Notas sobre las "Tesis de abril"

Mundo Obrero

El lanzamiento de las "Tesis de abril", como se conoce popularmente el escrito de Lenin que public Pravda el 7 de abril de 1917 con el ttulo Las tareas del proletariado en la presente revolucin, se considera uno de los momentos estelares de la humanidad en los que una decisin cambia el curso de la historia, como el paso del Rubicn de Julio Csar, que signific el inicio del fin de la repblica romana. Claro est que a Csar no se le ocurri de repente la cosa cuando se baaba en la orilla norte del ro, ni Lenin se cay del guindo al bajar del tren que lo traa de Suiza; las decisiones individuales slo pueden entenderse en el seno de la Historia.

Ledas hoy, las tesis pueden no parecer algo de tanta importancia si no se conoce bien el contexto, por qu se escriban y a quin se dirigan, a lo que vamos a dedicar este trabajo. Estn enmarcadas entre una introduccin y unos comentarios finales.

En la introduccin Lenin explica que, habiendo llegado a Petrogrado el da 3 por la noche, slo en nombre propio y con las consiguientes reservas, debidas a mi insuficiente preparacin, pude pronunciar en la asamblea del 4 de abril un informe acerca de las tareas del proletariado revolucionario y que por ello prepar unas tesis por escrito (subrayado de Lenin) para facilitarse la labor y facilitrsela tambin a los contradictores de buena fe (subrayado de Lenin). Dice tambin que las ley muy despacio y por dos veces (s. L), una en la reunin de los bolcheviques y otra en la de bolcheviques y mencheviques. Llama ciertamente la atencin esta introduccin a las tesis, precisamente en el rgano de su partido, por parte de quien era el lder indiscutido de los bolcheviques.

Los comentarios finales son para responder a la polmica pblica, pero sobre todo en el seno de la socialdemocracia, creada por estas tesis. Algunos tienen un inters coyuntural porque revelan el ambiente existente y otros son de refuerzo o explicacin de las propias tesis. Haremos alguna referencia posterior.

***

Lenin haba escrito al estallar la Revolucin de Febrero y antes de regresar a Rusia las

- Cartas desde lejos [1]

y en el periodo inmediatamente posterior otros artculos que desarrollan y ayudan a entender las ideas contenidas en las tesis, sin cambiar su fondo. De ellos, pueden leerse entre otras en sus Obras Escogidas en tres tomos:

- La dualidad de poderes (9 de abril) [2]

- Las tareas del proletariado en nuestra revolucin (Proyecto de plataforma del partido proletario) (escrito el 10 de abril, pero no se public entonces) [3]

- Discurso de apertura de la VII Conferencia del POSDR(b) . (24 de abril) [4]

Un resumen valorado de los acontecimientos desde el inicio de la revolucin de febrero hasta finales de julio, con un corto eplogo sobre la korniloviada, se encuentra en

- Las enseanzas de la revolucin . (finales de julio, publicado en septiembre) [5]

Es interesante ver cmo su mtodo y categoras de anlisis son los que utiliza Marx en La lucha de clases en Francia, as como el concepto de Estado-Comuna hace referencia a La guerra civil en Francia, tambin de Marx.

***

Antes de entrar en los contenidos, recordemos los grandes datos de la situacin en aquellos momentos y sus antecedentes para situar las cosas en su contexto.

Algunos de sus escritos ms ledos y citados, los escribi Lenin antes de la revolucin de 1905 (Qu hacer? 1902, Un paso adelante, dos pasos atrs 1904) o tras los sucesos que marcaron su inicio (Dos tcticas de la socialdemocracia en la revolucin democrtica, verano de 1905) en un periodo en el que la organizacin del partido era, debido a la represin zarista, dbil y dispersa, formada por ncleos de activistas mal comunicados y con gran parte de los dirigentes (por cooptacin, ya que no haba reuniones formales ms all de los ncleos) en el exilio o en Siberia, comunicndose con los militantes y activistas a travs de la prensa clandestina o difciles contactos. Lenin no cita esos textos con motivo de las tesis de abril, pero recordemos que en el propio prefacio para la edicin del Qu hacer de 1907 el autor insiste al afirmar que "El error principal de los que hoy polemizan con el QH consiste en que desligan por completo esta obra de una situacin histrica determinada -largo tiempo atrs- de un perodo concreto del desarrollo de nuestro Partido"

El hecho de que el partido estuviera poco organizado no quiere decir que la lucha contra la autocracia no fuera importante, porque adems de los ncleos socialistas mejor o peor coordinados existan grupos que venan de la tradicin nacionalista narodniki, anarquistas e incluso organizaciones liberales burguesas.

