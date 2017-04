La falta de acuerdo entre el socialista Hamon y el izquierdista Mlenchon lastra las pocas opciones de las fuerzas progresistas en las presidenciales

La Francia de izquierdas ya no existe

La Francia de izquierdas ya no existe y hay que gobernar satisfaciendo slo las demandas del centro y la derecha. Esta teora de la derechizacin de la sociedad francesa ha servido para explicar buena parte de las polticas neoliberales y securitarias de Franois Hollande. Obligado a retirarse de la carrera presidencial por sus psimos niveles de popularidad, el presidente socialista ha dejado su relevo al exministro rebelde Benot Hamon. Por primera vez en la historia de la Quinta Repblica, un representante del ala izquierdista del Partido Socialista (PS) lidera esta formacin en unas elecciones presidenciales. Su discurso socialdemcrata y ecologista compite, sin embargo, con el republicanismo y el ecologismo del carismtico lder de la izquierda radical Jean-Luc Mlenchon. La Francia de izquierdas, s que existe, pero su divisin la aleja del Elseo.

Segn los ltimos sondeos, Mlenchon y Hamon obtendran slo un 14% y un 11,5% de los votos, respectivamente. Ambos parecen tener pocas posibilidades para clasificarse para la segunda vuelta de las presidenciales, ya que se encuentran lejos del do de cabeza conformado por el centrista Emmanuel Macron (26%) y la lder ultranacionalista Marine Le Pen (25%). El objetivo principal de sus campaas consiste en imponerse en su disputa por la hegemona de la izquierda francesa. Su consuelo sera quedar en una digna pero infrtil tercera posicin, por delante de la candidatura manchada por la corrupcin del conservador Franois Fillon (17%).

Pese a las expectativas poco esperanzadoras de los candidatos de la izquierda francesa, Mlenchon y Hamon empezaron la campaa con sus respectivas demostraciones de fuerza. Varias decenas de miles de personas (120.000, segn los organizadores) participaron el 18 de marzo en la manifestacin por la Sexta Repblica organizada por el lder de la izquierda radical y su movimiento de la Francia Insumisa. Al da siguiente el candidato socialista llen con 15.000 personas el pabelln de Bercy en Pars en uno de los mtines ms masivos y espectaculares en lo que llevamos de campaa.

La asistencia masiva a los actos de los candidatos de la izquierda contrasta, sin embargo, con el pesimismo de la mayora de sus militantes. Me gustara que Mlenchon y Hamon se presentaran juntos. Pero los dos tienen un ego muy fuerte, lamenta Nelly Doise, una seora jubilada presente en la manifestacin por la Sexta Repblica. La divisin dificulta an ms la presencia de un candidato de izquierdas en la segunda vuelta de las presidenciales, reconoce Louis Boulet, 30 aos, que participa en la campaa de Hamon desde el verano del ao pasado cuando este anunci su candidatura a las primarias socialistas y slo una minora crea en su victoria.

Existe un gran riesgo de que la izquierda francesa caiga en la marginalidad, asegura Lydia Samarbakhsh, responsable de las relaciones internacionales en el Partido Comunista Francs (PCF). Tras la sorprendente victoria de Hamon en las primarias socialistas, los comunistas, que apoyan la candidatura de Mlenchon, se erigieron en los principales defensores de la unidad de la izquierda. Pero conseguir un acuerdo entre el PS y el movimiento de la Francia Insumisa no era ms que una quimera cuando faltaban apenas tres meses para las presidenciales. Organizadas con la intencin inicial de alinear a todas las fuerzas de izquierdas detrs del presidente Hollande, las primarias socialistas se celebraron tarde, a finales de enero. Este calendario dificult an ms el complejo acuerdo entre las formaciones progresistas.

La divisin de la izquierda es culpa en gran parte de Hollande, que esper hasta el ltimo momento (principios de diciembre) para anunciar su decisin de no presentarse a las presidenciales, afirma Emmanuelle Pierre-Marie, concejal ecologista en el distrito XII del Ayuntamiento de Pars. Despus de tres semanas de intensas negociaciones, el candidato de los verdes franceses, Yannick Jadot, acept retirar su candidatura a finales de febrero y apoyar a Hamon. Pero entre el candidato socialista y el lder de la Francia Insumisa ni siquiera hubo un intento para negociar. Mlenchon representa a una izquierda de protesta que no quiere saber nada del PS, asegura Laurent Bouvet, profesor de Ciencias Polticas en la Universidad de Versalles y defensor de una izquierda popular.

