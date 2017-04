Los drones estadounidenses siembran terror y muerte en Yemen

The Guardian / El Diario (Espaa)

Meqdad Tuaiman junto a sus hijos. Su padre y su hermano de 17 aos murieron en un ataque estadounidense en 2011 tras ir a buscar unos camellos perdidos en el desierto. REPRIEVE / NODV (NATIONAL ORGANIZATION OF DRONE VICTIMS, IN YEMEN)

Todos los das, cuando escuchan el ruido de los drones sobre sus cabezas, la familia Tuaiman espera que Trump termine de matarlos.

Los drones solan sobrevolar su aldea, al Rawdah, una vez a la semana y ellos ponan a los nios a cubierto. Ahora, de acuerdo con Meqdad Tuaiman, los drones vienen todos los das, a veces hasta en tres o cuatro ocasiones. A veces llegan por la tarde. Otras llegan tras el atardecer y se quedan merodeando hasta el amanecer.

Los aviones no tripulados no han disparado sus armas en cuatro meses, pero sus patrullas se han intensificado desde finales de enero, cuando Trump asumi la presidencia. Meqdad, un joven de 24 aos vendedor de coches usados y espordico vigilante de oleoductos, cree que no es coincidencia.

En octubre de 2011, el padre de Meqdad, Saleh, y su hermano Jalal, de 17 aos, murieron en un ataque de un dron cuando conducan por el desierto en bsqueda de unos camellos perdidos. Otro hermano que estaba con ellos, Ezzaldeen, de 14 aos, escap de la explosin y se escondi hasta la maana siguiente, cuando encontr los cuerpos destrozados.

En 2014, the Guardian dio al hermano de Meqdad de 13 aos una cmara para grabar su da a da. En enero de 2015, l tambin muri en un ataque de un dron.

Los ataques estadounidenses con aviones no tripulados en Yemen son una parte fundamental de la campaa contra al Qaeda en la Pennsula Arbiga (AQAP), pero la familia Tuaiman niega cualquier vnculo con el terrorismo y afirma que nunca ha recibido una explicacin ni de las autoridades estadounidenses ni de los aliados del gobierno yemen.

De acuerdo con Meqdad, su hermano Ezzaldeen ha empezado a decir que l ser el prximo: "Soy el siguiente que van a matar".

Ezzaldeen Tuaiman junto a su hijo. REPRIEVE / NODV (NATIONAL ORGANIZATION OF DRONE VICTIMS, IN YEMEN)

Bajo la Administracin de Trump, los bombardeos areos en Siria e Irak han aumentado considerablemente, disparando las denuncias de muertes civiles. Los bombardeos tambin han aumentado en Yemen, donde la campaa estadounidense contra los islamistas se desarrolla junto a una complicada guerra civil que ya ha atrado a los grandes enemigos de la regin: Arabia Saud e Irn.

El Gobierno est contemplando planes para una mayor participacin de Estados Unidos en la guerra civil, que enfrenta a los rebeldes huzes apoyados por Irn y a los Estados del Golfo Prsico que defienden al presidente exiliado Abd Rabu Mansur Hadi.

La familia Tuaiman se siente maniatada por las dos campaa. Su apoyo a Hadi los sita junto a Estados Unidos, incluso a pesar de que temen morir por los bombardeos de drones estadounidenses.

En Washington, Obama fue criticado desde la derecha por no asumir riesgos, incluso a pesar de que las organizaciones de derechos humanos denunciaron que sus directivas para evitar muertes civiles eran demasiado laxas. Y con Trump, estos criterios son papel mojado, segn seal recientemente a the Guardian un miembro de la Administracin.

"Con Obama, los republicanos expresaron constantemente su preocupacin porque el excesivo control de la Casa Blanca, segn ellos, sobre cmo y dnde se desplegaban los drones y sobre las normas poco realistas para los bombardeos dificultaba la estrategia antiterrorista estadounidense. Incluso sin una directriz formal, Trump puede revertir esto delegando la autoridad de atacar en autoridades de nivel ms bajo y mostrndose a favor de que haya ms ataques y, por tanto, ms vctimas civiles", explica Micah Zenko, que lleva temas de antiterrorismo en el think tank Council on Foreign Relations.

Meqdad teme que Trump intente cumplir la promesa que realiz en 2015: "Cuando coges a estos terroristas, tienes que llevarte tambin a sus familias".

Autoridades estadounidenses niegan que haya planes para implementar esta poltica, que para los expertos constituira un crimen de guerra. Pero, con tres familiares muertos, Meqdad no lo descarta.

Trump: rcord de bombardeos

"Creemos que [Trump] no tiene respeto por la vida humana. Tenemos mucho miedo", cuenta Meqdad durante una entrevista telefnica organizada por el grupo de derechos humanos Reprieve. Meqdad pide que si Estados Unidos tiene alguna prueba contra su familia que "por favor" la presente en un tribunal. "Estamos preparados para explicarnos en cualquier tribunal estadounidense".

Estados Unidos ha incrementado el ritmo de sus bombardeos en las ltimas semanas en Yemen, Irak y Siria. El mando militar de EEUU en Oriente Medio ha negado que se hayan relajado las normas para entrar en combate. Sin embargo, ha reconocido una descentralizacin de la toma de decisiones que facilita solicitar bombardeos a los "asesores" militares de EEUU que luchan junto a las fuerzas iraques en Mosul.

"Creo que el presidente, razonadamente, ha dejado muy claro que quiere dar a los mandos sobre el terreno mucha ms flexibilidad para llevar a cabo sus misiones, especialmente a la hora de derrotar al ISIS", afirm este lunes el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Las estadsticas de la Fuerza Area estadounidense muestran que desde diciembre EEUU ha lanzado muchas ms bombas en Irak y Siria que en ningn otro momento de los dos aos y medio de guerra contra ISIS.

En enero, los aviones de combate lanzaron 3.600 bombas , seguido en febrero por otras 3.440. Las estadsticas de marzo an no estn disponibles. Estas cifras pulverizan el rcord anterior de lanzamientos mensuales: 3.242 en noviembre de 2015.



Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/aumento-bombardeos-estadounidenses-Yemen-siguiente_0_627838242.html