En aquellos tiempos, la socialdemocracia internacional, liderada por el fuerte partido alemn, referencia de los dems, se supona una organizacin marxista revolucionaria, a pesar de que se desarrollaban en su seno tendencias pactistas y revisionistas, cuyo ejemplo ms claro, pero no el nico, era Bernstein.

***

En Rusia, desde la derrota de la revolucin de 1905-1907 (cuya chispa detonante fue la represin a una manifestacin) que marc una referencia para todos los revolucionarios y en la que estuvieron presentes los elementos polticos sin los que sera difcil entender lo que pas en 1917 y el carcter de las fuerzas que operaban, se haba reimplantado el rgimen autoritario zarista con algunas concesiones formales en algunos momentos que no cambiaban su naturaleza: una autocracia frrea sobre un inmenso pas multitnico de base agrcola miserable y atrasada, recin salida de la servidumbre, dominada por un puado de terratenientes kulaks absentistas apoyados en la corte; una industria dbil, de carcter mayoritariamente estatal y militar, concentrada en San Petersburgo y Mosc, y una dbil burguesa sin ninguna autonoma econmica e incapaz de tener presencia poltica importante, aunque cada vez ms ligada a intereses franceses e ingleses.

En este contexto estalla la guerra en 1914 (que tena antecedentes en la guerra de los Balcanes de Servia y Bulgaria contra el Imperio Otomano desde el 1912 donde Rusia busca su dominio). Rusia tiene un ejrcito formado por enormes masas de campesinos incultos y mal entrenados, armados y equipados (8 millones de hombres frente a 3 del ejrcito alemn que se bate en dos frentes, el oriental y el occidental; el austro-hngaro casi no cuenta porque es un imperio igual de descompuesto que el ruso).

Despus de ms de dos aos de guerra, la situacin en Rusia es desastrosa. Las penalidades de la guerra, la ausencia de brazos en el campo, la muerte de millones de soldados, el desabastecimiento de las ciudades y el hambre consecuente dan origen a multitud de huelgas y manifestaciones. La agitacin socialista, tanto bolchevique como menchevique, ha conseguido la creacin de sviets (consejos) de obreros y de soldados, ms tarde de campesinos, en repeticin de lo sucedido en 1905, que se oponen a la continuacin de la guerra y a la incompetencia y la corrupcin reinantes en la direccin poltica y en el ejrcito. Tambin sectores importantes de la burguesa conspiran contra el rgimen zarista, fundamentalmente, pero no slo, el Partido Demcrata Constitucional (Kadetes) y los octubristas.

***

En este contexto, estalla en Petrogrado a finales de febrero de 1917 un movimiento revolucionario (revolucin de febrero) que, mediante un conjunto de huelgas y manifestaciones contra el hambre y la guerra, y, ante la renuencia primero de la guarnicin a la represin y final rebelin franca, incluida las fuerzas navales de Kronstadt, da al traste con el gobierno, que intenta disolver la Duma (parlamento) sin conseguirlo, ya que se forma un comit que decide formar un gobierno provisional encargado de convocar una asamblea constituyente. Los sviets crean el Sviet de Petrogrado, de mayora menchevique y socialrevolucionaria, que se configura como un contrapoder al comit de la Duma, y de hecho entra en negociaciones con l para la formacin del gobierno provisional y el establecimiento del programa. El zar Nicols II abdica el 2/15 de marzo y se nombra al prncipe Lvov presidente de un gobierno provisional en el que los socialistas no participan.