La Unin Europea: principal punto de controversia

Pese a la desconfianza reinante entre el socialismo francs y la izquierda radical, los programas de Hamon y Mlenchon destacan por sus similitudes. Y las pocas diferencias no creo que sean insalvables, reconoce Fabien Escalona, profesor de Sciences Po Lyon y experto de los partidos socialdemcratas. Su principal punto de desacuerdo: la Unin Europea. Aunque los dos comparten su voluntad de reformar profundamente las instituciones europeas para darles un impulso social, Mlenchon defiende la organizacin de un referndum sobre la continuidad de Francia en la UE en el caso de que esta va reformista resultara infructuosa.

Mlenchon tiene muy presente la experiencia de Alexis Tsipras en Grecia. Considera que este fracas en sus negociaciones europeas porque no contempl un plan de salida de la UE, explica la periodista del diario digital Mediapart Lnag Bredoux. La divisin de la socialdemocracia francesa en torno a la cuestin europea no es ninguna novedad. Pero las fricciones que se evidenciaron durante el referndum de la Constitucin europea en 2005, cuando una mitad de la izquierda francesa vot a favor y la otra en contra, no han dejado de acentuarse. El discurso de la izquierda radical sobre la UE cambi a partir de 2011 y el inicio de la crisis de la zona euro. Desde entonces, defiende una desobediencia unilateral de los tratados, afirma Escalona.

La posicin crtica de Mlenchon respecto a la UE tiene ms cosas en comn con el euroescepticismo de Le Pen que con el discurso europesta de Hamon, asegura Bouvet. Al contrario de lo que sola ser habitual en la izquierda radical francesa, el lder de la Francia Insumisa pretende disputar a la extrema derecha los smbolos tradicionales del nacionalismo francs. Las banderas tricolores y el canto de la Marsellesa han sustituido en los mtines las banderas comunistas o las insignias de sindicatos como la CGT. Mlenchon quiere recuperar el discurso del republicanismo francs, afirma Bouvet. Una estrategia populista de izquierdas que est calando en la sociedad francesa.

La remontada de Mlenchon?

Tras haber sido el candidato ms brillante en el primer debate televisivo del 20 de marzo, Mlenchon vive su momento de gloria. Ha conseguido sobrepasar al candidato socialista en los sondeos. La presencia de numerosos simpatizantes en los mtines y el apoyo masivo en las redes sociales, donde su canal de YouTube cuenta con casi 250.000 seguidores, invitan a pensar que puede obtener un mejor resultado que el 14% que le conceden los estudios de opinin. Una parte de los electores preferir votar a Mlenchon para empujar el PS hacia su izquierda, afirma Bredoux.

Hacia el final de la campaa es previsible que los votantes de izquierdas apuesten por el candidato ms fuerte. ste ser probablemente Mlenchon, explica Escalona. Este efecto de voto til permitir alcanzar la segunda vuelta al lder de la Francia Insumisa? La divisin del voto de izquierdas hace poco probable esta hiptesis. Pero si la noche del 23 de abril el lder de la izquierda radical quedara por delante del candidato socialista, este sorpasso resultara una humillacin para el decadente socialismo francs.

Despus de su sorprendente victoria en las primarias socialistas, la campaa de Hamon se ha visto lastrada por las constantes deserciones del ala derecha de su partido. Barones socialistas como el antiguo alcalde de Pars Bertrand Delano o el actual ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, han anunciado su apoyo al centrista Macron. Incluso el ex primer ministro Manuel Valls confirm este mircoles 29 de marzo en la emisora de radio RMC que votar por el candidato de En Marche! (En Marcha!). Una decisin que vulnera de forma flagrante la normativa de las primarias socialistas en las que el mismo Valls fue derrotado con claridad por Hamon.

Numerosos representantes socialistas slo piensan en conservar su puesto como diputados. Para ello, quieren llegar a un acuerdo con Macron para las prximas elecciones legislativas de junio, explica Bredoux. El izquierdista Hamon naufraga junto con la decadencia de su histrica formacin que ahora se ve inmersa en una fase de descomposicin que har estallar este partido. Tras las presidenciales, posiblemente veremos la emergencia de nuevas fuerzas de izquierdas, asegura la periodista de Mediapart.

