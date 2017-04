Enmienda y crisis en Paraguay

No es la primera vez que en Paraguay se habla de la posibilidad de reeleccin de un presidente, ya en el gobierno del colorado (ANR) Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) se haba planteado esta posibilidad pero tuvo un fuerte rechazo por parte de la mayora de la sociedad. Incluso, la figura de Fernando Lugo, tom fuerza despus de que ste haba sido uno de los principales referentes de una marcha contra la propuesta de reeleccin.

Ya conocemos lo que sucedi en el 2008 con la victoria de Lugo y una prctica poltica del poncho juru (boca del poncho) palabra en guaran para calificar que est en el medio, en el centro; blando y complaciente en varias ocasiones con el modelo neoliberal, pero en el ms mnimo intento de abrir alguna posibilidad de bienestar para la mayora, se produjo el golpe de estado parlamentario en el ao 2012, que fue impulsado por una parte de la derecha (los liberales o PLRA) que acompaaron a Lugo en su campaa y en su gobierno, posteriormente stos liberales se aliaron con el otro sector de la derecha (encabezados ya por el millonario Horacio Cartes) para concretar el golpe parlamentario y posibilitar la presidencia de Federico Franco del partido liberal hasta la asuncin de Horacio Cartes en el 2013.

La elite poltica paraguaya, representada en sus dos partidos tradicionales, Liberales (PLRA) y Colorados (ANR), por momentos entran en lapsos de fuertes crisis, probablemente parte de esa crisis ha llevado a Fernando Lugo a la presidencia de la repblica, la crisis fue resuelta con la destitucin de Lugo. En estas crisis existen actores de mayor relevancia que mueven los hilos del poder, como las transnacionales, el capital extranjero y la embajada estadounidense.

El escenario actual y los movimientos de izquierda a derecha:

En torno nuevamente a la idea de la reeleccin se instala una nueva crisis entre dos fracciones de la derecha paraguaya, una que busca habilitar nuevamente a Horacio Cartes y otra que rechaza la posibilidad de continuidad de ste, destacando los rasgos autoritarios que posee el gobierno de Horacio Cartes, que es real, se aprovecha para instalar un discurso democrtico, dentro de los lmites oligarcas y electoralistas, por supuesto. Que, reitero, todos estos sectores haban sido aliados para concretar el golpe contra el gobierno de Lugo en el 2012. Se entiende por golpes blandos o suaves, una nueva estrategia del neoliberalismo para planificar y ejecutar desestabilizaciones polticas, sociales y econmicas que permitan la restitucin plena del modelo ante algn signo de amenaza al poder neoliberal (Rabilotta), con un claro apoyo de los monopolios de medios de comunicacin que actan ideolgicamente para legitimar las acciones de las clases dominantes.

En medio de esta crisis se encuentran dos sectores progresistas o vinculados a la izquierda, Avanza Pas (AP) y Frente Guaz (FG) -que tiene como principal referente a Fernando Lugo-, ambos sectores en lugar de aprovechar la crisis de la clase dominante, lo que hacen es profundizar sus diferencias, y cada uno de ellos se ala con una franja de la derecha. El Frente Guaz entonces elabora un discurso ms o menos as: En medio de la crisis de la derecha nosotros vamos a jugar nuestro proyecto, que es conseguir la figura de la reeleccin y candidatar a Fernando Lugo que es el nico capaz de derrotar a los proyectos ms conservadores, tradicionales y/o neoliberales que puedan presentarse para el 2018, que es el nico que puede derrotar a Horacio Cartes y que va a permitir la acumulacin de fuerzas de la izquierda. Por su parte, Avanza Pas alega los siguientes planteamientos: en este contexto apoyar la enmienda, es ser funcional al proyecto de Cartes, es imposible pensar en derrotar a Cartes con su poder econmico y con el manejo del aparato estatal a su lado, aseguran hay que rechazar la enmienda y acusan a Lugo y Frente Guaz de traidores. Avanza Pas se encuentra en miras a una alianza electoral para intentar posicionar a Mario Ferreiro (actual intendente de Asuncin) para que vuelva a ser candidato presidencial (ya lo fue en 2013 por Avanza Pas y lograron 2 bancas en senadores, mientras que el FG de Lugo consigui 5), desde el punto de vista electoral inmediato no tiene inters en la reeleccin.

Vale decir que existe otro sector de la izquierda, vinculado principalmente a la Federacin Nacional Campesina (FNC) que no ingresa en esta discusin por considerarla electoralista, institucionalista, porque cree que no son los problemas del pueblo, que el pueblo est con otros problemas que son urgentes de resolver, y denuncian los diferentes tipos de violencias del que son vctimas.

El poder de los medios

El papel de los medios de comunicacin es clave, como en todos los proceso polticos de nuestro continente, los grupos privados del empresario AJ Vierci y el conocido diario de ultra derecha, ABC color, del empresario Aldo Zucolillo, se han posicionado clara y radicalmente en contra de la reeleccin presidencial. Horacio Cartes, probablemente, ya previendo esta situacin, ha comprado una buena cantidad de medios de comunicacin, que estn en manos de su hermana Sara Cartes porque la constitucin nacional prohbe que el presidente de la repblica sea propietario de estos medios, entre los medios ya conocidos como los del grupo Cartes se encuentran el diario Hoy, La nacin, la radio 970, desde donde hace propaganda a su gestin e intenta colocar la necesidad de la reeleccin, pero no logra el impacto deseado.