La situacin se revela complicada. La guerra contina, el gobierno provisional no tiene un programa claro ni un apoyo fuerte, la Duma est puesta en cuestin por el Sviet, que, sin embargo, reconoce al gobierno.

***

Las Cartas desde lejos

Lenin est exiliado en Suiza desde donde escribe las Cartas desde lejos en las que seala que, sin la experiencia de 1905 y la guerra mundial imperialista, no hubiera sido posible un desenlace tan rpido de la primera fase de la Revolucin contra la ferocidad de la familia de los Romnov. Seala que las tres fuerzas polticas fundamentales eran: 1) la monarqua zarista, cabeza de los terratenientes feudales, la vieja burocracia y el generalato; 2) la Rusia burguesa y terrateniente de los octubristas y los demcratas constitucionales, detrs de la cual se arrastra la pequea burguesa; 3) el Sviet de diputados obreros, que trata de hacer aliados suyos a todo el proletariado y a las masas de todos los sectores pobres de la poblacin. Caracteriza el gobierno provisional por que los cargos de verdadera importancia los ocupan los octubristas y renovadores pacficos, cmplices de Stolypin el Verdugo (dirigente de la contrarrevolucin de 1907), que tienen en sus manos el ejrcito y la democracia; los demcratas constitucionalistas figuran ms que nada como adorno y el socialrevolucionario Krenski [L. dice trudvik, entre comillas, por su militancia anterior con los trudviki] desempea el papel de balalaika para engaar a obreros y campesinos. Indica que los representantes de esa nueva clase de terratenientes capitalistas y burgueses estaban casi del todo en el poder en 1917 y por eso los primeros golpes han sido suficientes para que el zarismo se desmoronase y se llegase, como en otras naciones occidentales, a un gobierno parlamentario, de coalicin, nacional (es decir, adaptado para dirigir la matanza imperialista y para engaar al pueblo). Seala tambin, que este gobierno no es en el fondo ms que un simple agente de las firmas de multimillonarios de Inglaterra y Francia, al lado del cual ha aparecido un gobierno obrero, no oficial, relativamente dbil todava que es el Sviet de diputados obreros de Petersburgo.

Como vemos, considera las cosas como el poltico que no teme la verdad, que sopesa con lucidez la correlacin de las fuerzas sociales en la revolucin, que aprecia cada momento actual, no slo en todo lo que tiene de original en el instante dado, sino tambin desde el punto de vista de resortes ms profundos, de una correlacin ms profunda de los intereses del proletariado y de la burguesa, tanto en Rusia como en el mundo entero.

La verdadera situacin poltica segn Lenin:

La monarqua zarista destruida, pero todava no rematada. El gobierno octubrista-democonstitucionalista burgus que quiere llevar la guerra imperialista hasta el final , agente en realidad de la firma financiera Inglaterra y Francia, que se ve obligado a prometer al pueblo todas las libertades y todas las ddivas compatibles con el mantenimiento del Poder sobre el pueblo y con la posibilidad de continuar la matanza imperialista. El Sviet de diputados obreros, una organizacin obrera [reitera], el embrin del gobierno obrero [otra vez], representante de los intereses de todas las masas pobres de la poblacin [por contraste], es decir, de las nueve dcimas partes de la poblacin, que lucha por la paz, el pan y la libertad. La lucha de estas tres fuerzas determina la situacin presente [no la deseable desde un punto de vista clsico], que es el paso de la primera a la segunda etapa de la revolucin. La contradiccin entre la primera fuerza y la segunda no es profunda, es una contradiccin temporal, suscitada solamente por la coyuntura del momento, por un brusco viraje de los acontecimientos en la guerra imperialista.......[explica] Quien pretenda que los obreros deben apoyar al nuevo gobierno en nombre de la lucha contra la reaccin del zarismo [...], traiciona a los obreros, traiciona la causa del proletariado, la causa de la paz y de la libertad [explica las negociaciones en que estn metidos patrocinados por Francia e Inglaterra] ...Porque la nica garanta de la libertad y de la destruccin completa del zarismo es armar al proletariado, consolidar, extender, desarrollar el papel, la importancia y la fuerza del Sviet de diputados obreros.

