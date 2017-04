Entrevista a Decio Machado

Despus del domingo ya no existe izquierda poltica en Ecuador

Decio Machado (Sao Paulo, 1968)*, ex asesor del presidente Rafael Correa durante su primer periodo, es uno de los hombres que ms ha seguido de cerca el proceso de Alianza Pas (AP) en Ecuador, y sus diez aos de Gobierno. Su distanciamiento con AP, as como su escepticismo frente a los sectores de poder, de derecha e izquierda, que se oponen al primer mandatario ecuatoriano, lo sitan en un inmejorable lugar para analizar, de forma ms aguda el acontecer del pas vecino.Los comicios del pasado domingo auguraban, desde el vamos, un desenlace y un ganador decididos por voto finish. El devenir de los hechos estuvo a la altura de las expectativas planteadas de antemano. El denominado ciclo progresista latinoamericano depositaba todo su futuro, con el radio prendido, en los resultados de las elecciones celebradas en el Ecuador.Algunos analistas, como Alfredo Serrano Mancilla o Atilio Born, definieron estas elecciones como el ballotage del todo o nada. Born llev su trascendencia ms all: defini la disputa entre el candidato oficialista Lenin Moreno y el opositor Guillermo Lasso como la batalla de Stalingrado.En medio de un panorama de intelectuales de izquierdas demasiado radicalizados, a favor y en contra de los gobiernos progresistas latinoamericanos, emerge la serena figura de Machado al margen del sesgo, el gobiernismo, el odio y la polarizacin.Algunas de sus respuestas no dejan de dejarnos perplejos, otras conservan un grado de crudeza al describir a los diferentes actores del panorama poltico ecuatoriano. Para sorpresa de esta casa,, Machado no tard mucho en responder a nuestro llamado y darle vida a un dilogo inicial devenido en entrevista.Vivimos una situacin compleja. Si bien es cierto que Alianza PAIS gana las elecciones y se prolonga en el poder ya con un nuevo liderazgo diferente al de Rafael Correa, lo cierto es que la situacin econmica y social del pas es complicada. La falta de liquidez del Estado hace difcil que el pas pueda afrontar a corto plazo la poltica de endeudamiento interno y externo agresivo realizado durante el ltimo perodo de gestin correista, a la par esta campaa electoral deja un fuerte nivel de polarizacin social que empieza a tener cierta y preocupante semejanza con lo que sucede en Venezuela.Ser complicada la cosa para el prximo gobierno, est por ver sus capacidades para revisar los errores cometidos por el oficialismo durante esta ltima dcada y posicionarse ya no como los herederos del pasado inmediato sino como un nuevo gobierno con capacidad de enfrentar los nuevos retos que tiene por delante veremos que pasa. Alianza PAIS, entre sus luces y sombras, tiene muchas cosas que rectificar y algunos tenemos muchas dudas sobre que tengan la voluntad y la capacidad para hacerlo.Personalmente creo que carecen aun del msculo militante necesario para sostener una movilizacin prolongada con base al desconocimiento de los resultados electorales. Sin embargo, es un hecho de que amplios sectores del pas estn inconformes con el resultado electoral y la aptitud y el mal hacer del Consejo Nacional Electoral tampoco ayuda en nada para solucionar esta situacin.Tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, cuando ms se agudizaban las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposicin hemos visto como la pgina web del mismo CNE quedaba inhabilitada. Son errores imperdonables para una institucin que est bajo sospecha por parte de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. Demuestra falta de profesionalismo, capacidad ejecutiva y estratgica.As las cosas, o cambian mucho las circunstancias que se desenvuelven en la actual poltica ecuatoriana, o posiblemente asistiremos a un prximo gobierno de perfil dbil y cuestionado por ilegtimo bajo una estrategia discursiva que ser seguramente articulada desde los sectores ms reaccionarios del pas. Esto se conjunta con que Alianza PAIS se ha ido volviendo muy poco sexy para las y los ecuatorianos durante los ltimos aos, su propuesta de gobierno ya no enamora como antao.Creo que es pronto para digerir en todas sus dimensiones lo sucedido el domingo. Tu pregunta en concreto es compleja y requiere de un anlisis que posiblemente se vaya realizando por parte de diferentes analistas en el transcurso de los prximos das. En todo caso, los resultados del domingo reflejan lo que ya se proyect en la primera vuelta. Territorios con fuerte influencia indgena y alta afectacin de las polticas extractivas votaron por el candidato conservador y el oficialismo gan en lugares que antes estaban en manos de los conservadores. Una mapa que en resumidas cuentas refleja la complejidad poltica en la que est sumido ahora mismo el Ecuador.Entre mis tareas pendientes