Muchas tergiversaciones y manipulaciones por parte de los medios, que a veces juegan su propia disputa, pero que en realidad son parte de un engranaje mayor, tanto que lo que se ha logrado instalar en los ltimos das es que la Reeleccin es sinnimo de dictadura, y que la no reeleccin es la defensa de la democracia, entonces algunos sectores de derecha se presentan como los salvaguardas de la democracia. El sector de Horacio Cartes y el Frente Guaz responden a esto con la consigna que lo verdaderamente democrtico es llevar a una consulta popular, un referndum si la gente quiere o no la reeleccin y los que se oponen a sta idea son los sectores antidemocrticos.

La enmienda en el Congreso: maniobra 1, maniobra 2, bum!

Los sectores opositores a Horacio Cartes el 25 de agosto del 2016 presentaron rpidamente un proyecto de enmienda para la reeleccin, consiguieron mayora en el Senado y el apoyo del presidente de este rgano, llamaron en el mismo da a una sesin extraordanria, lo trataton fugazmente y lo rechazaron, todo fue vertiginoso, una farsa de proyecto, ya que los mismos que presentaron el proyecto fueron los mismos que lo rechazaron, todo para impedir que el proyecto sea tratado por el periodo de un ao y dejar as sin posibilidades a los sectores que piden reeleccin va enmienda de la Constitucin Nacional.

Los medios de Comunicacin de mayor influencia nacional, entre ellos ABC color, en aquella oportunidad calificaron el hecho de Sorpresiva maniobra, Madrugaron a Cartes. Mientras que el diario ltima Hora haba titulado: En jugada estratgica, Senado rechaza proyecto de enmienda para reeleccin, y en el epgrafe del artculo se lee: es una estrategia para cortar el debate de incluir la reeleccin presidencial a travs de esta va (las negritas son mas).

De esta misma forma, casi como una respuesta a las denominadas estrategias sorpresivas, u otras formas que quieran llamar a las prctica de polticas mezquinas y sectarias, los senadores del oficialismo del Partido Colorado, junto con algunos del Partido Liberal con su lider Blas LLano y el Frente Guaz que busca candidatar a Fernando Lugo (aunque Lugo se ausent del debate y las sesiones tan cuestionadas) consiguieron mayora para cambiar artculos del reglamente interno del Congreso y as retomar la posibilidad de enmienda para la reeleccin.

Con esta modificacin, el sector mayoritario de los Senadores realiz una sesin extraordinaria el viernes 31 de marzo, present el proyecto de enmienda y llamado a referndum, enviaron a la cmara de Diputados y stos (mayora Cartista) anunciaron que lo iban a tratar en la maana del sbado 1 de abril. Inmediatamente sectores de la derecha no vinculada a Cartes y los grandes medios de comunicacin llamaron a la movilizacin frente al Congreso (ya lo venan haciendo durante toda la semana) y se producen los primeros enfrentamientos, la represin ayud a la indignacin de la gente que fue cargndose a la plaza frente al Congreso, donde en algn momento la polica fue rebasada y la gente ingres al edificio del Congreso Nacional, rompiendo vidrios y puertas, prendiendo fuego en partes del mismo; cuando se volvi insostenible, la polica hizo ejercicio de lo que tiene entrenamiento, reprimir y reprimir, llegando a la lamentable muerte de un joven de 25 aos de edad, Rodrigo Quintana, y ms de 200 personas detenidas.

Por ltimo

Paraguay se debate hoy en medio de oportunismos polticos, desfachatadas acciones por parte de ambos sectores, pro enmienda y anti enmienda, en ambos se encuentran a sectores de derecha e izquierda aliados contra otros sectores de derecha e izquierda. Se asiste a un momento en el que se trata de vaciar de contenido la democracia, as tambin lo que es un golpe, intentando colocar que lo que ocurre ahora es un golpe y as crear nuevos golpistas, mientras que en realidad actualmente los golpistas estn divididos momentneamente y quieren aprovechar la coyuntura para sacarse ese mote antidemocrtico.

No creo que lo que se est viviendo en Paraguay sea un Golpe, si una enorme fisura y una disputa muy fuerte entre las clases dominantes para definir cules de los sectores sern los encargados de guiar el modelo de acumulacin en los prximos aos; no se sabe con certeza hasta donde son capaces de llegar, ni hasta donde extender esta crisis, las disputas entre las lites puede acrecentar los niveles del violencia y el movimiento popular, los sectores progresistas, debern ajustar sus estrategias para no ser subsumidos por esta disputa de poderosos, si an estn a tiempo.





Notas



Alberto Rabilotta. El dueo de la pelota y las reglas del juego http://www.alainet.org/es/articulo/176315

Se puede ver al respecto: http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/frenan-intencion-de-reeleccion-via-enmienda-1512513.html

http://www.ultimahora.com/senadores-pro-enmienda-aprueban-modificacion-reglamento-interno-n1073841.html

http://www.telesurtv.net/news/Que-implica-la-reforma-del-reglamento-del-Senado-de-Paraguay-20170329-0031.html





Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.