Y responde a los del gobierno:

Nuestra revolucin es burguesa, y por eso los obreros deben apoyar a la burguesa, como dijera ayer Plejnov. Nuestra revolucin es burguesa, decimos nosotros, los marxistas, y por eso los obreros deben abrir los ojos al pueblo para que vea el engao de los politicastros burgueses y ensearle a no creer en las palabras, a confiar nicamente en sus propias fuerzas, en su propia organizacin, en su propia unin, en su propio armamento.

+++

Las tesis propiamente dichas son diez. Como estn a disposicin de cualquiera que tenga inters en leerlas ntegras, aqu vamos a hacer slo un resumen seleccionando lo que nos importa para la exposicin.

La guerra

1. Considera la guerra en curso como imperialista, de rapia, por lo que es indefendible el defensismo revolucionario que slo tendra sentido tras el paso al poder del proletariado y campesinos pobres, renuncia de hecho a todas las anexiones y rompimiento con los intereses del capital.

Es fcil hoy mantener una actitud firme contra la guerra y oponerse a las intervenciones imperialistas en diversos pases, incluso a la actuacin en ella de un pas de segunda fila como el nuestro. Tambin era general una postura antibelicista en el socialismo anterior a la primera guerra mundial fundada en el internacionalismo proletario, pero la toma de posicin social-patritica de las mayora de los partidos importantes (alemn y francs, se votaron los crditos de guerra, Guesde fue ministro de la Guerra) de la II Internacional en el inicio produjo una fractura terrible en ella, aunque se mantuvo formalmente la preponderancia del partido alemn. En Rusia ambas fracciones (bolchevique y menchevique) del partido socialdemcrata se pronunciaron contra la guerra calificndola de imperialista.

Sin embargo no es lo mismo estar contra la guerra en general y contra la actuacin de las tropas de tu pas en el extranjero (caso de las guerras balcnicas y contra el Imperio Turco en Rusia, o Iraq, Siria y Afganistn ahora) que pronunciarte contra ella cuando tu pas est siendo derrotado y sufre terribles prdidas humanas, fundamentalmente de campesinos pobres llevados a la fuerza a una lucha total en su territorio que no se haba vivido desde un siglo antes con Napolen. En esta situacin, la acusacin de traidores y agentes de Alemania era ms difcil de combatir y, ya en 1916, prominentes mencheviques, como Plejnov y Vera Zaslich, cambiaron de posicin, basndose en el defensismo revolucionario que Lenin critica, aunque trata con especial delicadeza a los que lo son de buena fe. Para ellos dice que la guerra revolucionaria slo tendra sentido tras el paso al poder del proletariado y campesinos pobres, renuncia de hecho a todas las anexiones y rompimiento con los intereses del capital, es decir, para un gobierno socialista, no por pacifismo. Tiene en cuenta que ya el ejrcito no es una herramienta en manos del poder poltico, sino que las unidades estn dirigidas por sviets de soldados y no obedecen a sus mandos oficiales.

Lenin no puede plantear simplemente no a la guerra como una postura puramente moral y pedir que todos se vayan del frente y sean derrotados y masacrados, ni considera que pueda lograrse [4] por un acuerdo entre los socialistas, ni por una accin de los proletarios de todos los pases, ni por la voluntad de los pueblos. Su postura es que es imposible salir de la guerra imperialista y conseguir una paz democrtica, no impuesta por la violencia, sin derribar el poder del capital. La revolucin de febrero ha dado el primer paso para transformar la guerra imperialista en guerra civil, pero slo un segundo paso puede asegurar el final, rompiendo el frente de los intereses del capital, y avanzando hacia la revolucin internacional [5]. Al proletariado ruso le ha correspondido el gran honor de empezar, pero no debe olvidar que su movimiento y su revolucin son solamente una parte del movimiento proletario revolucionario mundial.... Slo desde este ngulo visual podemos determinar nuestras tareas [5]

Denuncia [4] cmo el zarismo ha habituado al pueblo ruso a ver en los otros pueblos algo inferior, que perteneca por derecho propio a Rusia.

