La Revolucin Rusa (I)

La revolucin de febrero

El 8 de marzo de 1917 (23 de febrero segn el calendario juliano vigente en la Rusia zarista en ese momento), a pesar de que haba motivos de sobra para salir a las calles en rebelin, ninguna de las organizaciones socialdemcratas o socialrevolucionarias activas en la ciudad de Petrogrado durante esos aos de la I Guerra Mundial (1914-1918) convoc a las obreras a una manifestacin para celebrar el Da de la Mujer. No obstante, ese da, 90.000 mujeres de las fbricas de tejidos de Petrogrado tomaron las calles espontneamente para reivindicar sus derechos; ese da, como antes haban hecho miles de mujeres en otros lugares de Europa y Amrica, se echaron a la calle exigiendo pan, paz y repblica. Ese da, en contra del criterio del partido socialdemcrata ruso, mayoritario entre el proletariado industrial de la ciudad de Petrogrado, las mujeres de Petrogrado iniciaron la revolucin.

Efectivamente, en contra de lo esperado, ya que el da siguiente no tena un significado especial, el 9 de marzo los obreros del barrio de Viborg, el ms combativo de la ciudad, decidieron mantener las movilizaciones junto a las mujeres obreras. El 10 de marzo, contra todo pronstico, 240.000 obreros y obreras de la ciudad de Petrogrado estaban en huelga. En apenas unos das, de manera espontnea, el proletariado de Petrogrado haba puesto uno marcha un nuevo proceso revolucionario desde abajo.

El da 11 de marzo fue un momento decisivo: de un lado el proletariado; en frente, la burocracia imperial y la burguesa liberal. Avanzar hacia lo desconocido o desmovilizarse, sin garantas de que no hubiera represalias. Qu hacer en esa situacin? Paradjicamente, quien debera ponerse a la cabeza del movimiento revolucionario iba a remolque: cuando las organizaciones obreras ms comprometidas con la huelga animaban a los soldados a sumarse al movimiento revolucionario, la cuarta compaa del regimiento imperial de Pavlovski ya se haba sublevado la noche anterior... As, en respuesta a las exigencias de un pueblo que se haba autoorganizado en soviets (asambleas) el 14 de marzo, el da 15 de marzo el zar Nicols II abdicaba y se proclamaba la Repblica, constituyndose un gobierno provisional presidido por el prncipe Lvov. La revolucin haba triunfado!

De nuevo, como ya haba pasado en la Revolucin francesa, el pueblo, por carecer -en palabras de Lenin- del grado preciso de conciencia y de organizacin le haba entregado el poder a la burguesa, pues el nuevo gobierno provisional ruso estaba integrado casi exclusivamente por representantes de la burguesa, pues lo nico que les recordaba a los nuevos ministros que estaban all gracias a la lucha del pueblo era la solitaria presencia del menchevique Kerenski.

El nuevo gobierno, a pesar de que convoc elecciones para una asamblea constituyente, decret la amnista de presos polticos y la libertad de prensa y expresin, reconoci la igualdad de todos los ciudadanos sin distincin de sexo o raza.., no gener muchas simpatas entre el pueblo, ya que mantuvo a Rusia en guerra y se mostraba reticente a aprobar reformas sociales, como la reduccin de la jornada de trabajo o la reforma agraria. Quizs por eso, aunque fuera de una manera intuitiva, los soviets no se autodisolveron, por lo que a partir de ese momento coexistirn dos poderes paralelos: el del gobierno provisional y el de los soviets, que en un primer momento dieron su apoyo al gobierno provisional, principalmente en aquellas medidas que se consideraban revolucionarias. En este sentido, como sealara aos ms tarde Trotski en su Historia de la revolucin rusa (1929 - 1932), el soviet de Petrogrado se contentaba con que el gobierno provisional aprobara mediante decretos algunas de las demandas de los obreros y de las obreras y de los soldados.

En ese contexto, el 17 (4) de abril Lenin, que acababa de regresar del exilio suizo el 16 (3) de abril, defendi ante el comit del partido bolchevique que la nica forma de gobierno revolucionario era el gobierno de los soviets, por lo que el soviet de Petrogrado debera de dejar de apoyar al gobierno provisional y el partido debera de luchar para que se transfiriese todo lo poder del Estado a los Soviets de diputados obreros. Obviamente, esa postura tan opuesta a lo que vena haciendo el soviet y el partido, no cont con el apoyo del partido de hecho nica cont con el apoyo de Alexandra Kollontai-; no obstante, Lenin publico ese documento, las Tesis de abril, en el peridico Pravda, en ese momento vinculado al soviet de Petrogrado, el da 20 (7) de abril.

En un momento en que Rusia, segn el anlisis de Lenin, avanzaba por la primera fase de la revolucin, que le haba dado el poder a la burguesa, era necesario, para pasar a la segunda fase: la que diera el poder al pueblo una accin revolucionaria que el soviet de Petrogrado y el partido todava no estaban en condiciones de dar. De hecho, cuando tras las jornadas de los das 3 y 4 de mayo (20 y 21 de abril), dirigidas de forma espontnea por el pueblo de Petrogrado contra el gobierno de Lvov, se produjo una crisis ministerial, fue el soviet de Petrogrado quien acudi en apoyo del gobierno provisional, apoyando la inclusin en el gobierno de seis socialistas y el nombramiento de Kerenski como ministro de Guerra. Cunto camino quedaba an por recorrer para que la aspiracin del soviet de Petrogrado dejase de ser la formacin de un gobierno de coalicin! No obstante, ese largo camino se recorri en apenas unos meses.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.