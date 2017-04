Uruguay

Marihuana y mala onda

Los esfuerzos del gobierno uruguayo de ser a la vez dos cosas irreconciliables: entregar todos los bienes de la tierra (y el mar y el aire) a las transnacionales ─basta ver la venta de tierras en los ltimos diez aos a empresas no precisamente locales─ y a la vez alegar contra la penetracin se podr decir imperial?; luchar por la democracia y a la vez cultivar la imagen de defender lo revolucionario; defender la igualdad de los seres humanos y a la vez referirse a peruanas dciles; defender nuestro medio ambiente y a la vez encontrar que nuestro suelo, nuestras aguas estn buenas, con lmites de seguridad ambiental bien protegidos, cuando todas las mediciones han sido ms que intranquilizadoras; plantear la importancia de la justicia contra los delitos ms aberrantes cometidos en el pas y a la vez confeccionar un plebiscito suficientementepara que un 48% de votos contra la impunidad sobre el total de electores (cuando a favor de defender la impunidad en el pas no iba a conseguirse ms de un 15%), terminara ─mediante la avivada de no hacer registrar los votos a favor─ en que algunos paniaguados se atrevieran a invocar que un 52% del electoradomantener la caducidad de la pretensin punitiva

En este universo de lacerantes contradicciones, tenemos ahora que en un pas con crecientes dificultades materiales, de pobres que se empobrecen, de inversiones que se ansan y se hacen rogar, de contaminaciones fuera de control, se le lleva a la gente un antdoto contra la mala onda.

En un pas con intenso consumo de mate, se legaliza agregarle marihuana. Con el argumento de que no se tratar de material psicoactivo. Qu significa marihuana o cannabis no-psico-activo?

Existe? Si no es psicoactivo, para qu incorporarlo a la yerba (que ya tiene ciertos ingredientes psicoactivos, como la cafena)?

Interpreto que la legalizacin y vuelco masivo de marihuana en la yerba mate es un intento del gobierno uruguayo de hacer feliz, al menos ms feliz a la gente.

Evitar la malarracha, la depre, la mala onda.

Cortar la tendencia al suicidio, alta en el pas segn estadsticas no muy difundidas.

La medida de nuestro superior gobierno me hace acordar a la poltica del gobierno de la era fordiana de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que distribua soma gratis a la poblacin, en rigor para hacer ms llevadera las miserias cotidianas.

Extraordinaria la viveza del gobierno. Ya que el pas va perdiendo todas sus riquezas, una a una, dilapidadas y contaminadas por empresas ajenas (o nacionales), para que la gente no se bajonee, le damos un poco de soma.

As gobiernan para la gente. Pero no necesitamos medidas risueas sino sanitarias, laborales, educacionales, ambientales y, sepmoslo, desde nosotros mismos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.