La situacin poltica en Rusia y sus consecuencias

2. La peculiaridad del momento en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolucin, que ha dado el poder a la burguesa, a su segunda etapa que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesinado. Hay que adaptarse a las condiciones especiales de la labor del Partido entre amplias masas del proletariado que acaban de despertar a la vida poltica. 3. Ningn apoyo al gobierno provisional, que es de capitalistas. Desenmascararlo en vez de exigirle que deje de ser imperialista. 4. Reconocer que el Partido est en reducida minora en la mayor parte de los sviets, dominados por oportunistas, pero explicar que los sviets son la nica forma posible de gobierno revolucionario . Propugnar la necesidad de que todo el Poder del Estado pase a los sviets a fin de que las masas corrijan sus errores sobre la base de la experiencia.

Hemos visto que estos puntos estaban razonados ya en las Cartas desde lejos. La situacin en Rusia y, particularmente en Petersburgo, era de euforia revolucionaria, pero tambin de miseria y privaciones. Se haba hecho abdicar al Zar y se haba abortado su maniobra de hacerlo en beneficio de su hermano Mijal. El gobierno era de la burguesa, pero el sviet era socialista; se iban a convocar elecciones a constituyente. Entre tanto, muchos socialistas sostenan el defensismo revolucionario, y postergaban a la constituyente la resolucin de las tensiones entre los dos poderes en escena. La justificacin marxista que daban era que, dado que el socialismo es la superacin del capitalismo, deba realizarse primero la revolucin burguesa y luego la socialista. [Este debate terico se dio tambin despus en la revolucin china; Mao fue apartado por Stalin por defender el paso al socialismo en un pas agrcola].

Lenin defenda que la revolucin burguesa estaba realizada en cierta medida, que no explica con claridad: El Poder del Estado ha pasado en Rusia a manos de una nueva clase: la clase de la burguesa y de los terratenientes aburguesados. En esa medida, la revolucin democrtico-burguesa en Rusia est terminada.[3]

Pero sostena que en un Estado no pueden existir dos poderes, y que, por tanto, la dualidad de poderes no expresa ms que un momento transitorio en el curso de la revolucin [4] [Es interesante la comparacin con la formulacin de Trotski de la revolucin permanente].

Critica sin embargo en los comentarios finales a las tesis que lo acusen de enarbolar la bandera de la guerra civil cuando lo que ha dicho es que Los sviets de diputados obreros son la nica forma posible de gobierno revolucionario y, por ello, nuestra misin slo puede consistir en explicar los errores de su tctica de un modo paciente, sistemtico, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades prcticas de las masas y que le imputen no querer la Asamblea Constituyente cuando he atacado al gobierno provisional por no sealar un plazo y he demostrado que sin los Sviets de diputados obreros y soldados no est garantizada la convocatoria de la Asamblea Constituyente ni es posible su xito, como contina la tesis 4.

En La dualidad de poderes [2], responde a su misma pregunta de si se debe derribar inmediatamente al Gobierno Provisional con 1) se le debe derribar, pues es un gobierno oligrquico ...que no puede dar ni paz, ni pan, ni plena libertad, 2) no se le puede derribar inmediatamente... por el pacto con los Sviets....; 3) , por lo que Para convertirse en Poder, los obreros conscientes tienen que ganarse a la mayora y aade explcitamente: No somos blanquistas, no somos partidarios de la toma del poder por una minora.

Pero seala asimismo [4] que el despertar de las masas ha arrastrado al movimiento un nmero inmenso de pequeoburgueses que confan en los capitalistas, mientras que el proletariado es numricamente dbil, con insuficiente conciencia de clase y deficiente organizacin. Es necesaria la crtica y esclarecimiento de los errores de los primeros

Las tareas

5. No a una repblica parlamentaria, sino a una Repblica de los Sviets. Supresin de la polica, el ejrcito y la burocracia. Funcionarios elegibles y amovibles con remuneracin no superior al salario medio de los obreros 6. Confiscacin de las tierras de los terratenientes, nacionalizacin de todas las tierras del pas de las que dispondrn los sviets de diputados braceros y campesinos 7. Fusin de todos los bancos en uno bajo el control de los Sviets. (medida que se ha hecho en estados burgueses durante la guerra [4]) 8. No implantacin inmediata del socialismo, sino del control de la produccin social y de la distribucin de los productos por los sviets.