est por analizar de forma detallada el voto ecuatoriano por estratos sociales y targets poblacionales. En todo caso, cabe significar que existe un discurso del conjunto del progresismo regional muy crtico respecto a sus clases medias. Entienden su voto tanto en Argentina, como en Brasil y ahora aqu, como una traicin o un acto de ingratitud respecto a gobiernos que han desarrollado polticas pblicas que han permitido que una parte de los sectores ms populares se hayan podido incorporar a dichas clases medias.Personalmente yo no lo veo as, me parece que esa actitud mas bien refleja la incapacidad de los tecnoburcratas del progresismo para entender un nuevo perfil de demandas sociales que se establecen a partir del proceso de modernizacin que vive la regin. El Ecuador no es una excepcin al respecto. Las administraciones pblicas deben cumplir con sus obligaciones de servicios a los ciudadanos y ciudadanas que componen sus respectivas sociedades, si estn esperando gratitud por parte de los gobernados es mejor que se dediquen a hacer msica en la calle u obras de caridad en alguna asociacin dedicada a la beneficiencia.No creo que vayamos a asistir a ningn cambio radical en el proceso poltico que vive el pas. Ya nos prometi eso el presidente Correa en las elecciones del 2013 y en lugar de ello se ha visto obligado, por las condiciones econmicas del pas, a entrar en una lgica de privatizaciones y entendimientos con el sectores del capital privado de las cuales apenas hemos vivido la punta de iceberg. Creo que Lenn Moreno es un hombre con un talante ms tolerante y que ha expresado durante su campaa electoral voluntad de dilogo con los sectores crticos al oficialismo, en esa medida creo que posiblemente gestionar de forma diferente sus conflictos con las disidencias polticas existentes en los movimientos sociales.Ahora bien, en lo que respecta a avanzar hacia un modelo de desarrollo que no sea lesivo con el entorno ambiental, la despenalizacin del aborto y la superacin de un modelo de sociedad de marcado carcter patriarcal, el entender que el modo de produccin y reproduccin capitalista puede ser sustituido por otro modelo no tan daino para la humanidad, y otras tantas cosas ms que deben configurar un programa claramente de izquierdas est por verse. Entre los sectores movimentistas ecuatorianos a priori no hay mucho optimismo al respecto. En todo caso habr que darle al nuevo gobierno que se conforme a partir del mes de mayo en Ecuador el beneficio de la duda.Desde mi punto de vista, tras este proceso electoral ya no existe izquierda poltica en Ecuador. Haciendo referencia al pasado inmediato, lo que hemos definido como progresismo hoy ya no representa lo que vino a querer significar en algn momento. Su evolucin en las lgicas de gobierno asociado a la real politik les han llevado a convivir de una forma relativamente confortable con los sectores del gran capital y las corporaciones transnacionales que manejan la economa nacional.Hay por lo tanto un desajuste que se ha ido evidenciando a lo largo de estos aos entre lo que es el actual progresismo y lo que son los conceptos y valores irrenunciables articulados en la historia de las luchas sociales protagonizadas por la izquierda. Basta con evidenciar como el progresismo carece de sentido clasista en la actualidad, como olvidaron debates vinculados a la propiedad privada, sobre quien recae el control de los medios de produccin o como se olvidaron de todo lo referente a la real nacionalizacin de los sectores estratgicos o de sectores que desarrollan su intervencin en el mbito del inters pblico, as como otras tantas cosas ms que forman parte del legado histrico y los valores de la izquierda.Por otro lado, la izquierda a la izquierda del progresismo gubernamental tambin perdi la brjula poltica en Ecuador. Su actual apoyo a un partido poltico que es la expresin de los intereses del capital financiero nacional e internacional no puede ser entendible ms que desde la perspectiva de que hipotecaron su ideologa poltica en aras a la agudizacin del conflicto con el actual gobierno. Sin embargo, esta reconstruccin debe realizarse con nuevos sectores sociales y una nueva generacin poltica posiblemente aun por proyectarse polticamente. Todo ello debe partir de un debate fundamental, que es lo que entendemos por izquierda doscientos veintiocho aos despus de la Toma de la Bastilla y la Revolucin Francesa, y que tipo de izquierda reclama hoy el Ecuador en base a las problemticas sociales, econmicas, culturales y polticas que se vive en este pas en la actualidad.* Decio Machado es miembro del equipo fundador del peridico Diagonal y colaborador habitual en diversos medios de comunicacin en Amrica Latina y Europa. Investigador asociado en Sistemas Integrados de Anlisis Socioeconmico y director de la Fundacin Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropolgicos (ALDHEA)