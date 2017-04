Resea de su obra Las lecciones de Tersites, Visin Libros: 2017

Autorretrato de Raimundo Cuesta: reflexiones sobre la intelectualidad espaola

"Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,

pero mi verso brota de manantial sereno;

y, ms que un hombre al uso que sabe su doctrina,

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno".

(Retrato, Antonio Machado)

Estos versos de Machado no han dejado de recorrer mi mente mientras lea el relato que sobre su vida nos construye Raimundo Cuesta. Y es que, en efecto, un texto de este tipo solo puede hacer una persona que, sin sentir cerca el final de sus das, puede mirar su pasado personal y profesional (o "historia vivida") desde la satisfaccin. No se trata, por tanto, de un relato justificatorio, sino de un testimonio sobre una trayectoria profesional a la que, un joven como yo, solo puede interpelar desde la admiracin. No es necesaria ninguna presentacin sobre su obra, la cual iremos desglosando a lo largo de este breve comentario crtico.

Buena parte de esta ha versado sobre Los deberes de la memoria en la educacin (2007), cristal desde el que podemos evaluar estas Lecciones de Tersites (2018) que, a modo de eplogo -pero no de punto final-, se nos presentan a lo largo de las pginas de la obra que comentamos. Debo confesar que al principio pens que la extensin del texto era un tanto larga, especialmente para un pblico que poco a poco demanda relatos ms breves, mejor digeribles en una etapa del pensamiento que, como los tiempos que corren, promueven una aceleracin y fragmentacin de las experiencias, tambin de la de la lectura. Pero Quin soy yo para emitir tal juicio de valor? Esta exigencia, tambin del mercado editorial en la era del capitalismo cognitivo, el cual devora y limita la figura del intelectual en el siglo XXI, se suple en el libro con una narrativa que hace atractiva la lectura del mismo y que, siguiendo las reflexiones del propio autor, nos recuerda que, ms que probablemente, adaptarnos del todo a todas las exigencias del neoliberalismo -esa hidra de mil cabezas- muchas veces nos limita como intelectuales, ms que hacernos mejores. El texto, por tanto, se lee bien a pesar de su extensin, y tiene un inters literario ms all de ahondar en la figura de uno de los ms grandes intelectuales que ha dado la historia reciente de nuestro pas en el campo de la didctica crtica de las ciencias sociales.

De eso sabe mucho Raimundo Cuesta, quien a lo largo del libro se embarca de manera muy interesante en una introspeccin personal sobre su vida y sobre su trabajo muy en la lnea de la narrativa postmoderna. Si el conocimiento social, esto es, las ciencias sociales, son subjetivas, nuestra propia cotidianeidad tambin lo es. Tal y como afirma Csar Rendueles, autor con el que sabemos de buena tinta que Raimundo est de acuerdo: "Las ciencias sociales son elaboraciones refinadas de nuestras prcticas cognitivas rutinarias. Son parixologas, es decir, saberes cotidianos, no cientficos" (En bruto. Una reivindicacin del materialismo histrico, 2016, p. 66.). El modo en como nuestro Yo -subjetivo- se relaciona con el mundo -cuya materialidad, pero slo eso, es objetiva, mientras que todo lo dems probablemente no- y le dota de sentido. En esto se basa, despus de todo, la filosofa existencial, de la que yo me siento partcipe, y a la que el autor hace algn guio desde la distancia pero con el convencimiento de la edad. Se trata, por lo tanto, de un "experimento postmoderno" que nos pone sobre la pista de cmo deben articularse los nuevos relatos en el siglo XXI: afrontando sin miedo crtico las contradicciones a las que nos induce la condicin subjetiva del Ser. Pero el campo de estudio de Raimundo Cuesta es concreto, como decamos, y ha transitado la mayor parte de su vida dedicado a la puesta en prctica de la didctica crtica de las ciencias sociales, con varios hitos que aparecen retratados en el libro y que van de la formacin del grupo Cronos a la Federacin Icaria (Fedicaria), centro que articula la publicacin de la revista Con-Ciencia Social. El texto, en este sentido, ser especialmente interesante para todos aquellos y aquellas interesadas en este quehacer profesional. En su preocupacin ms inmediata, si tuvisemos que buscar un sentido hermenutico en conjunto, se deja ver la explicacin sobre cmo un joven de una familia bien santanderina -probablemente destinado a engrosar las filas de las verdaderas clases medias de centro-derecha, esto es, de derechas-, toma partido personal y profesional y se convierte en un profesor de historia con inclinacin hacia un pensamiento radical de izquierdas. Diramos que ms radical con el paso de los aos (algo que nos parece muy digno de admirar, especialmente al calor de otras evoluciones intelectuales similares pero al contrario). Y le interesa esto -o eso creemos- porque entre sus referentes intelectuales se encuentra sin duda Pierre Bourdieu, quien tambin se habra interesado sobre esta poco usual manera de "reproduccin social". Son en torno a estos juegos metafricos sobre los que Raimundo construye su relato personal y profesional, a quien identifica con la figura de Tersites, personaje que, tal y como el propio autor indica, se presenta en la Ilada de Homero como un personaje un tanto incmodo, proponiendo retirarse de la guerra -motivo por lo que fue reprimido incluso fsicamente.