El carcter del sistema a establecer est claramente definido. Volver a la repblica parlamentaria sera dar un paso atrs respecto a la Repblica de los Sviets de diputados obreros, braceros y campesinos, pero no se puede implantar el socialismo sin resolver el problema agrario que, en estos momentos, requiere trasladar el centro de gravedad a los Sviets de diputados braceros. Entre tanto, se avanza a un estado de fuerte control popular.

El carcter no socialista de la revolucin fue uno de los temas de debate poltico y terico que enfrent a Lenin con los defensores de la revolucin socialista obrera pura, en muchos casos para justificar no hacer revolucin ninguna. [Recurdese tambin a Mao].

Lenin no descubri el problema campesino, que era bien patente, con una gran presencia del partido socialrevolucionario en el campo, sin embargo, supo ver cmo, en las condiciones especficas rusas del momento, no deba considerarse como una rmora para la revolucin socialista obrera ni como una alternativa a ella, sino como parte de un proceso revolucionario democrtico.

En [2] define el nuevo poder de los sviets como un Poder del mismo tipo que la Comuna de Pars de 1871 que caracteriza por 1) La fuente del Poder no est en una ley previamente discutida y aprobada por el Parlamento, sino en la iniciativa directa de las masas populares desde abajo; 2) sustitucin de la polica y del ejrcito, como instituciones apartadas del pueblo y contrapuestas a l, por el armamento directo de todo el pueblo; 3) los funcionarios y la burocracia son sustituidos tambin por el poder directo del pueblo. En eso, y slo en eso, radica la esencia de la Comuna de Para como tipo especial de Estado.

El marxismo se distingue del anarquismo porque reconoce la necesidad de un Estado durante la transicin al comunismo, y se distingue del socialdemocratismo pequeo burgus porque el Estado que considera necesario no es como el Estado de la repblica parlamentaria, sino un Estado del tipo de la Comuna de Pars.

El Partido

9. Celebracin inmediata de un Congreso del Partido; modificacin del Programa en lo referente a la guerra imperialista y al programa mnimo, anticuado, reivindicacin de un Estado-Comuna en vez de una repblica parlamentaria; cambio de denominacin del Partido (comunista) 10. Renovacin de la Internacional

Lenin no tena un modelo inmutable de Partido, ni siquiera el suyo, pero sostiene que hay que constituir un partido comunista proletario, dado el carcter pequeoburgus de la socialdemocracia, cuyo internacionalismo no es ms que una fachada falsa, y a la que califica de enemigo de clase. Slo hay un internacionalismo efectivo, que consiste en entregarse por completo al desarrollo del movimiento revolucionario y de la lucha revolucionaria dentro del propio pas... [4]. Repasa la II Internacional y sus varias derivaciones y plantea la necesidad de la III. El nombre debe ser Partido Comunista por razones que se salen del alcance de estas notas.

***

Considera lo que hay que hacer para tomar el poder y lo que hay que hacer cuando se tome, tanto en el gobierno como en el Partido y en el movimiento revolucionario. O sea, en qu basar la accin y la propaganda. El Estado y la Revolucin lo escribe despus, en el verano de ese ao

No repite el socialismo ni el comunismo. Tiene una alternativa en marcha entendible por el pueblo: los sviets. No es oportunismo en absoluto porque los sviets son directamente el poder obrero y estn dirigidos por socialistas y social-revolucionarios, en oposicin al gobierno burgus.

Son una obra maestra de entendimiento de la situacin.

***

Por qu lanz esas tesis nada ms llegar? Porque la situacin no estaba clara ni siquiera en el Partido.

