreno sern profundizar los derechos sociales, terminar con la extrema pobreza y mantener la libertad de mercado y destac que, si alcanza esos objetivos, Ecuador podra estar preparado para saltar al desarrollo.

Ecuador, nico pas de la Unin de Naciones Suramericanas (Unasur) que no posee moneda propia y utiliza el dlar estadounidense desde el 2000, est expuesto ante turbulencias internacionales, consider Mideros: La economa ecuatoriana sigue siendo muy voltil frente a los shocks externos, por ejemplo, la apreciacin del dlar, la cada del precio del petrleo y otros commodities sin duda afect a la liquidez de la economa; nosotros necesitamos que entren ms dlares de los que salen. El economista asegur que el pas gener una serie de capacidades que se pueden utilizar como la infraestructura y la soberana energtica. Colombia ahora le compra electricidad a Ecuador, mientras que hace unos aos era al revs.

En base a los cambios que realizar el presidente electo, una mejor relacin con el sector empresarial sera de mutuo beneficio, opina Mideros: Es necesario, y lo ha plantado Moreno, un pacto productivo. Hay que sentarse con el sector empresarial para aprovechar las capacidades que nos ha dado la inversin pblica en estos aos. Pronostic un escenario lleno de oportunidades positivas si hay voluntad tambin del sector empresarial de converger a un proyecto de pas.

Por otro lado, aunque con un impacto menor al esperado, la candidatura de la Alianza Creo-Suma que postul a Lasso, contina manifestndose frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). Reclaman por un fraude que ningn organismo observador internacional detect, de igual manera que en la primera vuelta del 19 de febrero. Las misiones de la Unin Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y Unasur ratificaron que las elecciones fueron transparentes. El aspirante opositor denunci ayer fraude ante la misin observadora de la OEA que, en la primera vuelta haba afirmado que los comicios no presentaron irregularidades y, en esta segunda, haba catalogado como normal el desarrollo de los sufragios.

No bien finalizaron los comicios el domingo, a las 17 horas (19 de Argentina), solo dos de las doce empresas encuestadoras habilitadas publicaron sus sondeos de boca de urna. Perfiles de Opinin pronostic una victoria del candidato oficialista por cuatro puntos, mientras que Cedatos proyect una victoria opositora por cinco. Ambos aspirantes a la presidencia se declararon ganadores.

Lasso haba llamado las ltimas dos semanas a desconocer los resultados si no venca su proyecto, al igual que su candidato a vicepresidente, Andrs Pez, quien en una entrevista radial mand al carajo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y asegur que l iba a divulgar los resultados 45 minutos antes del cierre de la votacin. Finalmente, no lo hizo.

Fabricio Villamar, asamblesta electo por la Alianza Creo-Suma afirm que su candidato podra triunfar si se toman en cuenta sus objeciones. Hay actas en las cuales la original que se entreg a los movimientos en las juntas electorales difiere de las actas que subi el CNE y se verifican firmas de diferentes presidente y secretarios de juntas. Adems, hay casos en los que las actas que salen de la junta receptora le dan una cantidad de votos superior a Lasso y en las actas que sube el CNE los votos cambian radicalmente. Entonces estas inconsistencias hay que verificarlas.

Villamar agreg que la Ley Electoral plantea que los resultados, para que sean vlidos, tienen que comenzar a procesarse a las nueve de la noche del da de las elecciones en los tribunales provinciales electorales. Recin a las nueve comenz el proceso de conteo oficial. Inicialmente, lo que se ha tenido es una entre de datos salida del escaneo de las actas las cuales estn siendo impugnadas en los tribunales provinciales. El problema es que hay que ir a apelar a tribunales provinciales electorales nombrados por el corresmo. Es confiar en una justicia que no es justicia.

La sociloga y magster en anlisis poltico por la Universidad Complutense de Madrid, Gisela Brito, dijo que es para destacar la solidez tcnica y la celeridad en el proceso de escrutinio que demostr tener Ecuador a travs de su Consejo Nacional Electoral, un ejemplo a imitar para otros pases de la regin. Ya los principales veedores internacionales (Unasur y OEA) han dado por vlidos los resultados emitidos por el CNE con lo cual no hay ms que hacer en trminos formales y aadi que la apelacin al fraude que realiza la oposicin, como ya pas en Venezuela y Argentina, es una herramienta de presin poltica para generar confusin y ruido meditico internacional. Ayer CNN era la nica cadena que insista con la agenda del fraude cuando todos los medios nacionales haban cerrado ya su trasmisin.

La Alianza Creo-Suma continuar movilizndose frente a las sedes del CNE de Quito, Guayaquil -ciudad ms poblada del pas- y otras capitales provinciales, manifest Villamar. No obstante, con el correr de los das es probable que las protestas se diluyan. Los medios de comunicacin opositores al gobierno no estn fogoneando el fraude y la inmensa mayora ya aseguran que Moreno ser el nuevo mandatario. Adems, los principales partidos polticos opositores que no forman parte de la Alianza Creo-Suma no convocaron a sus partidarios a movilizarse, aunque s pidieron al CNE que tome en cuenta las objeciones.