Cogiendo, por tanto, esta figura incmoda, de segundo orden -o el cual representa un papel menor en el clsico de Homero- se interpreta a s mismo, y a lo largo de las pginas se desprende un verdadero relato contrahegemnico sobre la propia historia de Espaa, especialmente durante el periodo de la Transicin, momento que coincide en su historia personal con su formacin definitiva como profesional de la enseanza vinculado a la oposicin contra la dictadura franquista y, posteriormente, a la formacin de la rama de educacin del sindicato Comisiones Obreras; hoy tristemente un sindicato del poder gracias a haber dejado de lado a estas personas. La eleccin de la figura de Teristes resulta en este sentido muy apropiada pues Raimundo Cuesta ha sacrificado ciertamente su fama tanto dentro de los acadmicos pasillos de la universidad espaola como de la intelectualidad vinculada a una opcin poltica especfica para salvar su honra como intelectual, lo que le ha valido -triste es la realidad, desde nuestro punto de vista- que sea ms reconocido en la periferia latinoamericana, como muestran los relatos de la tercera parte del libro- que entre sus correligionarios. Bien es cierto que nadie es profeta en su tierra, pero no menos cierto es que este tipo de cuestiones es tan frecuente entre la intelectualidad espaola -incluso desde tiempos del mismsimo fray Luis de Len- que asquea.

Raimundo Cuesta representa en este sentido la figura del intelectual en el buen sentido de la palabra. Ese que paga el precio de la independencia y la honradez con cierto regusto a olvido. Tambin representa, tanto a travs de su trayectoria como a travs de sus investigaciones sobre la sociognesis de las disciplinas escolares (su obra Felices y escolarizados: crtica de la escuela en la era del capitalismo, 2005 -supuso personalmente la apertura de un horizonte intelectual crtico y el desapego por la hipocresa de los mbitos acadmicos con el que siempre estar eternamente agradecido-), la constatacin de una vida entregada tanto personal como profesionalmente a ahondar en todo aquello que, por incmodo, tiende a olvidarse, o que el poder consciente y maliciosamente intenta que olvidemos. En Los deberes de la memoria en la educacin (2007) nos anima, siguiendo las tesis de la historia de Walter Benjamin, a "cepillar la historia a contrapelo", esto es, a convertirnos nosotros y nosotras mismos en Tersites. Pensamiento que ha desarrollado despus en La venganza de la historia y las paradojas de la memoria (2015), donde nos propona hacer una historia de los vencidos, una historia, en definitiva, con memoria (y educacin). Propuesta epistemolgica y metodolgica con la que estoy completamente de acuerdo. Poco tengo que decir pues ms que el agradecimiento intelectual de tener un espejo en quien mirarnos y un referente en tal difcil tarea.



Gustavo Hernndez Snchez, doctor en Historia por la Universidad de Salamanca. Grupo de Estudios Culturales A. Gramsci.