Las tesis fueron muy mal acogidas por la derecha y por los mencheviques (Plejnov calific su discurso de delirante), pero tambin por sectores de los bolcheviques, que, apegados a la idea de la escalera de revoluciones, no admitan la toma del poder por parte del proletariado (con o sin los campesinos, eso fue otro duro debate) hasta que no hubiera madurado la revolucin burguesa o bien teman el aplastamiento por muchos aos de la revolucin y el Partido (Kmenev era el ms destacado representante de esta postura)

***

Lo que pas despus, y cmo se confirmaron las descripciones y previsiones de Lenin, lo sabemos. Los acontecimientos se suceden frenticamente: Imposibilidad de gobernar, hambre, derrotas, cada del primer gobierno de Lvov, formacin de un segundo gobierno con participacin socialista (10-6), VII conferencia del POSDR(b), disturbios en junio y julio, represin, I Congreso de los Sviets de diputados obreros y soldados de toda Rusia, formacin del gobierno Krenski, ms represin, (hasta aqu en [5]), culpabilizacin de los bolcheviques, ocultamiento de Lenin y Zinviev, detencin de Trotski y Kmenev, ataque en agosto de Kornlov a Petrogrado, inspirado por los kadetes, que se desbarata por la actuacin de los bolcheviques en los sviets de soldados, denuncia a Krenski por complicidad, ascenso de la presencia de los bolcheviques en los sviets, nombramiento de Trotski como presidente del Sviet de Petrogrado, II Congreso de los Sviets, Revolucin de Octubre.

***

Los hechos demuestran la correccin de la visin de Lenin en las Tesis de abril (y el resto de su actuacin) sobre la situacin poltica en Rusia, los acontecimientos de febrero y la tctica a seguir para el triunfo de la revolucin obrera, es decir, definicin del gobierno de Lvov (y luego del de Krenski) y de la imposibilidad de que satisficiera las demandas populares, descalificacin de las posiciones mencheviques, necesidad de dar el poder a los sviets y luchar en ellos por una poltica revolucionaria, establecimiento de las consignas adecuadas.

***

No debe olvidarse, para valorar correctamente el papel de Lenin que, aunque nadie discuta su liderazgo, tuvo una fuerte oposicin en su propio partido, que perdi votaciones importantes, que el nivel de enfrentamiento era tal que Kmenev y Zinviev denunciaron la insurreccin el da anterior en el peridico de Gorki, a pesar de lo cual no logr su expulsin que pidi al Comit Central.

Lenin era duro, pero no sectario; flexible en los mtodos, pero inflexible en el objetivo de la toma del poder por la clase obrera.

Ser leninistas, en mi opinin, no es suscribir el concepto de Partido desarrollado en el Qu hacer, ni la evolucin del Estado en el Estado y la Revolucin, ni su filosofa de Materialismo y Empiriocriticismo, bueno es repetir su cita de que "El error principal de los que hoy polemizan con el QH consiste en que desligan por completo esta obra de una situacin histrica determinada -largo tiempo atrs- de un perodo concreto del desarrollo de nuestro Partido"

Ser leninistas es estar convencidos de que, en la Rusia de 1917, hubiramos compartido su anlisis y defendido la toma del poder por los Sviets, y hoy intentamos pensar y actuar como l para acabar con el capitalismo y la explotacin. Tan lejos del dogmatismo como del oportunismo.

Abril 2017. Ao del Centenario

Notas:

[1] No hay que olvidar que los revolucionarios rusos se llamaban socialistas o socialdemcratas, y el nombre del partido de Lenin era Partido Obrero Social Demcrata Ruso (bolchevique); este parntesis los distingua orgnicamente de los mencheviques.

[2] Ataque militar a Petrogrado en agosto organizado por el general reaccionario Kornlov, comandante en jefe del ejrcito, para implantar una dictadura militar reaccionaria. Fue neutralizado por la resistencia obrera y los sviets de soldados. Su derrota abri el camino a la Revolucin de Octubre.

[3] En toda la literatura que poseo, Servia se escribe as, incluido el atlas de El Pas. Slo tras la guerra de la OTAN contra Yugoslavia los periodistas transcribieron el nombre de este ignoto pas de los partes de guerra del Pentgono y cambiaron la grafa, aunque es cierto que en servio se escribe con b.

[4] Grupo que defenda el decreto zarista de octubre del 1905 en el que se simulaba una liberalizacin del rgimen ante el asenso de la revolucin.

